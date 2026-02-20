Transporte libre de Cochabamba rompe diálogo por gasolina desestabilizada y amenaza con bloqueo

Economía
AGENCIAS
Publicado el 20/02/2026 a las 7h52
ESCUCHA LA NOTICIA

El diálogo entre el sector del autotransporte libre y autoridades del Gobierno fracasó ayer tras una reunión que se extendió por aproximadamente una hora en Cochabamba. El principal pedido del sector es el retiro de la gasolina de las estaciones de servicio, debido a que denuncian que sería de “mala calidad” o "desestabilizada", según Unitel.

Del encuentro participaron representantes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), junto a la viceministra de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje De Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, además de delegados de distintos municipios y del trópico cochabambino.

Tras la fallida negociación, el transporte libre otorgó un plazo de 24 horas para que el Gobierno retire de las estaciones de servicio la gasolina que denuncian sería desestabilizada y habría provocado daños en el parque automotor del departamento.

El sector adviertió que, si hasta el lunes no existe una respuesta, iniciará un paro movilizado a nivel departamental, medida que podría ampliarse al ámbito nacional tras un ampliado previsto para este fin de semana.

Los representantes del autotransporte aseguran que las autoridades no respondieron de manera oportuna a sus solicitudes de retirar el combustible observado. En medio de su reclamo, presentaron muestras de gasolina de diferentes fechas y expusieron los daños registrados en los vehículos, lo que afirma la evidencia y el malestar generalizado del sector.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Cómo evitar el dolor de espalda y la tensión muscular en viajes largos en avión
2
Vuelve el ferrobús a la Chiquitanía. Turismo sobre rieles tras seis años de ausencia
3
Empresarios inauguran congreso en Cochabamba con proyectos sobre conectividad, energía e industrialización
4
Emiten orden de aprehensión contra Nemecia Achacollo
5
Unión libre y cambio de nombre: Requisitos, costos y ayuda gratuita

Más en Economía

19/02/2026
A días de su apertura, Exposoya 2026 evidencia mayor interés en innovación tecnológica
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) anunció la realización de Exposoya 2026, el principal evento tecnológico del rubro de la soya en...
Ver más
19/02/2026
Gobierno anuncia condonación de deudas tributarias y ajustes al IVA a través de un proyecto de ley
El Gobierno anunció este jueves el "Proyecto de Ley de Transparencia y Alivio Tributario", que busca ordenar el sistema fiscal "sin aumentar impuestos".
Ver más
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destacó este lunes que el Carnaval en el país despertó un interés “extraordinario” en el extranjero y logró niveles récords de turistas.
Ver más
16/02/2026
Paz destaca que el Carnaval de Bolivia impacta al mundo y logra niveles récords de turistas
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que, luego de un intenso trabajo, se liberó una vía para la circulación vehicular provisional en el sector Silla Kasa, en la carretera que...
Ver más
16/02/2026
Habilitan paso provisional en la vía Oruro–Cochabamba tras trabajos por derrumbe
La exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo, fue aprehendida este lunes por presunto incumplimiento de deberes y usurpación de funciones, en el marco de...
Ver más
16/02/2026
Aprehenden a la exgerente de YPFB por presunto incumplimiento de deberes
El índice de riesgo país de Bolivia continúa en descenso y este viernes se ubicó por debajo de los 500 puntos básicos, informó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza.
Ver más
13/02/2026
Índice de riesgo país de Bolivia cae a menos de 500 puntos en tres meses de gobierno de Paz
En Portada
19/02/2026 País
TSE confirma la habilitación plena de Manfred Reyes Villa
La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió este jueves las demandas de inhabilitación que se presentaron y declaró infundada la denuncia...
vista
19/02/2026 Seguridad
Fiscalía emite orden de aprehensión contra Karina Serrudo, expresidenta de la Aduana
El Ministerio Público emitió este jueves una orden de aprehensión en contra de la expresidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, quien se encuentra...
vista
19/02/2026 País
"Cometí un error": Barrientos pide disculpas por sus declaraciones sobre el 50/50
La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, a través de un video en redes sociales, pidió disculpas sobre sus declaraciones sobre la distribución del 50/...
vista
19/02/2026 Cochabamba
El presidente Paz y su gabinete respaldan la “Visión Cochabamba” en el Congreso Empresarial 2026
El Congreso Empresarial FEPC 2026 concluyó este 19 de febrero con la presencia del Presidente del Estado y su gabinete ministerial, consolidando el respaldo...
vista
19/02/2026 Cochabamba
Empresarios inauguran congreso en Cochabamba con proyectos sobre conectividad, energía e industrialización
Con la participación de 650 líderes empresariales y autoridades nacionales y subnacionales, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (...
vista
19/02/2026 Seguridad
Emiten orden de aprehensión contra Nemecia Achacollo
La Comisión de Fiscales de Materia de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios emitió hoy...
vista
Actualidad
El diálogo entre el sector del autotransporte libre y autoridades del Gobierno fracasó ayer tras una reunión que se...
Ver más
20/02/2026 Economía
Transporte libre de Cochabamba rompe diálogo por gasolina desestabilizada y amenaza con bloqueo
El Ministerio Público emitió este jueves una orden de aprehensión en contra de la expresidenta de la Aduana Nacional,...
Ver más
19/02/2026 Seguridad
Fiscalía emite orden de aprehensión contra Karina Serrudo, expresidenta de la Aduana
La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, a través de un video en redes sociales, pidió disculpas sobre sus...
Ver más
19/02/2026 País
"Cometí un error": Barrientos pide disculpas por sus declaraciones sobre el 50/50
La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió este jueves las demandas de inhabilitación que se...
Ver más
19/02/2026 País
TSE confirma la habilitación plena de Manfred Reyes Villa
Deportes
Con profundo pesar se expresaron, este domnigo, las más sinceras condolencias al exjugador de fútbol Daniel Vaca y a su...
Ver más
15/02/2026 Fútbol
Fallece la esposa del exjugador de fútbol Daniel Vaca
El estadio Tahuichi Aguilera vibró con la presentación oficial de Marcelo Martins, quien recibió la camiseta del club...
Ver más
14/02/2026 Fútbol
Oriente presentó a Marcelo Martins frente a toda su hinchada en el estadio Tahuichi Aguilera
Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en...
Ver más
13/02/2026 Fútbol
Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF
Del 16 al 21 en Asunción, Paraguay, se reunirán en competencia 262 deportistas que representarán a 11 países para...
Ver más
13/02/2026 Multideportivo
Selección boliviana participará en el Sudamericano de Squash con 21 deportistas
Doble Click
Entre lágrimas, abrazos y canciones, familiares y amigos dieron este lunes el último adiós a Leo Rosas, el joven...
Ver más
16/02/2026 Música
Entre mariachis y rosas, familiares y amigos dieron el último adiós a Leo
El actor estadounidense Robert Duvall, quien interpretó al elegante abogado de la mafia en "El Padrino" y brilló en el...
Ver más
16/02/2026 Cine
A los 95 años muere el reconocido actor Robert Duvall
Tras confirmarse el fallecimiento https://www.lostiempos.com/node/add/noticia#undefinedeste domingo del artista y...
Ver más
15/02/2026 Música
"Estaba con tratamiento": Familiares de Leo Rosas afirman que el artista sufría depresión
El ámbito cultural boliviano atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de dos reconocidas...
Ver más
15/02/2026 Música
Fallece "Gordito" Castañón, figura destacada de la música boliviana