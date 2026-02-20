Cochabamba se alista para vibrar este sábado con el Corso de Corsos

Cochabamba
ABI
Publicado el 20/02/2026 a las 16h04
ESCUCHA LA NOTICIA

Con el despliegue de un equipo multidisciplinario, ya se ultiman detalles para que mañana sábado Cochabamba vibre y se convierta en el escenario del Carnaval 2026 de Bolivia con el gran Corso de Corsos.



El director de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Edson Ontiveros, informó que la entrada estará dividida en tres bloques: el primero compuesto por 24 comparsas entre urbanas y tradicionales; el segundo, por las guarniciones militares del ejército, fuerza aérea y armada; y el tercero, por 74 fraternidades que demostrarán sus mejores pasos al interpretar danzas propias del folclor boliviano.



Para dar seguridad al evento, la Alcaldía de Cochabamba informó que habrá cinco puntos fijos de emergencia, 180 funcionarios desplazados ante cualquier emergencia, vías de evacuación rápida y la línea de emergencia 162 habilitada durante las 24 horas.



Asimismo, la Dirección de Género y Generacional estará presente en cuatro puntos de atención para atender casos que tengan que ver con personas con discapacidad, niñez, violencia y adulto mayor.

Para ello, por ejemplo, serán 150 funcionarios quienes pondrán manillas de seguridad a los niños y niñas presentes en el Corso de Corsos. También habilitaron dos números para hacer las denuncias, el 800140010 y el número de WhatsApp 71742126 para hechos de violencia.

Por su parte, Movilidad Urbana y la Policía de Tránsito a partir de las 05.30 de la madrugada sábado iniciarán con los cortes a lo largo de los cuatro kilómetros de recorrido. Serán 200 personas entre administrativos y guardias municipales los desplazados para este trabajo y una cantidad similar de policías.

Partida

El Corso de Corsos iniciará a las 8:00 entre las avenidas Belzu y Heroínas, recorrerá la calle San Martín, el Prado (ambas vías estarán cerradas), la plaza de las Banderas y concluirá en la intersección de la calle Ramón Rivero y Luis Quintín Vila.



Por último, desde la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) anunciaron controles, decomiso y sanción en caso de encontrar a fraternos u otras personas usando pieles, picos, plumas, entre otros, prohibidos en su uso conforme a la Ley N°1525.

 

Sobre el mismo tema
Noticias relacionadas
01/02/2026
Corso dedicado a las mascotas llama a "adoptar y no a comprar"
16/03/2025
Carnavalero Música, alegría y comparsas, protagonistas del corso sacabeño
12/03/2025
Alcaldía afirma que el daño a los árboles se redujo en el Corso de Corsos
11/03/2025
Alcaldía dice que Corso fue un éxito y prevé 2 mejoras
Tus comentarios

Lo más leído

1
Transporte libre de Cochabamba rompe diálogo por gasolina desestabilizada y amenaza con bloqueo
2
Cochabamba se alista para vibrar este sábado con el Corso de Corsos
3
Huelga paralizó ayer Argentina en rechazo a la reforma laboral
4
"Almacenaje están en niveles máximos", dice YPFB ante filas de cisternas en la refinería de Santa Cruz
5
Evo reaparece tras 46 días aquejado por chikunguña y critica al Gobierno

Lo más compartido

1
Cómo evitar el dolor de espalda y la tensión muscular en viajes largos en avión
2
Transporte libre de Cochabamba rompe diálogo por gasolina desestabilizada y amenaza con bloqueo
3
Cochabamba se alista para vibrar este sábado con el Corso de Corsos
4
Vuelve el ferrobús a la Chiquitanía. Turismo sobre rieles tras seis años de ausencia
5
Huelga paralizó ayer Argentina en rechazo a la reforma laboral

