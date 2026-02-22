Abaten a hombre que entró armado a casa de Trump en Florida

Mundo
DW
Publicado el 22/02/2026 a las 12h31
El sospechoso cruzó el perímetro de seguridad portando un rifle y un bidón con combustible. El mandatario no se encontraba en el lugar.

Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos y un policía dispararon y abatieron a un hombre armado con un rifle la madrugada de este domingo (22.02.2026), luego de que este traspasara el perímetro de seguridad en el resort del presidente Donald Trump en Mar-a-Lago, en West Palm Beach, Florida. El mandatario se encontraba al momento del incidente en Washington.

Según los reportes, el sospechoso, que parecía tener poco más de 20 años, portaba un rifle y un bidón con combustible, y fue visto en la puerta norte del recinto en torno a la 1.30 de la mañana (hora local). Ante el peligro, y por el hecho de que había violado el perímetro de seguridad, dos agentes del Servicio Secreto y un policía de Palm Beach lo confrontaron y le pidieron que soltara lo que portaba.

Sin embargo, según la versión policial, el hombre solo soltó el bidón, tomando el arma y poniéndola en "posición de disparo", lo que hizo que las fuerzas de seguridad abrieran fuego en reiteradas ocasiones, dijo ​el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw. "Lo único que le dijimos fue 'suelte lo que lleva', es decir, el bidón de gasolina y el rifle", declaró Bradshaw.

Dos intentos de asesinato

El sospechoso, que recibió varios impactos de bala, fue declarado muerto en el mismo sitio. Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre la identidad de la persona fallecida, pero en la rueda de prensa mostraron una imagen del rifle incautado. De momento se desconocen las motivaciones del hombre abatido. El caso quedó en manos del FBI, que recopilará pruebas y ya pidió a los vecinos que revisen sus cámaras de seguridad.

Estados Unidos se enfrenta a un aumento de la violencia política, incluidos ya dos intentos de asesinato contra Trump en 2024. En julio ese año recibió un disparo en la oreja durante un mitin en Pensilvania. Un asistente al acto resultó muerto. Dos meses después, fue blanco de otro intento de homicidio en un campo de golf de Florida. El Servicio Secreto enfrentó fuertes críticas en ambos incidentes.

