Cochabamba se alista para vibrar este sábado con el Corso de Corsos

Con el despliegue de un equipo multidisciplinario, ya se ultiman detalles para que mañana sábado Cochabamba vibre y se convierta en el escenario del Carnaval 2026 de Bolivia con el gran Corso de Corsos.





El director de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Edson Ontiveros, informó que la entrada estará dividida en tres bloques: el primero compuesto por 24 comparsas entre urbanas y tradicionales; el segundo, por las guarniciones militares del ejército, fuerza aérea y armada; y el tercero, por 74 fraternidades que demostrarán sus mejores pasos al interpretar danzas propias del folclor boliviano.





Para dar seguridad al evento, la Alcaldía de Cochabamba informó que habrá cinco puntos fijos de emergencia, 180 funcionarios desplazados ante cualquier emergencia, vías de evacuación rápida y la línea de emergencia 162 habilitada durante las 24 horas.





Asimismo, la Dirección de Género y Generacional estará presente en cuatro puntos de atención para atender casos que tengan que ver con personas con discapacidad, niñez, violencia y adulto mayor.

Para ello, por ejemplo, serán 150 funcionarios quienes pondrán manillas de seguridad a los niños y niñas presentes en el Corso de Corsos. También habilitaron dos números para hacer las denuncias, el 800140010 y el número de WhatsApp 71742126 para hechos de violencia.

Por su parte, Movilidad Urbana y la Policía de Tránsito a partir de las 05.30 de la madrugada sábado iniciarán con los cortes a lo largo de los cuatro kilómetros de recorrido. Serán 200 personas entre administrativos y guardias municipales los desplazados para este trabajo y una cantidad similar de policías.

Partida



El Corso de Corsos iniciará a las 8:00 entre las avenidas Belzu y Heroínas, recorrerá la calle San Martín, el Prado (ambas vías estarán cerradas), la plaza de las Banderas y concluirá en la intersección de la calle Ramón Rivero y Luis Quintín Vila.





Por último, desde la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) anunciaron controles, decomiso y sanción en caso de encontrar a fraternos u otras personas usando pieles, picos, plumas, entre otros, prohibidos en su uso conforme a la Ley N°1525.