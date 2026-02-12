Destituyen a dos funcionarios que sustraían letreros de señalización

Cochabamba
Jhandira Valencia
Publicado el 12/02/2026 a las 8h29
ESCUCHA LA NOTICIA

Tras la denuncia de la Policía, la Alcaldía de Cochabamba informó que destituyó a los funcionarios de Obras Públicas que realizaban el robos de la señalética y artículos del ornato público en diferentes barrios del municipio de Cercado para luego entregarlos en una vivienda para su comercialización.   

La Alcaldía además formalizó la denuncia penal  y dispuso  la destitución inmediata de los trabajadores implicados que formaban parte del área operativa de Obras Públicas, en el departamento de Alumbrado Público, donde trabajaban desde hace 12 años.

El director de Bienes Municipales, Wilson Espinoza, informó que durante el operativo se recuperaron letreros sustraídos de distintos puntos de la ciudad. Explicó que los  exfuncionarios utilizaban herramientas especializadas para cortar los tubos en segundos y trasladaban el material en una camioneta particular para almacenarlo  en un inmueble privado.

“Se trata de un daño al ornato público y de un robo al municipio. Este delito contempla una pena de entre seis y diez años de privación de libertad”, informó Espinoza.

Agregó que también se investiga a los propietarios del inmueble donde se hallaron los letreros, ya que los bienes tenían el logotipo oficial del Gobierno Autónomo Municipal y la identificación de las vías. 

El director de Recursos Humanos, Hernán Méndez, confirmó que los tres trabajadores fueron retirados de manera inmediata. “A primera hora del miércoles se procedió a la destitución”, indicó.

El director de Asuntos Judiciales, Roy Ordóñez, dijo que se presentó denuncia por robo y solicitó la ampliación por robo agravado y daño a bienes del Estado. 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
La OTAN lanza una nueva misión militar con el fin de reforzar defensa en el Ártico
2
Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas
3
Seis personas van a terapia intensiva en Santa Cruz por la chikunguña
4
Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible
5
TSE afina datos del Padrón Electoral y la lista de los candidatos habilitados

Lo más compartido

1
Akly: El seguro solidario de daño contra terceros de YPFB Logística será ágil y no burocrático
2
Comunicado BNB
3
Óscar Villegas viajó a Monterrey para ajustar el operativo repechaje
4
Transparencia Internacional: Venezuela es el tercer país más corrupto del mundo en 2025
5
¡No pague demás! Este es el precio límite de las graderías para el Carnaval de Oruro

