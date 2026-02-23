Milán Cortina 2026: el espectáculo visual de los XXV juegos

Los XXV Juegos Olímpicos de Invierno cautivaron al mundo, dejando a su paso una colección de postales únicas en las que “el fondo robó la escena”. En esta edición, Italia apostó por el reto logístico de la distancia para entregar “la edición más sostenible y armoniosa de la historia reciente”.

De la moda al hielo eterno.



A diferencia de ediciones anteriores, Milano Cortina 2026 regaló imágenes de dos mundos distintos. En Milán, el epicentro de la industria, la atmósfera es eléctrica. El estadio de San Siro, que albergó una ceremonia de apertura calificada como un despliegue de arte cinético y tributo a la cultura italiana, se convirtió en el corazón de los deportes de hielo. Las transmisiones de CNN International destacaron especialmente la estética del patinaje artístico en el Mediolanum Forum, donde el diseño de vanguardia se mezcla con la alta competición.



Por otro lado, Cortina d’Ampezzo ofrece el romanticismo de los Alpes. De acuerdo con el sitio oficial de Milano Cortina 2026, esta edición es la más “ecofriendly” de la historia, utilizando un 90 por ciento de instalaciones ya existentes. Las postales de la pista Olimpia delle Tofane al atardecer inundaron las redes sociales, consolidando la imagen de unos juegos que respetan el entorno natural en medio de críticas.

Noruega domina y sorprende



Al 19 de febrero, los datos del Comité Olímpico Internacional (COI) y las actualizaciones en tiempo real de NBC Olympics mostraron un tablero de medallas impresionante:



- Noruega (Líder Absoluto): Con 34 medallas totales (16 de oro), los nórdicos se mantienen imbatibles. El sitio oficial de los juegos destaca que Noruega está en camino de liderar el medallero por terceros Juegos de Invierno consecutivos.



- Italia (El anfitrión histórico): Los locales viven un sueño con 26 medallas. La gran protagonista ha sido Arianna Fontana, quien, según crónicas de la BBC, ha cimentado su estatus de leyenda al seguir sumando preseas en el Short Track, siendo la atleta italiana más laureada de la historia. Asimismo, el oro de Lisa Vittozzi en biatlón ha sido una de las imágenes más emotivas captadas por las cámaras de CNN.



- Estados Unidos: Con 27 medallas totales (7 de oro), el equipo estadounidense ha brillado en el esquí alpino. Mikaela Shiffrin, en una cobertura especial de NBC, volvió a lo más alto del podio con un oro épico en el Eslalon, cerrando las dudas sobre su rendimiento tras ediciones pasadas.



- El hito de Brasil: Una de las grandes sorpresas reportadas por la prensa internacional fue el oro de Lucas Pinheiro Braathen en el Eslalon Gigante Masculino, otorgando a Brasil su primera medalla dorada en la historia de los Juegos de Invierno.

Postales



El portal oficial de Olympics.com ha resaltado innovaciones que están definiendo estos juegos:

- La “Victory Selfie”: Gracias a una colaboración con Samsung, los atletas capturan sus propias reacciones en el podio, una postal que se ha vuelto el sello distintivo de esta edición en redes sociales.



- Hielo de vanguardia: En patinaje de velocidad, el estadounidense Jordan Stolz ha hecho historia con oros en los 500m y 1000m, batiendo récords de pista que CNN ha descrito como “la sensación del patinaje de velocidad y la salvación del equipo estadounidense en los Juegos de Invierno ”.

- Debut del Esquí de Montaña (SkiMo): El oro del español Oriol Cardona en esta nueva disciplina ha inyectado una dosis de adrenalina.

A horas de la clausura, este domingo 22 de febrero en la Arena de Verona, Italia demostró al mundo que el futuro del olimpismo es regional y apasionado. Como bien señala la prensa italiana y los observadores del COI, estos juegos no solo son una competencia, sino una historia de amor por la nieve y el hielo.



‘Belleza en acción’: este es el título del acto final, que también contará con la participación de la estrella internacional Roberto Bolle, uno de los bailarines más famosos del planeta, entre sus invitados, reportó Olympics.com