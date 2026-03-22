Jaime Paz resalta la importancia de la elección: "Voten por los mejores ciudadanos"

El expresidente Jaime Paz Zamora emitió su voto acompañado de su hijo Rodrigo Paz en Tarija. La exautoridad resaltó la importancia de estas elecciones subnacionales y pidió a la gente votar por mejores ciudadanos.

"La votación es importante porque todo el programa de Rodrigo Paz se basa en una muy buena representación en los departamentos y en las alcaldías", sostuvo Jaime Paz, haciendo referencia al 50/50.

Mencionó además que esta elección es inseparable de las elecciones presidenciales. "Hoy voten por mejores ciudadanos y ciudadanas", sostuvo.

Paz sostuvo por su parte que, a partir de mañana, 23 de marzo, se tendrá reuniones con las autoridades electas, a fin de trabajar sobre su propuesta del 50/50.