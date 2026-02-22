Gobernación: Soria, Morales y Mostajo en carrera electoral

RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 22/02/2026 a las 11h16
Las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026 serán decisivas para Bolivia, donde los ciudadanos elegirán autoridades departamentales, municipales y regionales en un contexto marcado por demandas sociales persistentes y la urgente necesidad de una gestión pública eficaz, transparente y eficiente. En departamentos como Cochabamba, con alta densidad poblacional y actividad económica, la contienda por la Gobernación es clave para definir políticas de desarrollo urbano, económico y social que respondan a problemas históricos y actuales, incluyendo movilidad, gestión ambiental, infraestructura y la expansión de la mancha urbana.

Candidatos y propuestas

La Gobernación enfrenta retos como la captación de recursos económicos, gestión de residuos sólidos, reordenamiento del transporte, reactivación económica y planificación urbana. Los candidatos son Esther Soria (Unidos), con experiencia como gobernadora; Rolando Morales (Alianza Patria); y Alejandro Mostajo (MTS). Cada uno presenta una visión particular para atender las necesidades regionales y mejorar la calidad de vida de los cochabambinos, con enfoques distintos sobre economía, gestión urbana y participación ciudadana.

Esther Soria destaca la necesidad de una gobernación con decisión y gestión real. Señala que la planta industrializadora de residuos sólidos quedó archivada por falta de voluntad política, generando problemas ambientales y pérdida de oportunidades productivas. Su propuesta busca reactivar este proyecto, transformar residuos en fuente productiva y modernizar servicios, ordenando la ciudad y planificando la expansión urbana de manera sostenible, integrando sectores residenciales, comerciales e industriales. Además, Soria subraya la importancia de políticas de género y participación ciudadana en la toma de decisiones.

Rolando Morales propone que Cochabamba recupere protagonismo económico y social. Plantea captar recursos nacionales e internacionales para salud, educación, agroindustria y producción local. Además, enfatiza el apoyo a micro y pequeñas empresas y la mejora de infraestructura vial y transporte, conectando la ciudad con las provincias y los mercados regionales para fortalecer la competitividad y la integración territorial.

Alejandro Mostajo plantea una Gobernación participativa y descentralizada, recorriendo provincias para identificar necesidades reales. Sugiere que la diversificación productiva y la captación de nuevos ingresos, como la explotación responsable de recursos minerales, financien proyectos sociales e infraestructura pendiente, incluyendo soluciones integrales para transporte y expansión urbana. Mostajo enfatiza la transparencia y la participación ciudadana como pilares de su gestión, con decisiones alineadas a prioridades locales.

Retos compartidos

Los tres candidatos coinciden en que Cochabamba enfrenta desafíos históricos en residuos, transporte y crecimiento urbano desordenado, aunque difieren en los mecanismos de solución. 

La elección del 22 de marzo definirá la dirección del departamento en gestión de recursos, crecimiento económico y calidad de vida, en un contexto donde la población exige respuestas concretas, liderazgo decidido y transformación institucional que garantice desarrollo sostenible y bienestar para todos los habitantes.

Alejandro Mostajo: “Se debe plantear políticas para captar más recursos”

Alejandro Mostajo, propone una visión orientada a convertir la gestión departamental en un instrumento eficaz para enfrentar los desafíos económicos y sociales que atraviesa la región. En entrevista con Los Tiempos, Mostajo plantea que “los recursos minerales podrían ser una fuente de reemplazar la pérdida de ingresos por el gas”, proponiendo diversificar la base productiva del departamento ante la disminución de ingresos hidrocarburíferos. Esta idea forma parte de un marco más amplio que busca reactivar sectores claves y ampliar las fuentes de empleo. Además, Mostajo aboga por impulsar proyectos estratégicos en salud, infraestructura, educación y participación ciudadana, con énfasis en acercar la gestión pública a las comunidades rurales y urbanas por igual. Su discurso gira en torno a la necesidad de liderar un cambio que convierta a Cochabamba en un departamento más competitivo.

Rolando Morales: “La ciudad se ha convertido en el patio trasero de Bolivia”

El candidato Rolando Morales sostiene que “Cochabamba, lamentablemente, se ha convertido en el patio trasero de Bolivia”, al cuestionar la falta de inversión y liderazgo regional en los últimos años. 

En entrevista con Los Tiempos, sostuvo que el departamento perdió protagonismo económico y político, por lo que propone recuperar su rol estratégico mediante un plan de reactivación productiva y gestión eficiente. 

Plantea fortalecer el agro, la industria y la infraestructura, además de garantizar recursos para salud y educación. 

Según Morales, es momento de “dejar la postergación” y encarar una administración que priorice empleo, desarrollo sostenible y dignidad para la región, articulando esfuerzos con municipios y sectores productivos para reposicionar a Cochabamba en el contexto nacional.

Esther Soria: “A la Gobernación le ha faltado tomar decisiones”

Esther Soria afirma que “lo que le ha faltado a la Gobernación es tomar decisiones, la toma de decisiones es muy importante. El tema de la basura es de diez o más años, nosotros dejamos un documento para el tema de la basura, pero porque yo soy mujer o vino de una mujer, lo archivaron”, denunciando la falta de gestión efectiva en problemas de larga data. En la entrevista con Los Tiempos, Soria plantea impulsar soluciones concretas en residuos sólidos y fortalecer la capacidad de decisión de la Gobernación. Su propuesta prioriza la industrialización de la basura, la modernización de servicios de salud y la mejora de infraestructura vial y social, con un enfoque inclusivo. Además, busca que los recursos y proyectos del departamento se gestionen con transparencia y eficiencia, recuperando la confianza de la población y promoviendo un crecimiento sostenible.

 

 

 

 

