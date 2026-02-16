El TSE ratifica la habilitación de Manfred como candidato a la Alcaldía de Cochabamba

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) publicó ayer la lista oficial de los candidatos habilitados para las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo y ratificó la candidatura de la alianza Autonomía Para Bolivia Súmate (APB-Súmate), Manfred Reyes Villa.

El también alcalde de Cochabamba declaró que su candidatura se enmarca en la normativa y que las demandas de inhabilitación se desestimaron, primero a nivel departamental y luego nacional.

Con esta decisión, Reyes Villa sigue en carrera a la reelección por la Alcaldía de Cochabamba.