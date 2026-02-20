Transporte libre de Cochabamba rompe diálogo por gasolina desestabilizada y amenaza con bloqueo

El diálogo entre el sector del autotransporte libre y autoridades del Gobierno fracasó ayer tras una reunión que se extendió por aproximadamente una hora en Cochabamba. El principal pedido del sector es el retiro de la gasolina de las estaciones de servicio, debido a que denuncian que sería de “mala calidad” o "desestabilizada", según Unitel.

Del encuentro participaron representantes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), junto a la viceministra de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje De Hidrocarburos, Tatiana Genuzio, además de delegados de distintos municipios y del trópico cochabambino.

Tras la fallida negociación, el transporte libre otorgó un plazo de 24 horas para que el Gobierno retire de las estaciones de servicio la gasolina que denuncian sería desestabilizada y habría provocado daños en el parque automotor del departamento.

El sector adviertió que, si hasta el lunes no existe una respuesta, iniciará un paro movilizado a nivel departamental, medida que podría ampliarse al ámbito nacional tras un ampliado previsto para este fin de semana.

Los representantes del autotransporte aseguran que las autoridades no respondieron de manera oportuna a sus solicitudes de retirar el combustible observado. En medio de su reclamo, presentaron muestras de gasolina de diferentes fechas y expusieron los daños registrados en los vehículos, lo que afirma la evidencia y el malestar generalizado del sector.