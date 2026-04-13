El avión siniestrado voló en círculos con piloto automático

Un informe al que tuvo acceso esta tarde el periódico digital Urgente.bo señala que el último contacto que hubo con la tripulación del avión Cessna Citation con matrícula CP-3243 fue a las 13:00 aproximadamente, cuando estaba en ascenso vertiginoso y luego descendió en círculos hasta precipitarse en una zona del trópico de Cochabamba, llamada San Miguelito, al norte de Villa Tunari.

"Último contacto FREQ 128,2 MHZ con acc/LP en ascenso FL370 PARA fl390 cma hrs 13.00 aproximadamente", dice el reporte al que accedió Urgente.bo.

De acuerdo con la explicación proporcionada por una fuente conocedora de ese tipo de comunicaciones, el contacto se realizó con el control aéreo de La Paz cuando el avión estaba subiendo de 37.000 a 39.000 pies (11.277 a 11.887 metros) de altitud, usando la frecuencia 128.2 MHz. Eso significa que el avión se despresurizó y por falta de oxígeno los pilotos perdieron el conocimiento.

Las aeronaves Cessna Citation, como la que se precipitó a tierra este lunes en el Chapare, suelen volar a una altitud de entre 41.000 y 51.000 pies (12.497 a 15.545 metros), lo que les permite sobrevolar zonas con mucho tráfico aéreo comercial, indica en sito globalcharter.

Luego el avión estuvo volando en círculos al norte de Cochabamba, a 11.887 metros de altitud, desplazándose lentamente hacia el este, pero no respondió a ningún intento de comunicación, ni de control aéreo ni de otras aeronaves, ni siquiera en frecuencia de emergencia porque estaba en piloto automático

Descenso brusco

"Hrs 14:57 se observa en MSSR/CB radar CB descenso brusco de CP 3243 latitud 16.53745 y longitud 65.48357 pto se informa a AOO/CBA y APP/SC para que notifique en ciego a aeronaves que abandonen el sector SPL-CP4342/A1703", dice otra parte del informe.

Este mensaje técnico significa que a las 14:57, el radar de Cochabamba detecta que el avión CP-3243 entra en un descenso brusco en la posición -16.53745 / -65.48357 y por lo tanto alerta a otras aeronaves que abandonen esa zona por seguridad.

Finalmente, el informe señala que el avión se precipitó en la zona central-norte del país, en el departamento de Cochabamba, en San Miguelito, al norte de Villa Tunari.

El piloto Carlos Moyano y copiloto Julio Sardán fallecieron en el accidente de la aeronave CP-3243 en Cochabamba, informó este lunes por la tarde el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora. Continúa la investigación de los motivos del siniestro, informa el sitio web del Ministerio de Obras Públicas.