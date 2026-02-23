Hasta el viernes se publicará la línea en WhatsApp para gestionar el resarcimiento por gasolina desestabilizada

El Ministerio de Hidrocarburos publicará hasta este viernes la línea en WhatsApp para que los dueños de vehículos afectados por la gasolina desestabilizada, hagan la denuncia y gestionen de manera digital el trámite para el resarcimiento de daños, informó este lunes el dirigente de Transporte Libre, Limbert Tancara.

"En la reunión del día de hoy se ha establecido que hasta el día viernes de esta semana ya se van a publicar los talleres establecidos y también el número de WhatsApp donde todos los que han sido afectados van a poder hacer la denuncia correspondiente", explicó en contacto con la radioemisora Panamericana.

Autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y la dirigencia del transporte se reunieron la mañana de este lunes en la ciudad de La Paz, para tratar el tema del resarcimiento de daños por la gasolina desestabilizada y otras demandas, tras que el sector se replegó del punto de bloqueo instalado en el centro paceño.

Tancara indicó que en la reunión las autoridades les indicaron que los afectados deben gestionar el trámite llenando un formulario digital y presentando la documentación correspondiente, como el RUAT.

Quienes no tengan el RUAT a su nombre pueden presentar el documento de compraventa o un poder del vehículo y número de cuenta en el banco, principalmente. Tras presentar esos requisitos, se hará el desembolso en 48 horas.

"El día de hoy se nos ha indicado que una vez hecha la denuncia en 48 horas máximo ya va a tener el afectado la respuesta y también el reembolso correspondiente", remarcó el dirigente del transporte.

No obstante, se solicitó que se abra una oficina en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), para que los transportistas que tienen dificultades en enviar sus documentos de manera digital puedan hacer la gestión de manera personal.

Asimismo, en coordinación con el Ministerio de Economía, se gestiona el diferimiento de créditos en la banca para los "compañeros transportistas" que no pudieron trabajar uno o dos meses debido a que su carro estaba en mal estado por la gasolina desestabilizada.

«Son avances muy importantes que hemos tenido», destacó Tancara.