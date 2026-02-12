Destituyen a dos funcionarios que sustraían letreros de señalización

Tras la denuncia de la Policía, la Alcaldía de Cochabamba informó que destituyó a los funcionarios de Obras Públicas que realizaban el robos de la señalética y artículos del ornato público en diferentes barrios del municipio de Cercado para luego entregarlos en una vivienda para su comercialización.

La Alcaldía además formalizó la denuncia penal y dispuso la destitución inmediata de los trabajadores implicados que formaban parte del área operativa de Obras Públicas, en el departamento de Alumbrado Público, donde trabajaban desde hace 12 años.

El director de Bienes Municipales, Wilson Espinoza, informó que durante el operativo se recuperaron letreros sustraídos de distintos puntos de la ciudad. Explicó que los exfuncionarios utilizaban herramientas especializadas para cortar los tubos en segundos y trasladaban el material en una camioneta particular para almacenarlo en un inmueble privado.

“Se trata de un daño al ornato público y de un robo al municipio. Este delito contempla una pena de entre seis y diez años de privación de libertad”, informó Espinoza.

Agregó que también se investiga a los propietarios del inmueble donde se hallaron los letreros, ya que los bienes tenían el logotipo oficial del Gobierno Autónomo Municipal y la identificación de las vías.

El director de Recursos Humanos, Hernán Méndez, confirmó que los tres trabajadores fueron retirados de manera inmediata. “A primera hora del miércoles se procedió a la destitución”, indicó.

El director de Asuntos Judiciales, Roy Ordóñez, dijo que se presentó denuncia por robo y solicitó la ampliación por robo agravado y daño a bienes del Estado.