Ministro Espinoza anuncia "avances importantes" en medidas económicas para este miércoles

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, adelantó que el miércoles se darán a conocer "avances importantes" en las medidas económicas que el Gobierno del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha implementado para enfrentar la crisis económica en el país.

"Vamos a dar buenas noticias el miércoles. No puedo adelantar detalles, pero tenemos un cronograma de acciones y ese día se anunciarán avances clave en el ámbito tributario y otras medidas", destacó el ministro Espinoza.

Desde la asunción de Rodrigo Paz al Gobierno, hace poco más de tres meses, la administración impulsó una serie de medidas para enfrentar la inflación y la crisis económica que afectaban al país. Entre las acciones destacadas, se incluyen la regularización de la provisión de combustibles, el abastecimiento de dólares y el restablecimiento de Bolivia en el escenario internacional.

En una entrevista reciente con Erbol, el ministro resaltó el apoyo de organismos multilaterales y las evaluaciones positivas sobre las medidas adoptadas, lo que ha permitido avanzar hacia la estabilización económica. Espinoza señaló que las decisiones tomadas hasta el momento están enfocadas en generar resultados tangibles para la población.