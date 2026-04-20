Presidente del TSE considera que Evo "debería pedir disculpas" por la Ley Electoral que dejó

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, respondió a las críticas emanadas por el exjefe de Estado, Evo Morales, respecto a lo sucedido con la candidatura a la gobernación de La Paz de René Yahuasi, y señaló que en lugar de atacar al Órgano Electoral el actual dirigente cocalero debería pedir disculpas por la Ley Electoral que aprobó en su gestión.

Entrevistado por Erbol, Ávila recordó que el 2014, durante el Gobierno de Evo Morales, se aprobó la actual Ley del Régimen Electoral, que incorporaba la figura de la segunda vuelta electoral para la elección de gobernadores y abría la posibilidad de que el balotaje se suspenda en caso de declinar uno de los dos partidos.

"Cómo es posible que el expresidente salga a criticar al Órgano Electoral por el caso Yahuasi, cuando él ha sido el que ha aprobado esa ley. Él más bien debería salir a pedir disculpas y a explicar por qué hizo esa ley, eso deberían hacer, por qué no salen a explicar por qué hicieron esa ley", manifestó Ávila.

Por los resultados de las elecciones del 22 de marzo, Luis Revilla y René Yahuasi debían ir a la segunda vuelta para definir al nuevo Gobernador de La Paz.

Sin embargo, el partido Nueva Generación Patriótica (NGP) desistió de participar del balotaje, sin el consentimiento de su candidato René Yahuasi.

Así, la Sala Plena del TSE decidió aceptar la decisión de la directiva del NGP y, en consecuencia, proclamó a Revilla como el Gobernador electo del departamento, sin segunda vuelta y con solo el 20% de los votos.

Yahuasi, en busca de revertir la decisión e ir a una segunda vuelta, presentó una Acción de Amparo Constitucional; sin embargo, la Sala Constitucional Segunda de La Paz denegó su tutela y afirmó que el TSE actuó conforme a la Ley.

En ese sentido, Ávila destacó que el TSE ha cumplido la ley electoral, aunque no puede estar de acuerdo con ella y entiende que debe ser modificada, e insistió en la necesidad de reformar la ley electoral para que se ajuste a la realidad.

"Qué lindo es dormir con la conciencia tranquila y el deber cumplido. La verdad que hemos cumplido, hemos demostrado que nuevamente hemos hecho un proceso exitoso, hemos cerrado un ciclo electoral importante, judiciales, generales primera y segunda vuelta, subnacionales primera y segunda vuelta y ayer hemos batido un récord, yo decía que nadie se lo esperaba, la verdad que es un orgullo", afirmó.

Tras las Elecciones Subnacionales y particularmente o ocurrido en La Paz, Morales señaló que "la mayoría" de los vocales del TSE deberían ser enjuiciados y los acusó de actuar en beneficio del Gobierno de turno.

"Luis Revilla -el candidato de Rodrigo Paz- llega a la gobernación de La Paz por asalto. No por voluntad de las urnas. ¡El pueblo fue impedido de votar! No tiene legitimidad ni legalidad. Es una "autoridad" impuesta por una casta político-familiar que operó con la ayuda del TSE y de una Sala Constitucional, integrada por un exabogado de Revilla (...) La mayoría de los vocales del TSE deben ser investigados y enjuiciados porque no son imparciales ni honestos. Cometieron la mayor vulneración a los derechos ciudadanos y humanos: elegir y ser elegido" (sic), aseveró.