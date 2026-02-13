Celebración de comadres Una fiesta de tradición, hermandad y alegría

El Jueves de Comadres volvió a teñir ayer de música, color y confraternidad las calles y mercados de Cochabamba, consolidándose como una de las expresiones más significativas previas al Carnaval.

Esta celebración, dedicada a fortalecer la amistad entre mujeres, tiene raíces coloniales y se originó en el sur del país, particularmente en Tarija, desde donde se expandió al resto del territorio nacional.

En la región metropolitana, la festividad cobra fuerza en centros de abasto como, Calatayud, La Pampa y otros mercados tradicionales, donde comerciantes organizan encuentros desde las primeras horas del día.

La jornada suele comenzar con la celebración en devoción a la Virgen de Lourdes y continúa con música, baile y platos típicos compartidos en puestos, domicilios particulares y locales gastronómicos.

En los últimos años, la celebración también se ha trasladado a restaurantes y centros de eventos, donde grupos de amigas organizan actividades que combinan tradición y modernidad, reflejando la dinámica urbana de la ciudad.

Con la participación de más de 8.000 comadres Tarija se reafirmó como el corazón de esta tradición carnavalera. La Gran Entrada de Comadres congregó a miles de mujeres que desfilaron por las principales avenidas al ritmo de coplas y música chapaca, mientras que en la plaza Luis de Fuentes y el Mercado Central se realizó el tradicional intercambio de canastas adornadas con frutas, chicha, flores y serpentinas, símbolo de amistad y confraternidad.

En otros departamentos del país, el Jueves de Comadres se celebra con características propias, adaptadas a cada región.

En La Paz, grupos de mujeres se reúnen en mercados populares y salones de eventos para intercambiar canastas y compartir almuerzos acompañados de música y baile. En Oruro, la festividad se integra al programa del Carnaval orureño con reuniones privadas y actividades sociales que preceden a las entradas folclóricas. En Santa Cruz, mujeres celebran con reuniones y actividades de comparsas.