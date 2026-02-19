Empresarios inauguran congreso en Cochabamba con proyectos sobre conectividad, energía e industrialización

Cochabamba
ABI
Publicado el 19/02/2026 a las 13h54
ESCUCHA LA NOTICIA

Con la participación de 650 líderes empresariales y autoridades nacionales y subnacionales, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) inauguró este jueves el congreso en el que se presentará una cartera de proyectos estratégicos orientados a impulsar la conectividad, la energía, la industrialización y los servicios especializados.

Según un reporte institucional, el congreso fue organizado por la FEPC y se desarrolla en el Recinto Ferial Alalay. Se presentará una cartera de proyectos estratégicos y una agenda normativa estructurada, para fortalecer la inversión, la integración productiva y la generación de oportunidades para el desarrollo regional y nacional.

El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, explicó que el evento busca construir líneas de acción entre el sector privado y el Estado, priorizando la competitividad, el clima de inversión y la conexión de Cochabamba con nuevas oportunidades económicas.

"Este congreso se plantea como un espacio para analizar con profundidad cómo mejorar el clima de inversión, cómo hacer más competitivo nuestro aparato productivo y cómo conectar a Cochabamba con el mundo", precisó.

Durante esta jornada se harán análisis, exposiciones de propuestas y se abrirá espacios de diálogo directo con autoridades del Estado como instancias de intercambio técnico-institucional orientadas a la presentación de propuestas empresariales y a la identificación de mecanismos de articulación público-privada.

Además, el congreso contempla una apertura institucional, un panel de análisis económico, la presentación de documentos estratégicos, un panel institucional, y un cierre estratégico con hoja de ruta de seguimiento, apuntando a resultados al término del encuentro.

El evento será clausurado por el presidente Rodrigo Paz, quien estará acompañado de los ministros de Estado.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Cómo evitar el dolor de espalda y la tensión muscular en viajes largos en avión
2
Transporte libre de Cochabamba rompe diálogo por gasolina desestabilizada y amenaza con bloqueo
3
Vuelve el ferrobús a la Chiquitanía. Turismo sobre rieles tras seis años de ausencia
4
Huelga paralizó ayer Argentina en rechazo a la reforma laboral
5
Empresarios inauguran congreso en Cochabamba con proyectos sobre conectividad, energía e industrialización

