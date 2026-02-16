A los 95 años muere el reconocido actor Robert Duvall

Cine
DW
Publicado el 16/02/2026 a las 18h38
ESCUCHA LA NOTICIA

El actor estadounidense Robert Duvall, quien interpretó al elegante abogado de la mafia en "El Padrino" y brilló en el papel de un coronel loco por el surf en "Apocalipsis Now", falleció a los 95 años en su hogar de Middleburg, Virginia, rodeado de sus familiares, informó este lunes (16.02.2026) su viuda, la actriz y cineasta argentina Luciana Duvall, por medio de un comunicado.

"Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo. Para el mundo, fue un actor ganador del Óscar, un director y un narrador. Para mí, lo era todo", escribió la esposa de Duvall, quien agregó que la dedicación al arte de su marido deja a su público "algo duradero e inolvidable".

El intérprete, siete veces nominado al Óscar y ganador por encarnar a un vagabundo excantante de country en "Tender Mercies" ("El precio de la felicidad"), de 1983, tuvo una extensa carrera, primero sobre las tablas, luego en la televisión y después en el cine, donde marcó con sus papeles la historia del séptimo arte. Entre sus personajes más memorables se encuentran el discreto y leal consejero de la mafia Tom Hagen en las dos primeras entregas de "El Padrino".

El olor del napalm

"Su pasión por su oficio solo era comparable a su profundo amor por los personajes, una comida exquisita y su capacidad para conquistar el corazón. En cada uno de sus muchos papeles, Bob lo dio todo por sus personajes y por la auténtica esencia humana que representaban", dijo su viuda en su mensaje, junto a una foto de ambos. "Gracias por los años de apoyo que le brindaron a Bob y por brindarnos este tiempo y privacidad para celebrar los recuerdos que nos deja", agregó.

Robert Duvall nació en San Diego el 5 de enero de 1931, debutó en el cine con "Matar a un ruiseñor" (Robert Mulligan, 1962), al tiempo que mantuvo sus papeles televisivos. Después interpretó una variedad de papeles, entre ellos a un ejecutivo corporativo matón en "Network" (1976), y a un oficial de la Marina que trata a su familia como soldados en "The Great Santini" (1979).

Además del papel en El Padrino que lo lanzó a la fama, interpretó al teniente coronel Kilgore en "Apocalipsis Now" (1979). Su ahora legendaria frase: "Me encanta el olor del napalm por la mañana" se convirtió en una de las más célebres de la historia del cine. La crítica Elaine Mancini describió en una ocasión a Duvall como "el actor más competente, el más versátil y el más convincente en la pantalla en Estados Unidos".

Además de un Óscar, Duvall alcanzó un premio BAFTA, cuatro Globos de Oro, dos Emmy y un premio SAG del Sindicato de Actores de Cine. En 2005 recibió la Medalla Nacional de las Artes de manos del entonces presidente George W. Bush en la Casa Blanca.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Defensoría: Secuestro y tortura de periodista es una violación grave al ejercicio de la profesión
2
Homenaje a Lula abrió Carnaval de Río en medio de críticas
3
La terminal suspende salidas al occidente por derrumbe; ABC prevé reabrir el paso luego de mediodía
4
El TSE ratifica la habilitación de Manfred como candidato a la Alcaldía de Cochabamba
5
Aprehenden a la exgerente de YPFB por presunto incumplimiento de deberes

