El TSE ratifica la habilitación de Manfred como candidato a la Alcaldía de Cochabamba

País
Redacción Central
Publicado el 16/02/2026 a las 13h09
ESCUCHA LA NOTICIA

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó ayer la lista oficial de los candidatos habilitados para las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo y ratificó la candidatura de la alianza Autonomía Para Bolivia Súmate (APB-Súmate), Manfred Reyes Villa.

El también alcalde de Cochabamba declaró que su candidatura se enmarca en la normativa y que las demandas de inhabilitación se desestimaron, primero a nivel departamental y luego nacional.

Con esta decisión, Reyes Villa sigue en carrera a la reelección por la Alcaldía de Cochabamba.