Más en Cochabamba

11/02/2026
Rige prohibición del juego con agua en Carnaval, multa es de Bs 2 mil
Antes del inicio del Carnaval, la Alcaldía de Cochabamba advirtió que está vigente la prohibición del juego con agua durante esta temporada y además el uso de...
Ver más
10/02/2026
Playa Turquesa alcanza un 30% de avance y se entregará en abril
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, informó ayer que el avance de la obra playa Turquesa alcanzó un 30% de avance y que se prevé su conclusión para...
Ver más
Una de las actividades gastronómicas más esperadas del Carnaval, la Feria del Puchero, se desarrolló ayer en Cochabamba, en el Parque Excombatientes con la participación de más de 100 expositoras...
Ver más
09/02/2026
Feria consolida al puchero como plato símbolo del carnaval cochabambino
Antes de ser una cafetería, CatpuCcino es un acto de amor. Un lugar donde gatos que alguna vez fueron abandonados hoy encuentran abrigo. Este espacio, ubicado en la avenida Simón López entre J....
Ver más
08/02/2026
¿Cafetería para gatos? CatpuCcino, impulsa cariño y la adopción de los felinos
La ciudad de Cochabamba, en plena carrera electoral para elegir a su nueva autoridad municipal, vive un momento clave de propuestas y confrontación de ideas. Los candidatos a la Alcaldía de Cercado:...
Ver más
08/02/2026
Alcaldía de Cochabamba: propuestas y desafíos en juego
La Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folklore (Obdefolk) realizó la XV versión de los Encuentros Mundiales de Danzas 100 % bolivianas, evento que congregó a decenas de bolivianos para...
Ver más
08/02/2026
“No al plagio”: Bolivia defiende sus danzas folklóricas ante el mundo
En Portada
12/02/2026 País
Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas
La Policía aprehendió la mañana de este jueves al exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), Bladimir Iraizos, en el marco de...
vista
12/02/2026 Seguridad
Descubren armas blancas, drogas, alcohol y celulares en Palmasola
En una requisa sorpresa realizada la madrugada de este jueves, en el penal de Palmasola en Santa Cruz, se secuestraron diferentes objetos prohibidos en las...
vista
12/02/2026 País
Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible
En una primera mesa técnica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los mototaxistas acordaron 12 requisitos para el resarcimiento de daños por...
vista
12/02/2026 País
El Gobierno sostiene que en el Carnaval 2026 se moverá más de 500 millones de dólares
Las autoridades del Ministerio de Culturas y Turismo anuncian que la celebración del Carnaval en Bolivia moverá más de 500 millones de dólares en todo el país.
vista
12/02/2026 País
Caso Botrading: Rematarán bienes de 30 implicados y buscan a Dorgathen con sello rojo
En el marco de las investigaciones llevadas adelante por la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos del caso Botrading II, el Procurador General del Estado,...
vista
12/02/2026 Economía
Precintan tanque de almacenamiento que contenía combustible fuera de especificaciones
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) cumplió este jueves con el precintado de un tanque de almacenamiento de la empresa YPFB Logística en la Planta...
vista
Actualidad
En una requisa sorpresa realizada la madrugada de este jueves, en el penal de Palmasola en Santa Cruz, se secuestraron...
Ver más
12/02/2026 Seguridad
Descubren armas blancas, drogas, alcohol y celulares en Palmasola
En el marco de las investigaciones llevadas adelante por la Comisión de la Verdad de Hidrocarburos del caso Botrading...
Ver más
12/02/2026 País
Caso Botrading: Rematarán bienes de 30 implicados y buscan a Dorgathen con sello rojo
En una primera mesa técnica, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y los mototaxistas acordaron 12...
Ver más
12/02/2026 País
Conozca los 12 requisitos para el resarcimiento de daños por la mala calidad del combustible
La Policía aprehendió la mañana de este jueves al exinterventor de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (...
Ver más
12/02/2026 País
Aprehenden a exinterventor de Epsas por la compra irregular de tuberías chinas
Deportes
Óscar Villegas no quiere dejar de lado ningún detalle, por eso es que decidió viajar a Monterrey, México junto a Carlos...
Ver más
12/02/2026 Fútbol
Óscar Villegas viajó a Monterrey para ajustar el operativo repechaje
En Wilstermann tienen el panorama claro en relación a la demanda interpuesta ante tribunales deportivos y entienden que...
Ver más
12/02/2026 Fútbol
Wilstermann presenta un recurso de nulidad al Amparo propuesto por particulares
Deportivo Táchira se clasificó a la fase 2 de la Copa Libertadores, le ganó en los penales a The Strongest (5-4) que...
Ver más
11/02/2026 Fútbol
El Tigre falló en los penales y Táchira se clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores
De manera enfática y mediante un comunicado público, Wilstermann negó participación alguna en la presentación de un...
Ver más
11/02/2026 Fútbol
Wilstermann niega la presentación de un amparo en contra de la FBF
Doble Click
Pintura, cerámica y una pieza de videoarte forman parte de la muestra Sallqa, exposición del artista boliviano Douglas...
Ver más
11/02/2026 Cultura
Exposición. Sallqa revalorizar la estética inca con arte contemporáneo
Tres largometrajes bolivianos aspiran a ser nominados como Mejor Película Iberoamericana de Ficción en los Premios...
Ver más
10/02/2026 Cultura
Películas. Tres bolivianas, preseleccionadas a los Platino
El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo mención de Bolivia durante una presentación en el medio tiempo del Super Bowl...
Ver más
09/02/2026 Música
Bad Bunny menciona a Bolivia durante el Halftime Show del Super Bowl 2026
Así fue descrito el espectáculo que ofreció Bad Bunny el domingo en el descanso intermedio del Super Bowl o Super Tazón...
Ver más
09/02/2026 Música
6 poderosos mensajes de Bad Bunny durante su actuación en el Super Bowl