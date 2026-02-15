"Estaba con tratamiento": Familiares de Leo Rosas afirman que el artista sufría depresión

Tras confirmarse el fallecimiento este domingo del artista y cantante boliviano Leo Rosas, sus familiares afirmaron que el músico atravesaba un cuadro de depresión y recibía tratamiento médico.

"Todos nos quedamos sorprendidos. Era un gran artista, pero tenía un problema: sufría depresión; eso fue lo que sucedió, parece que ya no pudo y tuvo este desenlace. Estaba con tratamiento, estábamos pendientes de él; su padre y su madre lo acompañaban. La depresión es una enfermedad de la que no se sabe el desenlace", dijo Alfredo Mendoza, familiar de Rosas.

Mendoza indicó que el cantante continuaba trabajando en proyectos musicales y planeaba lanzar dos nuevas canciones. "Él estaba trabajando como siempre y volviendo a surgir, tenía proyectos para lanzar dos canciones. Todos estuvimos acompañándolo", recordó.

Asimismo, destacó que el artista mostraba su talento desde muy joven. Según contó, recibió su primera guitarra a los 13 años, edad en la que comenzó a cantar y desarrollar su carrera musical.

El familiar también señaló que los padres del artista se enteraron de su muerte en la madrugada de esta jornada; familia aguarda mayores informes oficiales sobre lo ocurrido.

Rosas se hizo conocido internacionalmente por su participación en el programa La Voz México, donde destacó por sus interpretaciones. El joven artista viajó solo a México para perseguir su sueño musical, integrándose al equipo de Yahir, su coach durante la competencia. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento.