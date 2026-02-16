Habilitan paso provisional en la vía Oruro–Cochabamba tras trabajos por derrumbe

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que, luego de un intenso trabajo, se liberó una vía para la circulación vehicular provisional en el sector Silla Kasa, en la carretera que conecta Oruro con Cochabamba, tras el derrumbe registrado la mañana de este lunes en el tramo Confital–Bombeo, según un reporte de la institución.





Las labores se desarrollaron pese a dificultades operativas ocasionadas por la congestión vehicular, que complicó el desplazamiento inicial de los equipos hasta la zona afectada.







Para atender la emergencia, se movilizó personal técnico especializado y maquinaria pesada, que permanece en el lugar ejecutando trabajos de remoción de material y estabilización del talud.