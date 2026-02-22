El 22 de marzo se elegirán autoridades para 9 departamentos y 335 municipios

País
Redacción Central
Publicado el 22/02/2026 a las 11h36
ESCUCHA LA NOTICIA

El próximo 22 de marzo los bolivianos participarán en la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales y Municipales (Elecciones Subnacionales 2026), la cuarta realizada consecutivamente desde la inaugural de 2010, para el periodo 2026-2031.

 En este proceso se elegirá a las autoridades políticas de los nueve gobiernos autónomos departamentales, 335 Gobiernos Autónomos Municipales y del Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco en Tarija.

 

Sufragio universal

Esta tarea será supervisada por el Tribunal Supremo Electoral(TSE) junto a los Tribunales Electorales Departamentales (TED) que, en cumplimiento de su función electoral, administrarán la elección que se practica por la vía del sufragio universal y por normas y procedimientos propios de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC), como una particularidad distintiva de esta elección. 

Según un boletín del TSE, este 22 de marzo se elegirán nueve gobernadoras o gobernadores, uno por cada departamento; cuatro vicegobernadoras o vicegobernadores en los departamentos de Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando; ocho subgobernadoras y subgobernadores y 19 corregidoras y corregidores en Beni. 

Además, se elegirán 144 asambleístas departamentales por territorio, 105 asambleístas departamentales por población y 28 asambleístas departamentales en representación de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC) y el pueblo Afroboliviano, con sus respectivos suplentes, en todo el país. 

En Gran Chaco

En el Gobierno Autónomo Regional del Gran Chaco, en Tarija, se elegirá a una Ejecutiva o Ejecutivo Regional, dos ejecutivas o ejecutivos de desarrollo. 

También se elegirán seis asambleístas regionales por territorio, tres asambleístas regionales por población, tres asambleístas regionales indígena originario campesinos, con sus respectivos suplentes. En el ámbito municipal se elegirán 335 alcaldes y/o alcaldesas. 

Asimismo, se elegirán 2.044 concejalas y concejales, además de cinco concejalas y concejales indígena originario campesinos (IOC) y del pueblo Afroboliviano, con sus respectivos suplentes, en todo el país.

Ejecutivas y legislativas

En los nueve departamentos se elegirán autoridades ejecutivas y legislativas departamentales; además de autoridades ejecutivas y legislativas municipales. En la región del Gran Chaco de Tarija también se elegirán autoridades ejecutivas regionales y asambleístas regionales.

Cochabamba

En Cochabamba se elegirá una Gobernadora o Gobernador, en circunscripción departamental única. El sistema electoral que se aplicará será la mayoría absoluta o mayoría atenuada (por distancia). En caso de que ninguna candidatura obtenga la mayoría, se realizará una segunda vuelta electoral entre las dos candidaturas más votadas.

Asambleístas departamentales por territorio: se elegirán 16 asambleístas, un asambleísta por provincia en circunscripción provincial única y se aplica el sistema de mayoría simple. Asambleístas departamentales por población: se elegirán 16 asambleístas en circunscripción departamental, con el sistema proporcional. 

Asambleístas departamentales indígena originario campesinos: en ejercicio de sus normas y procedimientos propios, las NPIOC elegirán dos asambleístas.

Autoridades municipales

En Cochabamba se eligen 47 alcaldes o alcaldesas, uno por cada municipio, en circunscripción municipal única,por mayoría simple de votos.

Alcaldes

En todo el departamento serán elegidos 307 concejales más sus suplentes.

Participan de este proceso eleccionario 103 organizaciones políticas en todo el territorio nacional.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Velan restos de David Santalla en Chuquisaca
2
Miss Curazao se corona como Reina Hispanoamericana 2026
3
La alegría, danza y picardía marcan el Carnaval de la Concordia
4
Los Tiempos y Star Media realizaron una transmisión especial del Corso de Corso
5
El presidente Paz implementa cambios a la vicepresidencia de Lara a través de tres decretos

Lo más compartido

1
El Gran Corso de Corsos de Cochabamba se vivirá este sábado por Los Tiempos
2
EN VIVO I ¡El Corso de Corsos 2026 se vive a lo grande!
3
Cochabamba desborda tradición y alegría en el Corso de Corsos 2026
4
Tras tiroteo incautan 840 kilos de cocaína en Chimoré
5
Juegos de Invierno: Grönlund se ubica como el segundo mejor latinoamericano en 50 kilómetros

