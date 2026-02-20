La ONU impulsa una comisión de "control humano" de la IA

Mundo
DW
Publicado el 20/02/2026 a las 10h52
ESCUCHA LA NOTICIA

El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, anunció este viernes (20.02.2026) el inicio de operaciones de un panel común de expertos para establecer estándares globales y evitar que el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) "fragmente" el mundo en bloques tecnológicos incompatibles.

"Hoy en día la cooperación internacional es difícil, la confianza está bajo mínimos y la rivalidad tecnológica crece en ausencia de una base común. Eso genera una fragmentación entre diferentes regiones y países operando bajo políticas y tecnologías incompatibles", advirtió Guterres durante la jornada final de la Cumbre de Impacto de la IA en Nueva Delhi.

El funcionario anunció que la Asamblea General ya ha ratificado a los 40 integrantes de este nuevo Panel Científico Internacional, que trabajará "a paso rápido" para entregar un primer informe técnico en julio.

"Este panel está diseñado para ayudar a cerrar la brecha de conocimiento sobre IA y evaluar los impactos reales de la IA en las economías y las sociedades. Es totalmente independiente, es globalmente diversa y es multidisciplinaria porque la IA toca todas las áreas de cada sociedad", señaló el jefe de la ONU.

El jefe de la ONU defendió que la ciencia debe ser el lenguaje universal que garantice la interoperabilidad entre naciones para que el control humano sobre la tecnología sea una realidad técnica y no un "eslogan".

"En justicia, salud, crédito y tecnología informática se requieren responsabilidades que nunca deben externalizarse en un algoritmo. La gente debe comprender cómo se toman las decisiones, cuestionarlas y obtener respuestas", concluyó Guterres.

El jueves, el secretario general propuso la creación de un fondo global de 3.000 millones de dólares para que el desarrollo tecnológico llegue a todos los países por igual y no quede abandonado a los "caprichos de unos pocos milmillonarios".

 

Tus comentarios

Lo más leído

1
Transporte libre de Cochabamba rompe diálogo por gasolina desestabilizada y amenaza con bloqueo
2
Huelga paralizó ayer Argentina en rechazo a la reforma laboral
3
Evo reaparece tras 46 días aquejado por chikunguña y critica al Gobierno
4
Reyes Villa, Molina y Bellott lideran preferencias en 1ra encuesta de Unitel
5
Emiten orden de aprehensión contra Nemesia Achacollo

Lo más compartido

1
Cómo evitar el dolor de espalda y la tensión muscular en viajes largos en avión
2
Transporte libre de Cochabamba rompe diálogo por gasolina desestabilizada y amenaza con bloqueo
3
Vuelve el ferrobús a la Chiquitanía. Turismo sobre rieles tras seis años de ausencia
4
Huelga paralizó ayer Argentina en rechazo a la reforma laboral
5
Empresarios inauguran congreso en Cochabamba con proyectos sobre conectividad, energía e industrialización

