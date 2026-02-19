A días de su apertura, Exposoya 2026 evidencia mayor interés en innovación tecnológica para la soya sostenible

Redacción Central
Publicado el 19/02/2026 a las 16h49
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) anunció la realización de Exposoya 2026, el principal evento tecnológico del rubro de la soya en Bolivia, que se llevará a cabo del 26 al 28 de febrero en el Centro Experimental ubicado en el municipio de Cuatro Cañadas. Esta versión contará con la participación de más de 130 empresas y entidades públicas, distribuidas entre el área de demostraciones en campo y en el espacio ferial, lo que representa un crecimiento del 30% con relación a la versión 2025.

“Este incremento demuestra la alta expectativa para participar en el evento tecnológico que es la vitrina de innovación, transferencia tecnológica y generación de conocimiento más importante para el sector productor de granos”, destacó este jueves Abraham Nogales, presidente de Anapo, durante la conferencia de prensa de anuncio de Exposoya 2026.

Esta versión contará con demostraciones en campo de 45 parcelas con tecnologías orientadas a fortalecer una agricultura sostenible, con buenas prácticas agrícolas de manejo de suelos, fertilización, cultivos de servicio, empleo de bioinsumos, además de paquetes tecnológicos de proveedores, para optimizar el control de plagas y enfermedades.

“Exposoya es, hace más de 30 años, un espacio fundamental para impulsar la producción sostenible de soya en el país, porque acerca la tecnología, la investigación y las buenas prácticas agronómicas de forma directa al productor”, aseveró el Presidente de Anapo.

El evento se posiciona como el principal escenario tecnológico para la demostración de nuevas variedades, prácticas de manejo agronómico, soluciones digitales y tecnologías orientadas a mejorar la productividad y competitividad del cultivo de soya, que se constituye en uno de los pilares de la seguridad alimentaria, el empleo y la generación de divisas.

En la cita, productores, proveedores de insumos, investigadores, entidades públicas y privadas vinculadas a la cadena pueden tener un acercamiento a tecnología moderna que se utiliza en países de la región y el mundo, no solo para la producción de soya sino también para sus cultivos de rotación, como el girasol, el sorgo, el trigo, el maíz y la chía.

“Gracias a este evento que realizamos cada año, el sector puede mejorar su productividad y cuidar su huella ambiental, produciendo de manera armónica con el suelo y los recursos naturales”, resaltó Nogales.

La edición 2026 se realiza en un contexto estratégico para Bolivia. El inicio de una etapa que abre expectativas para fortalecer la vocación exportadora del país y su posicionamiento como proveedor regional de soya y derivados hacia países vecinos de Colombia, Perú, Ecuador y Chile, que son los principales mercados de exportación, lo que plantea la necesidad de impulsar políticas que fomenten la productividad, la sostenibilidad y la innovación agrícola.

Este año se prevé la participación de las principales autoridades nacionales, del departamento y de los principales municipios productivos, además de la asistencia de al menos 9.000 productores de la región y de otros departamentos.

 

