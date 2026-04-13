La COB representa “cada vez a menos trabajadores”

Economía
ERBOL
Publicado el 13/04/2026 a las 23h08
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El presidente Rodrigo Paz afirmó este lunes que la Central Obrera Boliviana cada vez representa a menos trabajadores y atribuyó esta situación a la magnitud de la informalidad en el empleo en el país. En ese marco, exhortó a la COB a desarrollar un plan para que crezca el trabajo formal en Bolivia.

“Miren, yo creo que la COB tiene que entrar en una profunda reflexión. Cada vez representan a menos fabriles, menos trabajadores. Cada vez la formalidad se vuelve más chiquita, lo informal crece”, dijo el mandatario en Cochabamba, donde paraticipó de la inuaguración de un evento de entidades empresariales iberoamericanas.

Paz se pronunció respecto de la demanda de 20% de incremento al haber básico que pide la COB. La exigencia fue rechazada por los empresarios, debido al impacto a la economía y al empleo formal que significaría ese aumento.

El mandatario señaló que la COB ya no es la misma de hace 40, 50 o 60 años, porque la formalidad se ha reducido en el país.

Explicó que actualmente la formalidad sólo es de 15% y la COB representa solo a una parte de ese porcentaje.

En ese marco, Paz dijo que, más que hablar de un pliego petitorio, con la COB se debería realizar un plan de trabajo para reactivar la economía, que crezca la industria y haya empleos formales. Señaló que así la Central Obrera tendría más representados.

“El camino adecuado es generar empleo, industria, abaratar lo formal, porque ser formal en Bolivia es caro y para eso hay que tomar determinaciones”, afirmó.

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