Gasolina de mala calidad: No se puede evitar daños, pero detectarlo a tiempo puede reducir costos

En medio de una creciente polémica por las denuncias en Bolivia debido a la mala calidad de la gasolina, el mecánico, Vian Callizaya asegura que no hay una manera real de evitar que la gasolina termine dañando los vehículos. Sin embargo, advierte que atender las señales tempranas del motorizado, puede al menos evitar gastos mayores.

De acuerdo con Callizaya, no hay manera de evitar que la gasolina de mala calidad dañe los vehículos si no existe un cambio estructural y que se cambie por completo el carburante que llega al país.

"No existe una manera de evitar, porque la materia prima para que funcionen las movilidades es el combustible. Entonces, nuestros vehículos aquí en Bolivia, la mayor parte son pues a combustible, sea diésel, sea gasolina. Entonces, yo creo que la única forma es que nos provea el gobierno buen carburante", afirmó el experto a Urgente.bo

En ese sentido, Callizaya explicó que los aditivos que algunos choferes están utilizando para disminuir los daños ocasionados, solo son temporales y no solucionan el problema por completo, pero si realiza algún tipo de limpieza interna que funciona temporalmente.

"No es al 100%, pero en ayuda en alguna cantidad, ¿cómo es que funcionan? Bueno, una vez que empieza a calentar el motor, entonces adquiere la temperatura. Entonces, precisamente ya empieza a funcionar con normalidad", explicó Callisaya

Por otra parte, el mecánico aseguro que, si bien no existe una manera de evitar el deterioro de los vehículos con una gasolina de mala calidad, si se puede reducir el daño económico al momento repararlo, estando alertas a las primeras señales de daño interno que pueda estar sufriendo en motorizado.

"El oído es el mejor factor y el auto da señales, si empieza a fallar a hacer ruidos extraños, encender con dificultad, o tener deficiencias en sí, lo mejor es llevarlo al mecánico", aseguró.