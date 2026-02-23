Tome previsiones, habrá lluvias con tormentas eléctricas y rige una alerta hasta el miércoles

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió este martes una alerta naranja por lluvias con tormentas eléctricas en cuatro departamentos. El anuncio tiene vigencia desde este lunes, 23 de febrero hasta el miércoles, 25 de febrero.

De acuerdo al reporte, se pronostican lluvias moderadas, temporalmente fuertes con tormentas eléctricas aisladas en las provincias de los departamentos de Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Beni.

Según el pronóstico para este lunes, se prevé tormentas eléctricas para la tarde en La Paz, al igual que en El Alto, Oruro, Santa Cruz, Cobija, Tarija, Sucre, Cochabamba y Potosí.