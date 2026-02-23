Milán Cortina 2026: el espectáculo visual de los XXV juegos

Actualidad
AGENCIAS
Publicado el 23/02/2026 a las 11h03
ESCUCHA LA NOTICIA

Los XXV Juegos Olímpicos de Invierno cautivaron al mundo, dejando a su paso una colección de postales únicas en las que “el fondo robó la escena”. En esta edición, Italia apostó por el reto logístico de la distancia para entregar “la edición más sostenible y armoniosa de la historia reciente”.

De la moda al hielo eterno.

A diferencia de ediciones anteriores, Milano Cortina 2026 regaló imágenes de dos mundos distintos. En Milán, el epicentro de la industria, la atmósfera es eléctrica. El estadio de San Siro, que albergó una ceremonia de apertura calificada como un despliegue de arte cinético y tributo a la cultura italiana, se convirtió en el corazón de los deportes de hielo. Las transmisiones de CNN International destacaron especialmente la estética del patinaje artístico en el Mediolanum Forum, donde el diseño de vanguardia se mezcla con la alta competición.

Por otro lado, Cortina d’Ampezzo ofrece el romanticismo de los Alpes. De acuerdo con el sitio oficial de Milano Cortina 2026, esta edición es la más “ecofriendly” de la historia, utilizando un 90 por ciento de instalaciones ya existentes. Las postales de la pista Olimpia delle Tofane al atardecer inundaron las redes sociales, consolidando la imagen de unos juegos que respetan el entorno natural en medio de críticas.

Noruega domina y sorprende

Al 19 de febrero, los datos del Comité Olímpico Internacional (COI) y las actualizaciones en tiempo real de NBC Olympics mostraron un tablero de medallas impresionante:

- Noruega (Líder Absoluto): Con 34 medallas totales (16 de oro), los nórdicos se mantienen imbatibles. El sitio oficial de los juegos destaca que Noruega está en camino de liderar el medallero por terceros Juegos de Invierno consecutivos.

- Italia (El anfitrión histórico): Los locales viven un sueño con 26 medallas. La gran protagonista ha sido Arianna Fontana, quien, según crónicas de la BBC, ha cimentado su estatus de leyenda al seguir sumando preseas en el Short Track, siendo la atleta italiana más laureada de la historia. Asimismo, el oro de Lisa Vittozzi en biatlón ha sido una de las imágenes más emotivas captadas por las cámaras de CNN.

- Estados Unidos: Con 27 medallas totales (7 de oro), el equipo estadounidense ha brillado en el esquí alpino. Mikaela Shiffrin, en una cobertura especial de NBC, volvió a lo más alto del podio con un oro épico en el Eslalon, cerrando las dudas sobre su rendimiento tras ediciones pasadas.

- El hito de Brasil: Una de las grandes sorpresas reportadas por la prensa internacional fue el oro de Lucas Pinheiro Braathen en el Eslalon Gigante Masculino, otorgando a Brasil su primera medalla dorada en la historia de los Juegos de Invierno.

Postales

El portal oficial de Olympics.com ha resaltado innovaciones que están definiendo estos juegos:

- La “Victory Selfie”: Gracias a una colaboración con Samsung, los atletas capturan sus propias reacciones en el podio, una postal que se ha vuelto el sello distintivo de esta edición en redes sociales.

- Hielo de vanguardia: En patinaje de velocidad, el estadounidense Jordan Stolz ha hecho historia con oros en los 500m y 1000m, batiendo récords de pista que CNN ha descrito como “la sensación del patinaje de velocidad y la salvación del equipo estadounidense en los Juegos de Invierno ”.

- Debut del Esquí de Montaña (SkiMo): El oro del español Oriol Cardona en esta nueva disciplina ha inyectado una dosis de adrenalina.

A horas de la clausura, este domingo 22 de febrero en la Arena de Verona, Italia demostró al mundo que el futuro del olimpismo es regional y apasionado. Como bien señala la prensa italiana y los observadores del COI, estos juegos no solo son una competencia, sino una historia de amor por la nieve y el hielo.

‘Belleza en acción’: este es el título del acto final, que también contará con la participación de la estrella internacional Roberto Bolle, uno de los bailarines más famosos del planeta, entre sus invitados, reportó Olympics.com

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
La ayuda a Cuba no basta contra la doble asfixia
2
Cómo prevenir el cáncer: un nuevo estudio mapea los riesgos
3
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia
4
Placa dental qué es, cómo se elimina y por qué puede causar pérdida de dientes
5
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia

Lo más compartido

1
Velan restos de David Santalla en Chuquisaca
2
Abaten a hombre que entró armado a casa de Trump en Florida
3
Activan alerta sanitaria por la ckikunguña en el trópico y la región metropolitana
4
Tome previsiones, habrá lluvias con tormentas eléctricas y rige una alerta hasta el miércoles
5
Miss Curazao se corona como Reina Hispanoamericana 2026