Lo más compartido

1
Calificación de riesgo país de Bolivia desciende por segunda vez en poco más de 2 semanas
2
Denuncian secuestro e intento de asesinato contra periodista en El Alto: "Le cortaron la lengua"
3
Luto en la música boliviana: fallece el talentoso cantante Leo Rosas
4
Ministro Oviedo condena agresión a periodista y reafirma garantías para el ejercicio periodístico
5
Entrada del Carnaval Más de 200 años de historia y devoción brillaron en Oruro
En Portada
16/02/2026 Economía
Aprehenden a la exgerente de YPFB por presunto incumplimiento de deberes
La exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo, fue aprehendida este lunes por presunto incumplimiento de deberes y...
vista
16/02/2026 Economía
Habilitan paso provisional en la vía Oruro–Cochabamba tras trabajos por derrumbe
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que, luego de un intenso trabajo, se liberó una vía para la circulación vehicular provisional en el...
vista
16/02/2026 País
El TSE ratifica la habilitación de Manfred como candidato a la Alcaldía de Cochabamba
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó ayer la lista oficial de los candidatos habilitados para las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo y...
vista
16/02/2026 País
Fallece Antonio Sánchez de Lozada, hermano del expresidente "Goni"
Antonio Sánchez de Lozada, hermano del expresidente Gonzalo Sánches de Lozada, murió este lunes, a las 07.00.
vista
15/02/2026 Cochabamba
Congreso Empresarial FEPC 2026 apunta a fortalecer la agenda estratégica cochabambina
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) presentó oficialmente el Congreso Empresarial FEPC 2026, que se realizará el 19 de...
vista
16/02/2026 Seguridad
Defensoría: Secuestro y tortura de periodista es una violación grave al ejercicio de la profesión
La Defensoría del Pueblo condenó enérgicamente el secuestro y tortura sufridos por un periodista en El Alto el 12 de febrero, calificando el ataque como una “...
vista
Actualidad
Antonio Sánchez de Lozada, hermano del expresidente Gonzalo Sánches de Lozada, murió este lunes, a las 07.00.
Ver más
16/02/2026 País
Fallece Antonio Sánchez de Lozada, hermano del expresidente "Goni"
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que, luego de un intenso trabajo, se liberó una vía para la...
Ver más
16/02/2026 Economía
Habilitan paso provisional en la vía Oruro–Cochabamba tras trabajos por derrumbe
La exgerente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Gabriela Delgadillo, fue aprehendida este lunes...
Ver más
16/02/2026 Economía
Aprehenden a la exgerente de YPFB por presunto incumplimiento de deberes
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó ayer la lista oficial de los candidatos habilitados para las elecciones...
Ver más
16/02/2026 País
El TSE ratifica la habilitación de Manfred como candidato a la Alcaldía de Cochabamba
Deportes
Con profundo pesar se expresaron, este domnigo, las más sinceras condolencias al exjugador de fútbol Daniel Vaca y a su...
Ver más
15/02/2026 Fútbol
Fallece la esposa del exjugador de fútbol Daniel Vaca
El estadio Tahuichi Aguilera vibró con la presentación oficial de Marcelo Martins, quien recibió la camiseta del club...
Ver más
14/02/2026 Fútbol
Oriente presentó a Marcelo Martins frente a toda su hinchada en el estadio Tahuichi Aguilera
Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en...
Ver más
13/02/2026 Fútbol
Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF
Del 16 al 21 en Asunción, Paraguay, se reunirán en competencia 262 deportistas que representarán a 11 países para...
Ver más
13/02/2026 Multideportivo
Selección boliviana participará en el Sudamericano de Squash con 21 deportistas
Doble Click
El actor estadounidense Robert Duvall, quien interpretó al elegante abogado de la mafia en "El Padrino" y brilló en el...
Ver más
16/02/2026 Cine
A los 95 años muere el reconocido actor Robert Duvall
Tras confirmarse el fallecimiento https://www.lostiempos.com/node/add/noticia#undefinedeste domingo del artista y...
Ver más
15/02/2026 Música
"Estaba con tratamiento": Familiares de Leo Rosas afirman que el artista sufría depresión
El ámbito cultural boliviano atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de dos reconocidas...
Ver más
15/02/2026 Música
Fallece "Gordito" Castañón, figura destacada de la música boliviana
Los coros municipales de la ciudad de Cochabamba: el de niños y el de adultos, están recibiendo a nuevos integrantes...
Ver más
15/02/2026 Cultura
Música. Los Coros Municipales convocan a nuevos integrantes