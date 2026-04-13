AXS lidera internet fijo en Bolivia, según informe de nPerf

País
AGENCIAS
Publicado el 13/04/2026 a las 15h30
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Un informe internacional sobre el rendimiento de internet en Bolivia posiciona a AXS como el proveedor con mejor desempeño en conexiones fijas durante el periodo comprendido entre abril de 2025 y marzo de 2026. El estudio, elaborado por la plataforma independiente nPerf, se basa en millones de mediciones realizadas por usuarios reales, reportó Brújula Digital. 

De acuerdo con el reporte, AXS obtuvo el puntaje más alto en el índice general de rendimiento –con 89.883 puntos– superando a Entel (81.830) y Tigo (76.018). Este indicador sintetiza variables clave como velocidad de descarga y subida, latencia, navegación web y calidad de streaming.

Otro aspecto clave es la latencia –el tiempo que tarda una señal en viajar entre el usuario y el servidor– donde AXS obtiene el mejor resultado con 34,37 milisegundos, lo que implica una experiencia más fluida en aplicaciones en tiempo real como videojuegos o plataformas interactivas. En contraste, Entel presenta una latencia significativamente mayor (59,88 ms), mientras que Tigo se sitúa en un nivel intermedio (53,18 ms).

Uno de los elementos centrales del informe es su metodología. nPerf es una plataforma independiente que recopila datos a partir de pruebas realizadas por usuarios en condiciones reales, lo que permite obtener una visión más precisa del rendimiento cotidiano de las redes.

A diferencia de los estudios basados en pruebas de laboratorio, este enfoque captura variaciones en factores como la congestión de la red, la calidad de la infraestructura local o las condiciones específicas de cada conexión.

Asimismo, el crecimiento de la demanda de servicios digitales –impulsado por el teletrabajo, el consumo de contenido en línea y la digitalización de servicios– incrementa la presión sobre las redes y hace más relevante la calidad del servicio.

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