"Estaba con tratamiento": Familiares de Leo Rosas afirman que el artista sufría depresión

Música
URGENTEBO
Publicado el 15/02/2026 a las 19h03
ESCUCHA LA NOTICIA

Tras confirmarse el fallecimiento este domingo del artista y cantante boliviano Leo Rosas, sus familiares afirmaron que el músico atravesaba un cuadro de depresión y recibía tratamiento médico.

"Todos nos quedamos sorprendidos. Era un gran artista, pero tenía un problema: sufría depresión; eso fue lo que sucedió, parece que ya no pudo y tuvo este desenlace. Estaba con tratamiento, estábamos pendientes de él; su padre y su madre lo acompañaban. La depresión es una enfermedad de la que no se sabe el desenlace", dijo Alfredo Mendoza, familiar de Rosas.

Mendoza indicó que el cantante continuaba trabajando en proyectos musicales y planeaba lanzar dos nuevas canciones. "Él estaba trabajando como siempre y volviendo a surgir, tenía proyectos para lanzar dos canciones. Todos estuvimos acompañándolo", recordó.

Asimismo, destacó que el artista mostraba su talento desde muy joven. Según contó, recibió su primera guitarra a los 13 años, edad en la que comenzó a cantar y desarrollar su carrera musical.

El familiar también señaló que los padres del artista se enteraron de su muerte en la madrugada de esta jornada; familia aguarda mayores informes oficiales sobre lo ocurrido.

Rosas se hizo conocido internacionalmente por su participación en el programa La Voz México, donde destacó por sus interpretaciones. El joven artista viajó solo a México para perseguir su sueño musical, integrándose al equipo de Yahir, su coach durante la competencia. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Calificación de riesgo país de Bolivia desciende por segunda vez en poco más de 2 semanas
2
Denuncian secuestro e intento de asesinato contra periodista en El Alto: "Le cortaron la lengua"
3
Luto en la música boliviana: fallece el talentoso cantante Leo Rosas
4
Ministro Oviedo condena agresión a periodista y reafirma garantías para el ejercicio periodístico
5
Entrada del Carnaval Más de 200 años de historia y devoción brillaron en Oruro

Lo más compartido

1
Ministro Oviedo condena agresión a periodista y reafirma garantías para el ejercicio periodístico
2
Comunicado Maxan Fanexa
3
Luto en la música boliviana: fallece el talentoso cantante Leo Rosas
4
Ministro Espinoza anuncia "avances importantes" en medidas económicas para este miércoles
5
Oruro vibra con folklore y música en la Entrada en devoción a la Virgen del Socavón

Más en Música

15/02/2026
Fallece "Gordito" Castañón, figura destacada de la música boliviana
El ámbito cultural boliviano atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de dos reconocidas figuras vinculadas a la música nacional. El...
Ver más
15/02/2026
Luto en la música boliviana: fallece el talentoso cantante Leo Rosas
El cantante boliviano Leo Rosas falleció, según confirmaron este domingo fuentes allegadas a su familia.
Ver más
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl LX de la NFL.
Ver más
09/02/2026
Bad Bunny menciona a Bolivia durante el Halftime Show del Super Bowl 2026
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón.
Ver más
09/02/2026
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl
En Portada
15/02/2026 País
TSE publica lista de candidatos habilitados e inhabilitados para las elecciones subnacionales de marzo
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer este domingo la lista oficial de candidatos habilitados para las elecciones subnacionales del próximo 22 de...
vista
15/02/2026 País
Ministro Espinoza anuncia "avances importantes" en medidas económicas para este miércoles
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, adelantó que el miércoles se darán a conocer "avances importantes" en las medidas económicas que...
vista
15/02/2026 Seguridad
Ministro Oviedo condena agresión a periodista y reafirma garantías para el ejercicio periodístico
Mediante un comunicado oficial difundido la tarde de este domingo, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta, expresó su profunda preocupación y...
vista
15/02/2026 País
Subnacionales: Más de 7,4 millones de bolivianos están habilitados para votar el 22 de marzo
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó el Padrón Electoral Biométrico con 7.429.516 ciudadanos habilitados para participar en las elecciones...
vista
15/02/2026 País
Denuncian secuestro e intento de asesinato contra periodista en El Alto: "Le cortaron la lengua"
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia denunciaron un intento de asesinato contra...
vista
15/02/2026 País
Entrada del Carnaval Más de 200 años de historia y devoción brillaron en Oruro
Más de 200 años de historia documentada tiene la Entrada del Carnaval de Oruro. Es resultado del sincretismo entre rituales ancestrales andinos y la fe...
vista
Actualidad
Un hombre de 47 años perdió la vida en La Paz después de recibir al menos diez puñaladas en el pecho, presuntamente a...
Ver más
15/02/2026 Seguridad
Un hombre muere tras recibir 10 puñaladas en La Paz; su hijastro es el principal sospechoso
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) presentó oficialmente el Congreso Empresarial...
Ver más
15/02/2026 Cochabamba
Congreso Empresarial FEPC 2026 apunta a fortalecer la agenda estratégica cochabambina
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer este domingo la lista oficial de candidatos habilitados para las...
Ver más
15/02/2026 País
TSE publica lista de candidatos habilitados e inhabilitados para las elecciones subnacionales de marzo
El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el Ministerio Público, inició una...
Ver más
15/02/2026 Seguridad
Fiscalía investiga el primer caso de parricidio en Cochabamba
Deportes
Con profundo pesar se expresaron, este domnigo, las más sinceras condolencias al exjugador de fútbol Daniel Vaca y a su...
Ver más
15/02/2026 Fútbol
Fallece la esposa del exjugador de fútbol Daniel Vaca
El estadio Tahuichi Aguilera vibró con la presentación oficial de Marcelo Martins, quien recibió la camiseta del club...
Ver más
14/02/2026 Fútbol
Oriente presentó a Marcelo Martins frente a toda su hinchada en el estadio Tahuichi Aguilera
Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en...
Ver más
13/02/2026 Fútbol
Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF
Del 16 al 21 en Asunción, Paraguay, se reunirán en competencia 262 deportistas que representarán a 11 países para...
Ver más
13/02/2026 Multideportivo
Selección boliviana participará en el Sudamericano de Squash con 21 deportistas
Doble Click
Tras confirmarse el fallecimiento https://www.lostiempos.com/node/add/noticia#undefinedeste domingo del artista y...
Ver más
15/02/2026 Música
"Estaba con tratamiento": Familiares de Leo Rosas afirman que el artista sufría depresión
El ámbito cultural boliviano atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de dos reconocidas...
Ver más
15/02/2026 Música
Fallece "Gordito" Castañón, figura destacada de la música boliviana
Los coros municipales de la ciudad de Cochabamba: el de niños y el de adultos, están recibiendo a nuevos integrantes...
Ver más
15/02/2026 Cultura
Música. Los Coros Municipales convocan a nuevos integrantes
Al recopilar más de un centenar de artículos y recuerdos de 35 años de ejercicio profesional, Raúl Peñaranda nos...
Ver más
15/02/2026 Cultura
Cierto, es tinta indeleble