El transporte libre del trópico bloquea la ruta Cochabamba-Santa Cruz por calidad de la gasolina

El transporte libre del trópico de Cochabamba comenzó a bloquear este viernes la carretera nueva a Santa Cruz en protesta por la mala calidad de la gasolina que provocó daños en los motores de los vehículos y motocicletas.

El primer punto de bloqueo se encuentra en la avenida Villazón, en el municipio de Sacaba, y se entienden hasta la región del trópico de Cochabamba. El sector exige la presencia en el lugar del ministro de Hidrocarburos y del presidente de YPFB.

La medida ha provocado un gran perjuicio a cientos de pasajeros que venían de viaje por el largo feriado de Carnaval. Además, ha interrumpido el transporte de alimentos, combustibles y otros insumos.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que en el departamento de Cochabamba, zona de Ivirgazama, se registra un bloqueo por demandas sociales y pidió precaución a los conductores.