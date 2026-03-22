Desde mañana, los bancos exigirán certificado de sufragio

A partir de mañana, lunes 23 de marzo, las entidades financieras solicitarán el certificado de sufragio para la realización de trámites y transacciones durante los próximos tres meses, tras la conclusión de la jornada de elecciones subnacionales desarrolladas este domingo.

Cada persona que emitió su voto hoy recibió un certificado de sufragio, el cual deberá portar en adelante, especialmente si pretende realizar gestiones en los bancos.

Quienes no pudieron asistir a las urnas tienen hasta 30 días calendario para solicitar su certificado de impedimento en los tribunales electorales departamentales.

Para realizar la solicitud, es necesario presentarse de manera personal, portar el carnet de identidad original y físico, y justificar la inasistencia con un documento de respaldo.