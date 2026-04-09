Suspenden interpelación ante inasistencia de Medinaceli

País
Redacción Central
Publicado el 09/04/2026 a las 8h45
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El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, no asistió ayer a la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en la que debía ser interpelado por la compra con sobreprecio de combustible.

En medio de reclamos desde la testera y el pleno, el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, declaró un nuevo cuarto intermedio en la sesión de interpelación.

“De no existir las condiciones, declaramos cuarto intermedio hasta mañana (hoy) a las 09:00”, afirmó Lara, en medio de cuestionamientos de los presidentes de Diputados y del Senado, quienes observaron que no se puso a consideración una nota del Órgano Ejecutivo.

Previamente, tras más de nueve horas de sesión, el pleno aprobó una moción de orden para corregir vicios de procedimiento de sesiones anteriores, con 85 votos de 151 legisladores presentes. La decisión permitió retrotraer el trámite hasta el “vicio más antiguo”, según reporte de Erbol.

A partir de esa determinación, se dio lectura al oficio enviado por el Órgano Ejecutivo en respuesta a la interpelación, en el que se devuelve la comunicación y se solicita respeto al reglamento.

Tras ello, Lara intentó someter el tema a votación; sin embargo, el procedimiento fue rechazado por legisladores, quienes reclamaron que primero debía ponerse en consideración del pleno. La falta de consenso derivó en nuevos reclamos y, finalmente, en la declaración del cuarto intermedio.

La sesión corresponde a la sexta de la Asamblea, que también fue declarada en cuarto intermedio el pasado 27 de febrero, en medio de protestas y gritos entre parlamentarios.

La reinstalación se realizó bajo el mismo orden del día, en un contexto marcado por la polémica por combustible de mala calidad y cuestionamientos al manejo del sector hidrocarburos.

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