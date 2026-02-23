Cuatro juguetes fáciles de elaborar para tu gato

23/02/2026
¿Listos para consentir a sus gatos? En el marco del Día Internacional del Gato, el pasado 20 de febrero, la Revista OH celebra ete día especial con cuatro ideas de juguetes Hazlo Tú Mismo (DIY) que puedes armar en casa. ¡Manos a la obra y a jugar con tus michis!

 

1 El “Gato-Móvil” de Plumas y Corchos

Este juguete es ideal para estimular el instinto de caza. Es ligero, rebota y es muy seguro.

- Materiales: Corchos de vino, plumas de colores (o tiras de tela), cordón resistente y un palo de madera (tipo rama o varita). Elegir las combinaciones de colores de las plumas y decorar el palo con cintas de colores.

- Adultos: Perforar el corcho con un punzón para insertar las plumas con una gota de pegamento y amarrar el cordón.

- Cómo jugar: Mueve la vara de forma errática por el suelo y el aire. ¡Verás a tu gato dar saltos olímpicos!

 

2 El Castillo de los Túneles (Laberinto de Cartón)

Los gatos aman las cajas. Vamos a llevar ese amor al siguiente nivel construyendo un centro de exploración.

- Materiales: 3 o 4 cajas de cartón de diferentes tamaños, cinta adhesiva ancha y cúter.

Participación:

- Niños: Dibujar “ventanas” en las cajas, pintar huellas de gato por fuera y ponerles nombres a las “habitaciones”.

- Adultos: Cortar los círculos de interconexión entre las cajas y asegurar las uniones con cinta para que la estructura sea estable.

- Cómo jugar: Esconde premios o su juguete favorito dentro de los túneles para que deba rastrearlos.

 

3 El Dispensador de Premios “Puzzle-Roll”

Un juego de inteligencia que ayuda a los gatos que comen demasiado rápido o que se aburren fácilmente.

- Materiales: Tubos de cartón de papel higiénico o de cocina, y sus premios (croquetas) favoritos.

Participación:

- Niños: Doblar los extremos de los tubos hacia adentro para cerrarlos y decorar el exterior con plumones no tóxicos.

- Adultos: Cortar pequeños agujeros (del tamaño de la croqueta) a lo largo del tubo.

- Cómo jugar: Rellena el tubo con premios. El gato tendrá que golpearlo y hacerlo rodar para que la comida caiga por los agujeros.

 

 

4 La “Caña de Pescar” de Trapillo o Calcetines Viejos

Reutiliza esa ropa que ya no sirve para crear un juguete de persecución irresistible.

- Materiales: Calcetines viejos cortados en tiras (trapillo) o restos de estambre grueso.

 

Participación:

- Niños: Trenzar las tiras de tela para crear una cuerda colorida y resistente.

- Adultos: Sujetar la trenza firmemente a un soporte o simplemente dejarla como un “gusano” de tela largo.

- Cómo jugar: Arrastra la trenza por las esquinas y debajo de los muebles. El movimiento serpenteante volverá loco a tu felino.

