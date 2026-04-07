Inflación de marzo cae a 0,34% y registra el segundo mes consecutivo a la baja

La inflación en el país cayó a 0,34% en marzo de este año, lo que representa el segundo mes consecutivo de descenso de este indicador, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"La variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en marzo respecto a febrero, fue negativa de 0,34%. Asimismo, la variación acumulada a marzo fue de 0,34% y la variación a 12 meses alcanzó el 15,05%", indica el reporte del Instituto.

Los productos con mayor incidencia negativa fueron: tomate; transporte interdepartamental en ómnibus/flota; plátano/guineo/banano; carne de res sin hueso; manzana y arroz. Por el contrario, los bienes y servicios con mayor incidencia positiva fueron: carne de pollo, almuerzo, arveja verde, lechuga, huevos y quesos.

El decremento del IPC registrado se explica, principalmente, por la variación negativa de los precios en las divisiones de: Bienes y servicios diversos; muebles, bienes y servicios domésticos; Transporte; alimentos y bebidas no alcohólicas; recreación y cultura; bebidas alcohólicas y tabaco; prendas de vestir y calzados; y salud.

A nivel regional, la variación negativa se debió al decremento de precios registrado en las ciudades capitales y conurbaciones: Tarija -0,89%; Trinidad -0,89%; Conurbación La Paz -0,56%; Potosí -0,34%; Sucre -0,21%; Oruro -0,20%; Conurbación Santa Cruz -0,18%; Región Metropolitana Kanata -0,14% y Cobija -0,07%.

IPC febrero

El IPC de febrero de 2026 también registró una variación mensual negativa de 0,62% respecto a enero; mientras que la variación acumulada a febrero alcanzó a 0,68%, de acuerdo con los datos del INE.



