A los 95 años muere el reconocido actor Robert Duvall

El actor estadounidense Robert Duvall, quien interpretó al elegante abogado de la mafia en "El Padrino" y brilló en el papel de un coronel loco por el surf en "Apocalipsis Now", falleció a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó este lunes (16.02.2026) su viuda, la actriz y cineasta argentina Luciana Duvall, por medio de un comunicado.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Óscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo", escribió la esposa de Duvall, quien agregó que la dedicación al arte de su marido deja a su público "algo duradero e inolvidable".

El intérprete, siete veces nominado al Óscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en "Tender Mercies" ("El precio de la felicidad"), de 1983, tuvo una extensa carrera, primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte. Entre sus personajes más memorables se encuentran el discreto y leal consejero de la mafia Tom Hagen en las dos primeras entregas de "El Padrino".

El olor del napalm

"Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban", dijo su viuda en su mensaje, junto a una foto de ambos. "Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja", agregó.

Robert Duvall nació en San Diego el 5 de enero de 1931, debutó en el cine con "Matar a un ruiseñor" (Robert Mulligan, 1962), al tiempo que mantuvo sus papeles televisivos. Después interpretó una variedad de papeles, entre ellos a un ejecutivo corporativo matón en "Network" (1976), y a un oficial de la Marina que trata a su familia como soldados en "The Great Santini" (1979).

Además del papel en El Padrino que lo lanzó a la fama, interpretó al teniente coronel Kilgore en "Apocalipsis Now" (1979). Su ahora legendaria frase: "Me encanta el olor del napalm por la mañana" se convirtió en una de las más célebres de la historia del cine. La crítica Elaine Mancini describió en una ocasión a Duvall como "el actor más competente, el más versátil y el más convincente en la pantalla en Estados Unidos".

Además de un Óscar, Duvall alcanzó un premio BAFTA, cuatro Globos de Oro, dos Emmy y un premio SAG del Sindicato de Actores de Cine. En 2005 recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del entonces presidente George W. Bush en la Casa Blanca.