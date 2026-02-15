Lara viajará a la India para participar en una cumbre sobre Inteligencia Artificial

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara Montaño, viajará la próxima semana para participar en la Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial a realizarse en la India.

"El Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia efectuará una visita oficial a la República de la India del 17 al 20 de febrero de 2026, con el fin de participar en la Cumbre de Impacto de la Inteligencia Artificial en Nueva Delhi", señala el comunicado de la Vicepresidencia.

Lara tendrá reuniones bilaterales con autoridades de alto nivel, entre ellas el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el ministro de Electrónica, Información y Tecnología, Ashwini Vaishnaw. Asimismo, participará en siete mesas de trabajo.

"La Cumbre, cuyo eje temático es 'Personas, Planeta y Progreso', constituye un espacio global para el diálogo sobre el desarrollo responsable de la inteligencia artificial. En este contexto, el Vicepresidente participará en siete mesas de trabajo que abordarán temas estratégicos como la IA segura y confiable, el papel del factor humano, la ciencia aplicada y la contribución de la IA al desarrollo económico".

Recientemente, la autoridad estuvo en Panamá, donde participó en una sesión del Parlamento Andino.