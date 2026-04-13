Arrestan en EEUU a exjefe de inteligencia de Bolsonaro

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Deutsche Welle
Publicado el 13/04/2026 a las 20h47
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Alexandre Ramagem, exdiputado y exjefe de los servicios brasileños de inteligencia, fue detenido este lunes en Estados Unidos, adonde huyó tras ser condenado junto al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

El expolicía, de 53 años, fue condenado el año pasado a 16 años de prisión luego de que el Tribunal Supremo Federal lo considerara culpable, junto con Bolsonaro, de conspirar para mantener en el poder al expresidente a pesar de su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

La Policía Federal de Brasil dijo en una nota que "un brasileño condenado por el Supremo Tribunal Federal fue arrestado en Orlando, Florida, por la policía migratoria estadounidense (ICE)".

Una fuente de esa fuerza confirmó a la AFP, bajo anonimato, que se trata de Ramagem, quien aparece en el sitio oficial de la policía migratoria de EEUU como "detenido por ICE".

La Policía precisó que el detenido "es considerado fugitivo de la justicia brasileña tras la condena por los crímenes de organización criminal armada, golpe de Estado y tentativa de abolición violenta del Estado de Derecho".

Según medios locales, Ramagem escapó de Brasil por Guyana, sin pasar por los controles migratorios y entró en EEUU con un pasaporte diplomático.

Brasil solicitó formalmente su extradición en diciembre. El comunicado de la policía subrayó que la detención "fue resultado de la cooperación policial internacional entre la Policía Federal y las autoridades policiales de Estados Unidos".

 

Espionaje ilegal

Ramagem fue condenado en el mismo proceso en el que Bolsonaro recibió una sentencia a 27 años de prisión.

El año pasado el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una ofensiva comercial contra Brasil por considerar ese juicio "una cacería de brujas" contra su aliado Bolsonaro.

Luego de meses de fricciones, los Gobiernos de Lula y Trump acercaron posiciones, aunque la relación se mantiene cuanto menos fría.

Ramagem fue elegido diputado para el periodo 2023-2027, pero perdió su mandato el pasado diciembre tras la condena.

Hombre de confianza de Bolsonaro, dirigió durante su presidencia la agencia de inteligencia Abin, entre 2019 y 2022.

Esa gestión fue objeto de investigaciones policiales sobre una supuesta red de espionaje ilegal de opositores a Bolsonaro. Por ese caso, la PF recomendó el año pasado presentar cargos contra Ramagem y una treintena de personas, incluyendo Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente.

Los investigadores sospechan que funcionarios de la Abin usaron el programa israelí de espionaje FirstMile para monitorear ilegalmente personalidades políticas y periodistas.

Bolsonaro cumple actualmente su condena en su residencia en Brasilia, luego de que un juez de la Corte Suprema le permitiera abandonar la prisión donde permanecía por razones de salud.

Impedido de presentarse a elecciones, el líder de la derecha y la extrema derecha brasileñas designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro como candidato para enfrentar a Lula en los comicios presidenciales del 4 de octubre de este año.

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