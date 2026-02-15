TSE publica lista de candidatos habilitados e inhabilitados para las elecciones subnacionales de marzo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio a conocer este domingo la lista oficial de candidatos habilitados para las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo. La publicación incluye tanto a los candidatos habilitados por sustitución, como aquellos que fueron habilitados tras cumplir con los requisitos tras renuncias o inhabilitaciones previas.

A través de sus redes sociales, el TSE detalló que la lista está disponible en el portal web del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y es gestionada por los Tribunales Electorales Departamentales. La información actualizada corresponde a las candidaturas presentadas por las organizaciones políticas y alianzas en todo el país.

"El Tribunal Supremo Electoral cumple con el calendario electoral y da a conocer las candidaturas habilitadas, ya sea por sustitución, renuncia o inhabilitación, conforme al procedimiento correspondiente", explicó el TSE en su comunicado oficial.

Los ciudadanos pueden consultar los detalles de los candidatos habilitados e inhabilitados según su región a través del sitio web del OEP, que contiene la información desglosada por cada departamento.

A continuación revisa el detalle de tu región:

