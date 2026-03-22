Paz: "Mañana empezamos a trabajar con las nuevas autoridades en un momento difícil"

En esta jornada de votación, en el que se eligen a gobernadores, alcaldes, concejales y asambleístas departamentales, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, afirmó que, a partir de mañana, 23 de marzo, empezará a reunirse con las autoridades electas.

"A partir de mañana, el Gobierno nacional, con aquellos que ya sean electos y con los que serán electos en una segunda vuelta, tendrán toda la voluntad de trabajo para sumar esfuerzos en un momento difícil", sostuvo Paz en Tarija, tras emitir su voto.

Agregó que el proceso 50-50 es profundizar autonomías, acabar con el estado tranca, dar mayores responsabilidades y libertades para generar economía en las regiones. En ese sentido, sostuvo que se trabajará en un cronograma de reuniones.

"Una vez que sean posesionados vamos a hacer el cronograma de trabajo (...) esto tiene que ser bajo acuerdos, nada de imposiciones, pero también es importante la ley de hidrocarburos, minería, evaporíticos...", añadió.

Por otro lado, resaltó que se inició con el reordenamiento de la economía y que, hace poco, se ha tenido reuniones bilaterales importantes, pero hizo hincapié de que ese reordenamiento se hará posible con las autoridades municipales.