Celebración de comadres Una fiesta de tradición, hermandad y alegría

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 13/02/2026 a las 9h12
ESCUCHA LA NOTICIA

El Jueves de Comadres volvió a teñir ayer de música, color y confraternidad las calles y mercados de Cochabamba, consolidándose como una de las expresiones más significativas previas al Carnaval. 

Esta celebración, dedicada a fortalecer la amistad entre mujeres, tiene raíces coloniales y se originó en el sur del país, particularmente en Tarija, desde donde se expandió al resto del territorio nacional.

En la región metropolitana, la festividad cobra fuerza en centros de abasto como, Calatayud, La Pampa y otros mercados tradicionales, donde comerciantes organizan encuentros desde las primeras horas del día. 

La jornada suele comenzar con la celebración en devoción a la Virgen de Lourdes y continúa con música, baile y platos típicos compartidos en puestos, domicilios particulares y locales gastronómicos. 

En los últimos años, la celebración también se ha trasladado a restaurantes y centros de eventos, donde grupos de amigas organizan actividades que combinan tradición y modernidad, reflejando la dinámica urbana de la ciudad.

Con la participación de más de 8.000 comadres Tarija se reafirmó como el corazón de esta tradición carnavalera. La Gran Entrada de Comadres congregó a miles de mujeres que desfilaron por las principales avenidas al ritmo de coplas y música chapaca, mientras que en la plaza Luis de Fuentes y el Mercado Central se realizó el tradicional intercambio de canastas adornadas con frutas, chicha, flores y serpentinas, símbolo de amistad y confraternidad.

En otros departamentos del país, el Jueves de Comadres se celebra con características propias, adaptadas a cada región. 

En La Paz, grupos de mujeres se reúnen en mercados populares y salones de eventos para intercambiar canastas y compartir almuerzos acompañados de música y baile. En Oruro, la festividad se integra al programa del Carnaval orureño con reuniones privadas y actividades sociales que preceden a las entradas folclóricas. En Santa Cruz, mujeres celebran con reuniones y actividades de comparsas.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
El transporte libre del trópico bloquea la ruta Cochabamba-Santa Cruz por calidad de la gasolina
2
Trump invita a seis presidentes de Latinoamérica a una cumbre en Miami el sábado 7 de marzo
3
Trump invita a seis presidentes de Latinoamérica a una cumbre en Miami el sábado 7 de marzo
4
TSE vigila elección de 72 asambleístas indígenas por método y norma propios
5
Una comisión de diputados indagará presuntas irregularidades en YPFB

Lo más compartido

1
La OTAN lanza una nueva misión militar con el fin de reforzar defensa en el Ártico
2
Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas
3
Precintan tanque que contenía combustible desestabilizado e YPFB garantiza la provisión
4
Seis personas van a terapia intensiva en Santa Cruz por la chikunguña
5
Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible

