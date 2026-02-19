Presidente Rodrigo Paz confirma reunión con Donald Trump y anuncia viaje a Europa

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, confirmó este jueves que el 7 de marzo próximo se reunirá con su par de Estados Unidos, Donald Trump. Anunció que viajará a países de Europa y aguarda una reunión con el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

"El 7 (de marzo) creo que voy a estar con el presidente Trump (...). Después tengo que ir a Europa también, porque Francia, Alemania y España quieren venir a Bolivia", afirmó el mandatario durante su discurso en la reunión de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba.

Asimismo, el jefe de Estado indicó que aguarda una reunión con el presidente Lula da Silva para hablar sobre proyectos estratégicos que incumben a Beni, Pando, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz.

"Voy a viajar al mundo para que Bolivia vaya al mundo y venga gente que quiere invertir", dijo.

Paz señaló que la Patria saldrá adelante sólo con los trabajadores de los diferentes sectores y una de las finalidades del Gobierno es que el boliviano sienta que en su país tiene una oportunidad para trabajar y sostener a su familia.

"Tenemos estos siguientes años para construir con ustedes esa nueva visión estructural de cómo haremos, no solo del sector fabril, sino de la economía nacional, un modelo donde los bolivianos sientan que tienen una oportunidad", remarcó.

Apuntes

Este mes, el Presidente de Estados Unidos convocó a celebrar una cumbre el 7 en marzo en Miami a seis mandatarios de Latinoamérica: Javier Milei presidente de Argentina; Santiago Peña de Paraguay; Nayib Bukele de El Salvador; Daniel Noboa de Ecuador; Tito Asfura de Honduras; y, Rodrigo Paz de Bolivia.

Por otro lado, el martes, los ministros de Economía, Gabriel Espinoza; y de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, sostuvieron una reunión con el ministro de Agricultura y Ganadería de Brasil, Carlos Fávaro, con el objetivo de coordinar una agenda previa a un eventual encuentro entre los presidentes de Bolivia, Rodrigo Paz, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.