Más en País

22/02/2026
Gobernación: Soria, Morales y Mostajo en carrera electoral
Las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026 serán decisivas para Bolivia, donde los ciudadanos elegirán autoridades departamentales, municipales y...
Ver más
22/02/2026
Los candidatos a las subnacionales están dispuestos a participar en debates
Las elecciones subnacionales comienzan a perfilarse como uno de los ejes centrales de la campaña en Cochabamba. El anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE...
Ver más
El presidente Rodrigo Paz decidió implementar cambios en la Vicepresidencia del Estado, mediante decretos supremos. Puso en vigencia tres normativas destinadas a tomar control de la instancia a cargo...
Ver más
22/02/2026
El presidente Paz implementa cambios a la vicepresidencia de Lara a través de tres decretos
Familiares, amigos y seguidores velan los restos del comediante y actor David Santalla, en el salón de los Espejos de la Gobernación de Chuquisaca.
Ver más
22/02/2026
Velan restos de David Santalla en Chuquisaca
Junto a Los Tiempos y Star Media, te llevamos cada instante, cada comparsa y toda la emoción de esta gran celebración. Síguenos en nuestras redes y no te pierdas ningún detalle con nuestra...
Ver más
21/02/2026
EN VIVO I ¡El Corso de Corsos 2026 se vive a lo grande!
Luego de mes y medio sin tener apariciones públicas, el expresidente Evo Morales reapareció ayer en un acto electoral en el trópico de Cochabamba, donde reveló que se ha salvado de la chikunguña...
Ver más
20/02/2026
Evo reaparece tras 46 días aquejado por chikunguña y critica al Gobierno
En Portada
22/02/2026 País
Los candidatos a las subnacionales están dispuestos a participar en debates
Las elecciones subnacionales comienzan a perfilarse como uno de los ejes centrales de la campaña en Cochabamba. El anuncio del Tribunal Supremo Electoral (TSE...
vista
22/02/2026 País
Gobernación: Soria, Morales y Mostajo en carrera electoral
Las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026 serán decisivas para Bolivia, donde los ciudadanos elegirán autoridades departamentales, municipales y...
vista
22/02/2026 Cochabamba
La alegría, danza y picardía marcan el Carnaval de la Concordia
Cochabamba unió ayer a los bolivianos a través del Corso de Corsos que se convirtió en una síntesis de lo mejor del Carnaval de todo el país con la presencia...
vista
22/02/2026 País
Velan restos de David Santalla en Chuquisaca
Familiares, amigos y seguidores velan los restos del comediante y actor David Santalla, en el salón de los Espejos de la Gobernación de Chuquisaca.
vista
22/02/2026 Cochabamba
Los Tiempos y Star Media realizaron una transmisión especial del Corso de Corso
El público de Cochabamba, Bolivia y el mundo disfrutó ayer de lo mejor del Corso de Corsos a través de una transmisión especial de Los Tiempos que contó con...
vista
22/02/2026 País
El presidente Paz implementa cambios a la vicepresidencia de Lara a través de tres decretos
El presidente Rodrigo Paz decidió implementar cambios en la Vicepresidencia del Estado, mediante decretos supremos. Puso en vigencia tres normativas destinadas...
vista
Actualidad
Cochabamba unió ayer a los bolivianos a través del Corso de Corsos que se convirtió en una síntesis de lo mejor del...
Ver más
22/02/2026 Cochabamba
La alegría, danza y picardía marcan el Carnaval de la Concordia
El próximo 22 de marzo los bolivianos participarán en la Elección de Autoridades Políticas Departamentales, Regionales...
Ver más
22/02/2026 País
El 22 de marzo se elegirán autoridades para 9 departamentos y 335 municipios
Las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026 serán decisivas para Bolivia, donde los ciudadanos elegirán...
Ver más
22/02/2026 País
Gobernación: Soria, Morales y Mostajo en carrera electoral
Las elecciones subnacionales comienzan a perfilarse como uno de los ejes centrales de la campaña en Cochabamba. El...
Ver más
22/02/2026 País
Los candidatos a las subnacionales están dispuestos a participar en debates
Deportes
Sin margen al error, hoy a partir de las 17:30 se enfrentarán en el estadio Félix Capriles, Aurora y San Antonio por el...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Aurora y San Antonio, definen el pase a semifinales en el Félix Capriles
Blooming no se apiadó de Independiente, al que goleó de ida y vuelta, para avanzar a la semifinal con paso de parada,...
Ver más
22/02/2026 Fútbol
Blooming, de cinco en cinco, avanza con goleada y póker de Garcés
Timo Grönlund ocupó el puesto 50 y fue el segundo mejor latinoamericano en la Clásica 50 kilómetros Masculino, prueba...
Ver más
21/02/2026 Multideportivo
Juegos de Invierno: Grönlund se ubica como el segundo mejor latinoamericano en 50 kilómetros
San Antonio y Aurora no pudieron celebrar en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Verano que...
Ver más
20/02/2026 Fútbol
San Antonio y Aurora no se hicieron daño en el estadio Félix Capriles
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
Lo s a b o g a d o s Dante Ojopi Alquiza e Iver Fernando Gonzales Casano, ambos jueces en funciones, presentaron en el...
Ver más
22/02/2026 Cultura
Libro jurídico. Dos jueces presentan su obra sobre medidas cautelares
La noche del Reina Hispanoamericana 2026 llegó a su momento más esperado: la coronación de la nueva soberana. Tras una...
Ver más
22/02/2026 Farándula
Miss Curazao se corona como Reina Hispanoamericana 2026
El director del Instituto chuquisaqueño de Oncología, Jorge Tango, informó este sábado que el comediante David Santalla...
Ver más
21/02/2026 Cultura
Fallece el actor y comediante boliviano David Santalla
El reconocido actor y humorista boliviano David Santalla atraviesa una fase paliativa y permanece internado en el...
Ver más
21/02/2026 Cultura
Activan Código Lila para David Santalla ante el agravamiento de su estado de salud