Más en Cochabamba

13/02/2026
El transporte libre del trópico bloquea la ruta Cochabamba-Santa Cruz por calidad de la gasolina
El transporte libre del trópico de Cochabamba comenzó a bloquear este viernes la carretera nueva a Santa Cruz en protesta por la mala calidad de la gasolina...
Ver más
12/02/2026
Destituyen a dos funcionarios que sustraían letreros de señalización
Tras la denuncia de la Policía, la Alcaldía de Cochabamba informó que destituyó a los funcionarios de Obras Públicas que realizaban el robos de la señalética y...
Ver más
Antes del inicio del Carnaval, la Alcaldía de Cochabamba advirtió que está vigente la prohibición del juego con agua durante esta temporada y además el uso de partes de animales para los disfraces...
Ver más
11/02/2026
Rige prohibición del juego con agua en Carnaval, multa es de Bs 2 mil
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, informó ayer que el avance de la obra playa Turquesa alcanzó un 30% de avance y que se prevé su conclusión para el mes de abril de 2026.
Ver más
10/02/2026
Playa Turquesa alcanza un 30% de avance y se entregará en abril
Una de las actividades gastronómicas más esperadas del Carnaval, la Feria del Puchero, se desarrolló ayer en Cochabamba, en el Parque Excombatientes con la participación de más de 100 expositoras...
Ver más
09/02/2026
Feria consolida al puchero como plato símbolo del carnaval cochabambino
Antes de ser una cafetería, CatpuCcino es un acto de amor. Un lugar donde gatos que alguna vez fueron abandonados hoy encuentran abrigo. Este espacio, ubicado en la avenida Simón López entre J....
Ver más
08/02/2026
¿Cafetería para gatos? CatpuCcino, impulsa cariño y la adopción de los felinos
En Portada
13/02/2026 Cochabamba
El transporte libre del trópico bloquea la ruta Cochabamba-Santa Cruz por calidad de la gasolina
El transporte libre del trópico de Cochabamba comenzó a bloquear este viernes la carretera nueva a Santa Cruz en protesta por la mala calidad de la gasolina...
vista
13/02/2026 País
Ministro de la Presidencia niega "negociación formal" con el FMI para financiamiento de $us 3.300 millones
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, negó que exista una "negociación formal" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un financiamiento -...
vista
13/02/2026 País
Salud dispone la distribución de más de 333.000 condones por Carnaval
El Ministerio de Salud dispuso la distribución de 333.400 preservativos en todo el país durante las fiestas de Carnaval, como medida de prevención frente a las...
vista
13/02/2026 Seguridad
Aprehenden a militares por presunto robo de piezas del cementerio de trenes en Uyuni
Un grupo de conscriptos y un suboficial fueron aprehendidos en Uyuni, Potosí, tras ser sorprendidos, presuntamente, desmantelando piezas del histórico...
vista
13/02/2026 País
Senamhi prevé lluvias y leve descenso de temperaturas en el país durante el Carnaval
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que durante los cuatro días de Carnaval se registrarán lluvias y tormentas eléctricas en...
vista
13/02/2026 País
Caso 'Terrorismo': Fenece plazo para el resarcimiento
Este viernes 13 de febrero fenece el plazo para que el Estado boliviano cumpla con el resarcimiento económico a una treintena de víctimas del caso conocido...
vista
Actualidad
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, confirmó que se "ultiman detalles" para...
Ver más
13/02/2026 País
Viceministro confirma que se "ultiman detalles" para formalizar el retorno operativo de la DEA
Un grupo de conscriptos y un suboficial fueron aprehendidos en Uyuni, Potosí, tras ser sorprendidos, presuntamente,...
Ver más
13/02/2026 Seguridad
Aprehenden a militares por presunto robo de piezas del cementerio de trenes en Uyuni
El Ministerio de Salud dispuso la distribución de 333.400 preservativos en todo el país durante las fiestas de Carnaval...
Ver más
13/02/2026 País
Salud dispone la distribución de más de 333.000 condones por Carnaval
Tras instalarse la audiencia cautelar del pastor peruano Maro Antonio Núñez del Arco, el juez de Villa Primero de Mayo...
Ver más
13/02/2026 Seguridad
Santa Cruz: Juez declara en reserva la audiencia del pastor peruano
Deportes
Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en...
Ver más
13/02/2026 Fútbol
Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF
Del 16 al 21 en Asunción, Paraguay, se reunirán en competencia 262 deportistas que representarán a 11 países para...
Ver más
13/02/2026 Multideportivo
Selección boliviana participará en el Sudamericano de Squash con 21 deportistas
Óscar Villegas no quiere dejar de lado ningún detalle, por eso es que decidió viajar a Monterrey, México junto a Carlos...
Ver más
12/02/2026 Fútbol
Óscar Villegas viajó a Monterrey para ajustar el operativo repechaje
En Wilstermann tienen el panorama claro en relación a la demanda interpuesta ante tribunales deportivos y entienden que...
Ver más
12/02/2026 Fútbol
Wilstermann presenta un recurso de nulidad al Amparo propuesto por particulares
Doble Click
La literatura no nace ni muere en fechas exactas, pero a veces el calendario parece conspirar para dotar de sentido a...
Ver más
13/02/2026 Cultura
Bryce y Cortázar, entre la vida y la muerte, en febrero
El Festival de Cine de Málaga, uno de los principales espacios del cine en español, acogerá el estreno mundial de...
Ver más
13/02/2026 Cultura
Cine. Boulocq estrena su primer documental en Málaga
Pintura, cerámica y una pieza de videoarte forman parte de la muestra Sallqa, exposición del artista boliviano Douglas...
Ver más
11/02/2026 Cultura
Exposición. Sallqa revalorizar la estética inca con arte contemporáneo
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
Ver más
10/02/2026 Cultura
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino