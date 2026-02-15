Congreso Empresarial FEPC 2026 apunta a fortalecer la agenda estratégica cochabambina

La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) presentó oficialmente el Congreso Empresarial FEPC 2026, que se realizará el 19 de febrero de 2026, a horas 08:30, en el Pabellón Unión Europea del Recinto Ferial Alalay, consolidándose como el principal espacio de validación estratégica del sector empresarial cochabambino.

Durante el acto de lanzamiento, el presidente de la FEPC destacó que el Congreso tiene como objetivo central consolidar y presentar una agenda empresarial estructurada, compuesta por una visión de desarrollo de largo plazo, una cartera priorizada de proyectos estratégicos y lineamientos normativos orientados a fortalecer la inversión, la integración productiva y la generación de oportunidades para Cochabamba y el país.

“El Congreso Empresarial 2026 es un espacio técnico, netamente empresarial y orientado a resultados. Presentaremos una hoja de ruta estructurada que permita incidir de manera efectiva en el desarrollo productivo regional y nacional”, señaló la autoridad.

El evento se desarrollará bajo el lema “Inversión, Integración y Oportunidades para Todos”, que sintetiza la visión institucional: impulsar inversión como motor de crecimiento sostenible, consolidar a Cochabamba como eje articulador logístico y productivo del país, y generar oportunidades que fortalezcan empleo, competitividad y desarrollo territorial.

Seis ejes estratégicos

El Congreso abordará seis áreas estructurantes:

 Conectividad y logística para la integración productiva.

Desarrollo energético e hidroeléctrico.

Parque Industrial Santiváñez y Zona Económica Especial.

Cochabamba como ciudad de servicios especializados.

Seguridad hídrica y gestión de cuencas estratégicas.

Minería estratégica e industrialización.

Estos ejes se traducirán en una cartera de proyectos priorizados que serán presentados y validados en el marco del Congreso.

Formato técnico y diálogo con autoridades

A diferencia de eventos convencionales, el Congreso Empresarial 2026 adoptará un formato funcional orientado a la exposición técnica y el intercambio directo con autoridades del Estado. La agenda contempla apertura institucional, paneles de presentación de proyectos, exposición de la Visión Cochabamba, panel estatal con participación de ministros y autoridades nacionales, y un cierre estratégico con hoja de ruta de seguimiento.

El Presidente de la FEPC enfatizó que el evento busca consolidar compromisos institucionales y posicionar al empresariado cochabambino como actor estratégico del desarrollo regional y nacional.

Convocatoria abierta

Desde la FEPC se convocó a cámaras empresariales, empresas grandes, medianas y emergentes, instituciones públicas y privadas, entidades financieras, academia y centros de investigación a sumarse activamente a esta iniciativa.

“El desarrollo productivo requiere articulación y corresponsabilidad. El Congreso Empresarial 2026 será una instancia de definición estratégica para Cochabamba y Bolivia”, concluyó el titular de la institución.

El Congreso Empresarial FEPC 2026 se proyecta como el principal encuentro económico de la gestión, con la participación de líderes empresariales, autoridades nacionales y actores estratégicos del ecosistema productivo.

 

