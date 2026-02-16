Entre mariachis y rosas, familiares y amigos dieron el último adiós a Leo

Publicado el 16/02/2026 a las 21h09
Entre lágrimas, abrazos y canciones, familiares y amigos dieron este lunes el último adiós a Leo Rosas, el joven artista que conquistó escenarios internacionales y llevó el nombre de Bolivia en alto.

El cortejo fúnebre partió desde el salón velatorio acompañado por seres queridos hasta el cementerio donde descansará junto a su esposa, la cantante Marian Montero, sellando así una historia de amor marcada por la música.

Durante la despedida, mariachis interpretaron algunas de las canciones que formaron parte de su vida artística, un homenaje que reflejó la pasión que siempre lo acompañó arriba y abajo de los escenarios. Las rosas blancas y los aplausos espontáneos marcaron la jornada, en medio de un ambiente cargado de sentimiento.

