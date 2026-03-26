Cómputo oficial confirma alcaldes electos en seis ciudades capitales

Las ciudades capitales de Sucre, Oruro, Potosí,Tarija, Trinidad y Cobija ya alcanzaron el 100% de actas computadas para la Alcaldía, mientras que en ciudades como Santa Cruz, La Paz, El Alto y Cochabamba el conteo continúa.

En Sucre, Fátima Tardío de Alianza Gente Nueva (AGN) es la nueva alcaldesa de la ciudad capital. Mientras que en Oruro Iván Quispe de Nueva Generación Patriótica (NGP) se convierte en alcalde. Por otra parte, en Potosí el candidato del partido Movimiento Tercer Sistema (MTS), Benigno Gutiérrez, se lleva la Alcaldía de esa ciudad capital.

En Tarija, Johnny Torres es el nuevo alcalde de esa ciudad. Por su parte, Mauricio Barba Iriarte, el candidato de la Alianza Patria Unidos, será el nuevo alcalde de Trinidad y en Cobija Diego Suárez de Libre Pando lidera la Alcaldía.

Al 100%

En Sucre, con el 100% de actas computadas, la agrupación AGN lidera la votación con 20,22%, seguida por Patria-Unidos con 18,82% y Fuerza con 15,37%.



Asimismo, Oruro ya tiene 100% del conteo concluido, NGP lidera con 28,46%, seguido por Jach’a Jaki Sañani Sol.Fes.Orc con 20,86% y Somos con 8,15%.

En Potosí ya se hizo el cómputo y MTS se ubica en primer lugar con 16,75%, seguido por AS con 14,61% y MNR con 10,04%

En Tarija, donde de igual manera ya concluyó el cómputo, la fuerza más votada con 55,44%, seguida por Patria con 23,76% y PDC con 12,13%.

Por su parte, en Trinidad, Patria-Unidos lidera con 39,36%, seguido por Despierta con 17,53% y A-UPP con 16,62%, con el 100% de actas computadas.



En Cobija, el conteo igualmente ya fue concluido. Allí, Libre-Pando encabeza los resultados con 29,57%, seguido por MDA con 27,6% y APB-Súmate con 15,16%.

Otras ciudades



En tanto, entre las principales urbes del país, el cómputo todavía continúa. En Santa Cruz, el avance llega al 86,53%, con VOS como la fuerza más votada con 71,55%, seguida por PSC con 7,67% y Todos con 5,96%.



En La Paz, el conteo alcanzó el 79,42%, donde Innovación Humana lidera con 23,61%, seguido por SPBC con 13,9% y Venceremos con 13,46%.



En El Alto, con 76,02% de actas computadas, UPC encabeza la votación con 19,67%, seguido por PDC con 15,93% y NGP con 8,46%.



En tanto, en Cochabamba, el avance del cómputo es del 58,18%, con APB-Súmate en primer lugar con 48,29%, seguido por A-UPP con 18,51% y Soluciones con Todos con 7,32%.

Gobernaciones

En tanto, en el conteo de votos por las gobernaciones los datos oficiales confirman el cómputo del Sirepre en los departamentos donde concluyó la votación al 100%.

En Cochabamba sigue el conteo y el suspenso y persisten las denuncias de manipulación de votos de parte del candidato Leonardo Loza, de Alianza Unidos por los Pueblos (A-UPP).

Entrevistado por DTV, Loza aseguró que según “cinco fuentes” del Tribunal Electoral Departamental en el conteo rápido llega al 42% de apoyo y supera por más de 20 puntos porcentuales al segundo lugar, lo que le significaría ganar en primera vuelta.

En tanto, del lado de APB Súmate aseguran que irán a segunda vuelta para competir con Loza-



Loza también denunció que se busca anularle más de 7 mil votos para forzarlo a ir a una segunda vuelta electoral.

Inhabilitaciones

El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) Ángel Edson Dávalos dijo ayer que este tribunal y el Órgano Judicial cumplieron con su compromiso de no interrumpir las elecciones subnacionales y considera que el Órgano

Electoral debe analizar mecanismos para evitar inhabilitaciones de candidatos a última hora, porque provocan un perjuicio de tiempo y dinero.



“El Órgano Judicial y el TCP han dado claras señales de que no podía frenarse o alterarse el calendario electoral y mucho menos afectarse la realización de estas justas electorales”, declaró.