Más en Actualidad

23/02/2026
Cuatro juguetes fáciles de elaborar para tu gato
Ver más
23/02/2026
Placa dental qué es, cómo se elimina y por qué puede causar pérdida de dientes
Ver más
DATO. Más de 7 millones de casos de cáncer en 2022 eran prevenibles, según un nuevo estudio de la OMS. Casi el 40 % de todos los casos fueron causados por factores conductuales y ambientales...
Ver más
23/02/2026
Cómo prevenir el cáncer: un nuevo estudio mapea los riesgos
Ver más
23/02/2026
La Creatina: El aliado invisible del cerebro
Ver más
23/02/2026
Rosa Mosqueta. El elixir 5 en 1 para tu rostro
Ver más
23/02/2026
¿CUÁNTA INFLUENCIA TUVO EL ABOGADO CHUQUISAQUEÑO EN LA FUNDACIÓN DE BOLIVIA?
En Portada
23/02/2026 País
Gobierno y cívicos del Beni llegan a acuerdo sobre distribución de gasolina especial
El Gobierno y el Comité Cívico del Beni acordaron un plazo de 48 horas para normalizar la distribución de gasolina especial en el departamento, tras el rechazo...
vista
23/02/2026 Economía
YPFB descarga otros 100 camiones cisternas de combustible de importación
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descarga 100 camiones cisterna adicionales en tres plantas de almacenaje ubicados en la ciudad de Santa...
vista
23/02/2026 País
YPFB: "El color de la gasolina no tiene ninguna relación con la calidad"
Luego de versiones en redes sociales que dudan de la limpieza de la gasolina por las diferencias en su color, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (...
vista
23/02/2026 País
Hasta el viernes se publicará la línea en WhatsApp para gestionar el resarcimiento por gasolina desestabilizada
El Ministerio de Hidrocarburos publicará hasta este viernes la línea en WhatsApp para que los dueños de vehículos afectados por la gasolina desestabilizada,...
vista
23/02/2026 País
Tras redefinición de funciones por decreto, Lara advierte que se relega a la Vicepresidencia
Tras los cambios que implementó el presidente paz en la Vicepresidencia mediante tres decretos, Edmand Lara se pronunció a través de un video hecho en la India...
vista
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla será homenajeado esta noche por el...
vista
Actualidad
“Los jueces, sobre todo el presidente del Tribunal Supremo (de Justicia), deben evitar comentarios que reflejen...
Ver más
23/02/2026 País
Rodríguez Veltzé recuerda al presidente del TSJ que debe velar por su imparcialidad
Su estrategia apunta a eliminar la retardación de justicia heredada de años anteriores. Comenzarán a aplicarla en...
Ver más
23/02/2026 País
El TCP ejecutará un plan nacional para resolver 3.000 causas por mes
La muerte del jefe criminal supone un golpe fuerte contra la organización que lideraba, el Cartel Jalisco Nueva...
Ver más
23/02/2026 Mundo
¿Qué impacto tendrá la muerte del ‘Mencho’, el narco más buscado de México?
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) descarga 100 camiones cisterna adicionales en tres plantas de...
Ver más
23/02/2026 Economía
YPFB descarga otros 100 camiones cisternas de combustible de importación
Deportes
“Wilstermann, cuestión de orgullo”, el portal dedicado a la historia del Aviador cumplió ocho años. Mauricio Méndez,...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Mauricio Méndez: Repasa la historia del portal “Wilstermann, cuestión de orgullo” dedicado al Rojo
Aurora fue más certero en la definición de los penales donde tuvo a Rubén Cordano como su gran figura y se impuso por 4...
Ver más
23/02/2026 Fútbol
Aurora apunta mejor y se clasifica a la semifinal de la Copa de Verano
Sin margen al error, hoy a partir de las 17:30 se enfrentarán en el estadio Félix Capriles, Aurora y San Antonio por el...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Aurora y San Antonio, definen el pase a semifinales en el Félix Capriles
Blooming no se apiadó de Independiente, al que goleó de ida y vuelta, para avanzar a la semifinal con paso de parada,...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Blooming, de cinco en cinco, avanza con goleada y póker de Garcés
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
Los restos del artista David Santalla son velados desde la noche del domingo en el Teatro Municipal de La Paz. Santalla...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Santalla recibirá homenajes esta noche y mañana será enterrado en el Cementerio General
Comenzó a hacer reír a desconocidos cuando tenía una decena de años y aunque ese talento de humorista es lo más...
Ver más
23/02/2026 Cultura
David Santalla. Tres generaciones disfrutaron de su humor y talento
Se cumplen ahora 16 años de la primera edición en español, y también en inglés, de uno de los libros de divulgación...
Ver más
23/02/2026 Cultura
Sapiens.De animales a dioses
En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la verdad del espíritu humano que...
Ver más
22/02/2026 Cultura
Robert Duvall. Una carrera de 60 años en teatro, cine y televisión