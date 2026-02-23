Granizada causa pérdida de ganado y cultivos en Huarina, La Paz

Una intensa granizada registrada la tarde del domingo afectó a comunidades del municipio de Huarina, en la provincia Omasuyos del departamento de La Paz, dejando daños en la producción agrícola y en el ganado.

El fenómeno se produjo en el sector de Cota Cota Alta, donde la caída de granizo cubrió amplias extensiones con un manto blanco, alterando de forma repentina las actividades productivas de la zona.

Reportes locales dan cuenta de sembradíos de papa y otros cultivos severamente afectados, lo que podría impactar en la economía de las familias dedicadas a la agricultura en esta región del altiplano.

Asimismo, imágenes difundidas evidencian la muerte de al menos dos ovejas, que presuntamente habrían fallecido a causa de descargas eléctricas durante la tormenta. Se aguarda un informe oficial de las autoridades municipales para cuantificar los daños y evaluar posibles acciones de apoyo.