Más en Mundo

20/02/2026
Huelga paralizó ayer Argentina en rechazo a la reforma laboral
Argentina amaneció ayer paralizada por una huelga general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central obrera del país, y...
Ver más
16/02/2026
Homenaje a Lula abrió Carnaval de Río en medio de críticas
La vida del mandatario brasileño fue representada por una escuela de samba y desata la polémica en un año electoral.
Ver más
El líder opositor ruso Alexei Navalny, quien murió en un campo de prisioneros hace dos años, fue asesinado por el estado ruso con una "toxina rara", una neurotoxina presente en ranas venenosas dardo...
Ver más
14/02/2026
Países europeos: "Navalny fue envenenado por Rusia con toxina de ranas"
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes (13.02.2026) que hará una visita a Venezuela, aunque admitió que aún no se ha decidido la fecha del viaje. "Visitaré Venezuela", dijo...
Ver más
13/02/2026
Donald Trump anuncia que visitará Venezuela
El presidente de EEUU, Donald Trump, recibirá a los mandatarios de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami. Es la primera cumbre regional desde que asumió el poder hace...
Ver más
13/02/2026
Trump invita a seis presidentes de Latinoamérica a una cumbre en Miami el sábado 7 de marzo
El presidente de EEUU, Donald Trump, recibirá a los mandatarios de Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami. Es la primera cumbre regional desde que asumió el poder hace...
Ver más
13/02/2026
Trump invita a seis presidentes de Latinoamérica a una cumbre en Miami el sábado 7 de marzo
En Portada
20/02/2026 Cochabamba
Reyes Villa, Molina y Bellott lideran preferencias en 1ra encuesta de Unitel
Los candidatos a la alcaldía de Cercado en  Cochabamba, Manfred Reyes Villa, Rocío Molina y Javier Bellott lideran la encuesta que anoche presentó la red...
vista
20/02/2026 Economía
Gobierno lanza un paquete de decretos clave para importar crudo y soya sin arancel
El presidente Rodrigo Paz promulgó ayer cuatro decretos supremos como parte de sus 100 días de gestión.
vista
20/02/2026 Cochabamba
“Visión Cochabamba 2030”: la FEPC y Gobierno impulsan la agenda regional
En una jornada calificada de histórica, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) llevó adelante el Congreso Empresarial 2026 que...
vista
20/02/2026 Cochabamba
Más de 90 fraternidades participarán del Corso de Corsos de Cochabamba
Más de 90 fraternidades participarán del gran Corso de Corsos, que se llevará a cabo, en la ciudad de Cochabamba, el sábado 21 de febrero, a partir de las 8.00.
vista
19/02/2026 País
TSE confirma la habilitación plena de Manfred Reyes Villa
La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió este jueves las demandas de inhabilitación que se presentaron y declaró infundada la denuncia...
vista
19/02/2026 Seguridad
Fiscalía emite orden de aprehensión contra Karina Serrudo, expresidenta de la Aduana
El Ministerio Público emitió este jueves una orden de aprehensión en contra de la expresidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, quien se encuentra...
vista
Actualidad
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, anunció este viernes (20.02.2026) el inicio de...
Ver más
20/02/2026 Mundo
La ONU impulsa una comisión de "control humano" de la IA
Más de 90 fraternidades participarán del gran Corso de Corsos, que se llevará a cabo, en la ciudad de Cochabamba, el...
Ver más
20/02/2026 Cochabamba
Más de 90 fraternidades participarán del Corso de Corsos de Cochabamba
El presidente Rodrigo Paz promulgó ayer cuatro decretos supremos como parte de sus 100 días de gestión.
Ver más
20/02/2026 Economía
Gobierno lanza un paquete de decretos clave para importar crudo y soya sin arancel
En una jornada calificada de histórica, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) llevó...
Ver más
20/02/2026 Cochabamba
“Visión Cochabamba 2030”: la FEPC y Gobierno impulsan la agenda regional
Deportes
San Antonio y Aurora no pudieron celebrar en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Verano que...
Ver más
20/02/2026 Fútbol
San Antonio y Aurora no se hicieron daño en el estadio Félix Capriles
Con profundo pesar se expresaron, este domnigo, las más sinceras condolencias al exjugador de fútbol Daniel Vaca y a su...
Ver más
15/02/2026 Fútbol
Fallece la esposa del exjugador de fútbol Daniel Vaca
El estadio Tahuichi Aguilera vibró con la presentación oficial de Marcelo Martins, quien recibió la camiseta del club...
Ver más
14/02/2026 Fútbol
Oriente presentó a Marcelo Martins frente a toda su hinchada en el estadio Tahuichi Aguilera
Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en...
Ver más
13/02/2026 Fútbol
Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF
Doble Click
La cafetería boliviana Typica Café está incluida en el ranking internacional “Las 100 mejores cafeterías del mundo 2025...
Ver más
20/02/2026 Cultura
Excelencia. Typica está entre las 100 mejores cafeterías del mundo
Entre lágrimas, abrazos y canciones, familiares y amigos dieron este lunes el último adiós a Leo Rosas, el joven...
Ver más
16/02/2026 Música
Entre mariachis y rosas, familiares y amigos dieron el último adiós a Leo
El actor estadounidense Robert Duvall, quien interpretó al elegante abogado de la mafia en "El Padrino" y brilló en el...
Ver más
16/02/2026 Cine
A los 95 años muere el reconocido actor Robert Duvall
Tras confirmarse el fallecimiento https://www.lostiempos.com/node/add/noticia#undefinedeste domingo del artista y...
Ver más
15/02/2026 Música
"Estaba con tratamiento": Familiares de Leo Rosas afirman que el artista sufría depresión