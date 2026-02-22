El 22 de marzo se elegirán autoridades para 9 departamentos y 335 municipios

El próximo 22 de marzo los bolivianos participarán en la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales (Elecciones Subnacionales 2026), la cuarta realizada consecutivamente desde la inaugural de 2010, para el periodo 2026-2031.



En este proceso se elegirá a las autoridades políticas de los nueve gobiernos autónomos departamentales, 335 Gobiernos Autónomos Municipales y del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en Tarija.







Sufragio universal



Esta tarea será supervisada por el Tribunal Supremo Electoral(TSE) junto a los Tribunales Electorales Departamentales (TED) que, en cumplimiento de su función electoral, administrarán la elección que se practica por la vía del sufragio universal y por normas y procedimientos propios de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC), como una particularidad distintiva de esta elección.



Según un boletín del TSE, este 22 de marzo se elegirán nueve gobernadoras o gobernadores, uno por cada departamento; cuatro vicegobernadoras o vicegobernadores en los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando; ocho subgobernadoras y subgobernadores y 19 corregidoras y corregidores en Beni.



Además, se elegirán 144 asambleístas departamentales por territorio, 105 asambleístas departamentales por población y 28 asambleístas departamentales en representación de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC) y el pueblo Afroboliviano, con sus respectivos suplentes, en todo el país.

En Gran Chaco



En el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en Tarija, se elegirá a una Ejecutiva o Ejecutivo Regional, dos ejecutivas o ejecutivos de desarrollo.



También se elegirán seis asambleístas regionales por territorio, tres asambleístas regionales por población, tres asambleístas regionales indígena originario campesinos, con sus respectivos suplentes. En el ámbito municipal se elegirán 335 alcaldes y/o alcaldesas.



Asimismo, se elegirán 2.044 concejalas y concejales, además de cinco concejalas y concejales indígena originario campesinos (IOC) y del pueblo Afroboliviano, con sus respectivos suplentes, en todo el país.

Ejecutivas y legislativas



En los nueve departamentos se elegirán autoridades ejecutivas y legislativas departamentales; además de autoridades ejecutivas y legislativas municipales. En la región del Gran Chaco de Tarija también se elegirán autoridades ejecutivas regionales y asambleístas regionales.

Cochabamba



En Cochabamba se elegirá una Gobernadora o Gobernador, en circunscripción departamental única. El sistema electoral que se aplicará será la mayoría absoluta o mayoría atenuada (por distancia). En caso de que ninguna candidatura obtenga la mayoría, se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas.



Asambleístas departamentales por territorio: se elegirán 16 asambleístas, un asambleísta por provincia en circunscripción provincial única y se aplica el sistema de mayoría simple. Asambleístas departamentales por población: se elegirán 16 asambleístas en circunscripción departamental, con el sistema proporcional.



Asambleístas departamentales indígena originario campesinos: en ejercicio de sus normas y procedimientos propios, las NPIOC elegirán dos asambleístas.

Autoridades municipales



En Cochabamba se eligen 47 alcaldes o alcaldesas, uno por cada municipio, en circunscripción municipal única,por mayoría simple de votos.

Alcaldes



En todo el departamento serán elegidos 307 concejales más sus suplentes.



Participan de este proceso eleccionario 103 organizaciones políticas en todo el territorio nacional.