Empresarios inauguran congreso en Cochabamba con proyectos sobre conectividad, energía e industrialización

Con la participación de 650 líderes empresariales y autoridades nacionales y subnacionales, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) inauguró este jueves el congreso en el que se presentará una cartera de proyectos estratégicos orientados a impulsar la conectividad, la energía, la industrialización y los servicios especializados.

Según un reporte institucional, el congreso fue organizado por la FEPC y se desarrolla en el Recinto Ferial Alalay. Se presentará una cartera de proyectos estratégicos y una agenda normativa estructurada, para fortalecer la inversión, la integración productiva y la generación de oportunidades para el desarrollo regional y nacional.

El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, explicó que el evento busca construir líneas de acción entre el sector privado y el Estado, priorizando la competitividad, el clima de inversión y la conexión de Cochabamba con nuevas oportunidades económicas.

"Este congreso se plantea como un espacio para analizar con profundidad cómo mejorar el clima de inversión, cómo hacer más competitivo nuestro aparato productivo y cómo conectar a Cochabamba con el mundo", precisó.

Durante esta jornada se harán análisis, exposiciones de propuestas y se abrirá espacios de diálogo directo con autoridades del Estado como instancias de intercambio técnico-institucional orientadas a la presentación de propuestas empresariales y a la identificación de mecanismos de articulación público-privada.

Además, el congreso contempla una apertura institucional, un panel de análisis económico, la presentación de documentos estratégicos, un panel institucional, y un cierre estratégico con hoja de ruta de seguimiento, apuntando a resultados al término del encuentro.

El evento será clausurado por el presidente Rodrigo Paz, quien estará acompañado de los ministros de Estado.