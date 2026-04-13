Sube el petróleo por bloqueo estadounidense en Ormuz

Los precios del petróleo en los mercados internacionales retomaron este lunes su tendencia alcista, aunque cerraron por debajo de los 100 dólares, impulsados por el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán, un día después del fracaso de las conversaciones entre Washington y Teherán.

Tras alcanzar los 103,87 dólares durante la jornada, el precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, avanzó un 4,37% hasta 99,36 dólares. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en mayo, ganó un 2,60%, hasta 99,08 dólares.

Mayor impacto para Irán

"Como la mayoría de los buques ya están bloqueados, la medida afectará principalmente a las exportaciones de petróleo iraní, que en gran parte se habían mantenido" durante la guerra iniciada el 28 de febrero, explicó Arne Lohmann Rasmussen, analista de Global Risk Management.

Paralelamente, la alianza de países exportadores de petróleo (OPEP) rebajó en 500.000 barriles su previsión de crecimiento de la demanda diaria de crudo en el segundo trimestre, justificándolo por la situación en Oriente Medio, según su informe mensual publicado el lunes (13.04.2026).

Durante la jornada de este lunes, el presidente Donald Trump aseguró que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones después que las conversaciones de paz en Pakistán concluyeran sin un acuerdo el domingo de madrugada. Tras esa novedad, el mercado de petróleo moderó la fuerte subida con la que comenzó la jornada

“Ningún puerto estará a salvo”

"Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el golfo Pérsico y el golfo de Omán se ve amenazada, ningún puerto en estas aguas estará a salvo", dijo el portavoz del Cuartel General Central de las Fuerzas Armadas iraníes en Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ebrahim Zolfaqari, en declaraciones recogidas por medios estatales.

Zolfaqari reiteró que Teherán continuará aplicando "con firmeza un mecanismo permanente de control del estrecho de Ormuz", sin permitir el paso de "embarcaciones vinculadas al enemigo". Otras embarcaciones, "respetando las normas establecidas por las fuerzas armadas iraníes, seguirán pudiendo cruzar el estrecho", aseguró.

El anuncio se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que EEUU bloqueará el estrecho de Ormuz y acusara a Irán de mantener sus "ambiciones nucleares", al concluir las negociaciones de paz en Pakistán sin un acuerdo.

Irán ha mantenido cerrada esta vía estratégica, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí iniciada el 28 de febrero contra la República Islámica.