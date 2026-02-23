Gobierno y cívicos del Beni llegan a acuerdo sobre distribución de gasolina especial

Publicado el 23/02/2026 a las 14h39
El Gobierno y el Comité Cívico del Beni acordaron un plazo de 48 horas para normalizar la distribución de gasolina especial en el departamento, tras el rechazo de los sectores movilizados a la gasolina especial plus, que consideran "dañina" para sus motorizados y que derivó en un paro cívico de 24 horas cumplido este viernes.

"El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, se compromete a hacer llegar gasolina especial de manera permanente al departamento a partir de la fecha y en la que hemos dado un plazo de 48 horas", señala parte del acuerdo.

El compromiso fue firmado por Medinaceli junto a autoridades y representantes de los sectores movilizados que participaron del encuentro en Trinidad.

Consultado por los medios, el ministro afirmó que el abastecimiento será permanente y que el Gobierno mantendrá coordinación continua con el ente cívico.

El presidente del Comité Cívico del Beni, Hugo Aponte, destacó el acuerdo y remarcó que la prioridad es garantizar el suministro de gasolina especial, además de evaluar nuevamente la situación una vez cumplido el plazo establecido.

Como acuerdos adicionales, se definió gestionar la creación de una Dirección Distrital de YPFB en el Beni, la designación de un profesional beniano en esa instancia y la restitución del director departamental de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Respecto al resarcimiento por daños a motorizados, se pidió a los afectados que presenten sus denuncias por las vías de comunicación ya habilitadas, a fin de gestionar la devolución correspondiente.

