Cómputo final confirma a Velasco como gobernador electo de Santa Cruz

El candidato de la Alianza Libre, Juan Pablo Velasco, es el nuevo gobernador de Santa Cruz, según los resultados finales del cómputo oficial presentados por el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz.

"Hoy podemos afirmar con responsabilidad y convicción que se ha cumplido con Santa Cruz y la democracia. Los resultados que se consolidan reflejan la decisión soberana del pueblo", afirmó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, quien acompañó el proceso en el centro de cómputo departamental.

De acuerdo con el reporte oficial, Velasco obtuvo 904.132 votos, equivalentes al 56,97% del total, con 8.992 actas computadas, lo que consolida su victoria en la segunda vuelta electoral.

Su contendor, Otto Ritter, de la alianza Santa Cruz Para Todos, alcanzó 682.919 votos, que representan el 43,03%.

Según el informe publicado por el Órgano Electoral Plurinacional, no se registraron actas anuladas en ninguna mesa de sufragio. El reporte también señala un 0,72% de votos en blanco y un 5,16% de votos nulos.

Ávila destacó el trabajo del TED Santa Cruz y señaló que el proceso de cómputo concluyó antes de las 48 horas, lo que calificó como un récord en este tipo de procesos.

El acta de cierre, emitida en sesión de sala plena, establece la conclusión oficial del proceso electoral departamental en segunda vuelta, en cumplimiento de las leyes 018 del Órgano Electoral Plurinacional y 026 del Régimen Electoral.