Más en Cochabamba

20/02/2026
Más de 90 fraternidades participarán del Corso de Corsos de Cochabamba
Más de 90 fraternidades participarán del gran Corso de Corsos, que se llevará a cabo, en la ciudad de Cochabamba, el sábado 21 de febrero, a partir de las 8.00.
Ver más
20/02/2026
“Visión Cochabamba 2030”: la FEPC y Gobierno impulsan la agenda regional
En una jornada calificada de histórica, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) llevó adelante el Congreso Empresarial 2026 que...
Ver más
Los candidatos a la alcaldía de Cercado en  Cochabamba, Manfred Reyes Villa, Rocío Molina y Javier Bellott lideran la encuesta que anoche presentó la red Unitel.
Ver más
20/02/2026
Reyes Villa, Molina y Bellott lideran preferencias en 1ra encuesta de Unitel
El Congreso Empresarial FEPC 2026 concluyó este 19 de febrero con la presencia del Presidente del Estado y su gabinete ministerial, consolidando el respaldo institucional a la Visión Cochabamba como...
Ver más
19/02/2026
El presidente Paz y su gabinete respaldan la “Visión Cochabamba” en el Congreso Empresarial 2026
La terminal de buses de Cochabamba informó que suspendió las salidas de viaje al occidente del país por el derrumbe de rocas que afecta la circulación en la región de Pongo, en Ch’alla Grnde, desde...
Ver más
16/02/2026
La terminal suspende salidas al occidente por derrumbe; ABC prevé reabrir el paso luego de mediodía
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) presentó oficialmente el Congreso Empresarial FEPC 2026, que se realizará el 19 de febrero de 2026, a horas 08:30, en el...
Ver más
15/02/2026
Congreso Empresarial FEPC 2026 apunta a fortalecer la agenda estratégica cochabambina
En Portada
19/02/2026 País
TSE confirma la habilitación plena de Manfred Reyes Villa
La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió este jueves las demandas de inhabilitación que se presentaron y declaró infundada la denuncia...
vista
19/02/2026 Seguridad
Fiscalía emite orden de aprehensión contra Karina Serrudo, expresidenta de la Aduana
El Ministerio Público emitió este jueves una orden de aprehensión en contra de la expresidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, quien se encuentra...
vista
19/02/2026 País
"Cometí un error": Barrientos pide disculpas por sus declaraciones sobre el 50/50
La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, a través de un video en redes sociales, pidió disculpas sobre sus declaraciones sobre la distribución del 50/...
vista
19/02/2026 Cochabamba
El presidente Paz y su gabinete respaldan la “Visión Cochabamba” en el Congreso Empresarial 2026
El Congreso Empresarial FEPC 2026 concluyó este 19 de febrero con la presencia del Presidente del Estado y su gabinete ministerial, consolidando el respaldo...
vista
19/02/2026 Cochabamba
Empresarios inauguran congreso en Cochabamba con proyectos sobre conectividad, energía e industrialización
Con la participación de 650 líderes empresariales y autoridades nacionales y subnacionales, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (...
vista
19/02/2026 Seguridad
Emiten orden de aprehensión contra Nemecia Achacollo
La Comisión de Fiscales de Materia de la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios emitió hoy...
vista
Actualidad
Más de 90 fraternidades participarán del gran Corso de Corsos, que se llevará a cabo, en la ciudad de Cochabamba, el...
Ver más
20/02/2026 Cochabamba
Más de 90 fraternidades participarán del Corso de Corsos de Cochabamba
El presidente Rodrigo Paz promulgó ayer cuatro decretos supremos como parte de sus 100 días de gestión.
Ver más
20/02/2026 Economía
Gobierno lanza un paquete de decretos clave para importar crudo y soya sin arancel
En una jornada calificada de histórica, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) llevó...
Ver más
20/02/2026 Cochabamba
“Visión Cochabamba 2030”: la FEPC y Gobierno impulsan la agenda regional
Tras conocerse la orden de aprehensión contra la exministra Nemesia Achacollo por el caso Fondo Indígena, la Fiscalía...
Ver más
20/02/2026 Seguridad
Emiten orden de aprehensión contra Nemesia Achacollo
Deportes
San Antonio y Aurora no pudieron celebrar en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Verano que...
Ver más
20/02/2026 Fútbol
San Antonio y Aurora no se hicieron daño en el estadio Félix Capriles
Con profundo pesar se expresaron, este domnigo, las más sinceras condolencias al exjugador de fútbol Daniel Vaca y a su...
Ver más
15/02/2026 Fútbol
Fallece la esposa del exjugador de fútbol Daniel Vaca
El estadio Tahuichi Aguilera vibró con la presentación oficial de Marcelo Martins, quien recibió la camiseta del club...
Ver más
14/02/2026 Fútbol
Oriente presentó a Marcelo Martins frente a toda su hinchada en el estadio Tahuichi Aguilera
Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en...
Ver más
13/02/2026 Fútbol
Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF
Doble Click
La cafetería boliviana Typica Café está incluida en el ranking internacional “Las 100 mejores cafeterías del mundo 2025...
Ver más
20/02/2026 Cultura
Excelencia. Typica está entre las 100 mejores cafeterías del mundo
Entre lágrimas, abrazos y canciones, familiares y amigos dieron este lunes el último adiós a Leo Rosas, el joven...
Ver más
16/02/2026 Música
Entre mariachis y rosas, familiares y amigos dieron el último adiós a Leo
El actor estadounidense Robert Duvall, quien interpretó al elegante abogado de la mafia en "El Padrino" y brilló en el...
Ver más
16/02/2026 Cine
A los 95 años muere el reconocido actor Robert Duvall
Tras confirmarse el fallecimiento https://www.lostiempos.com/node/add/noticia#undefinedeste domingo del artista y...
Ver más
15/02/2026 Música
"Estaba con tratamiento": Familiares de Leo Rosas afirman que el artista sufría depresión