Más en Cochabamba

20/02/2026
Más de 90 fraternidades participarán del Corso de Corsos de Cochabamba
Más de 90 fraternidades participarán del gran Corso de Corsos, que se llevará a cabo, en la ciudad de Cochabamba, el sábado 21 de febrero, a partir de las 8.00.
Ver más
20/02/2026
“Visión Cochabamba 2030”: la FEPC y Gobierno impulsan la agenda regional
En una jornada calificada de histórica, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) llevó adelante el Congreso Empresarial 2026 que...
Ver más
Los candidatos a la alcaldía de Cercado en  Cochabamba, Manfred Reyes Villa, Rocío Molina y Javier Bellott lideran la encuesta que anoche presentó la red Unitel.
Ver más
20/02/2026
Reyes Villa, Molina y Bellott lideran preferencias en 1ra encuesta de Unitel
El Congreso Empresarial FEPC 2026 concluyó este 19 de febrero con la presencia del Presidente del Estado y su gabinete ministerial, consolidando el respaldo institucional a la Visión Cochabamba como...
Ver más
19/02/2026
El presidente Paz y su gabinete respaldan la “Visión Cochabamba” en el Congreso Empresarial 2026
Con la participación de 650 líderes empresariales y autoridades nacionales y subnacionales, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) inauguró este jueves el congreso en...
Ver más
19/02/2026
Empresarios inauguran congreso en Cochabamba con proyectos sobre conectividad, energía e industrialización
La terminal de buses de Cochabamba informó que suspendió las salidas de viaje al occidente del país por el derrumbe de rocas que afecta la circulación en la región de Pongo, en Ch’alla Grnde, desde...
Ver más
16/02/2026
La terminal suspende salidas al occidente por derrumbe; ABC prevé reabrir el paso luego de mediodía
En Portada
20/02/2026 Cochabamba
Cochabamba se alista para vibrar este sábado con el Corso de Corsos
Con el despliegue de un equipo multidisciplinario, ya se ultiman detalles para que mañana sábado Cochabamba vibre y se convierta en el escenario del Carnaval...
vista
20/02/2026 Economía
Gobierno lanza un paquete de decretos clave para importar crudo y soya sin arancel
El presidente Rodrigo Paz promulgó ayer cuatro decretos supremos como parte de sus 100 días de gestión.
vista
20/02/2026 Cochabamba
“Visión Cochabamba 2030”: la FEPC y Gobierno impulsan la agenda regional
En una jornada calificada de histórica, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) llevó adelante el Congreso Empresarial 2026 que...
vista
20/02/2026 Cochabamba
Reyes Villa, Molina y Bellott lideran preferencias en 1ra encuesta de Unitel
Los candidatos a la alcaldía de Cercado en  Cochabamba, Manfred Reyes Villa, Rocío Molina y Javier Bellott lideran la encuesta que anoche presentó la red...
vista
20/02/2026 Cochabamba
Más de 90 fraternidades participarán del Corso de Corsos de Cochabamba
Más de 90 fraternidades participarán del gran Corso de Corsos, que se llevará a cabo, en la ciudad de Cochabamba, el sábado 21 de febrero, a partir de las 8.00.
vista
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan nuestras vidas de amor, ronroneos y...
vista
Actualidad
Con el despliegue de un equipo multidisciplinario, ya se ultiman detalles para que mañana sábado Cochabamba vibre y se...
Ver más
20/02/2026 Cochabamba
Cochabamba se alista para vibrar este sábado con el Corso de Corsos
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, explicó que las largas filas a las...
Ver más
20/02/2026 Economía
"Almacenaje están en niveles máximos", dice YPFB ante filas de cisternas en la refinería de Santa Cruz
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, anunció este viernes (20.02.2026) el inicio de...
Ver más
20/02/2026 Mundo
La ONU impulsa una comisión de "control humano" de la IA
Más de 90 fraternidades participarán del gran Corso de Corsos, que se llevará a cabo, en la ciudad de Cochabamba, el...
Ver más
20/02/2026 Cochabamba
Más de 90 fraternidades participarán del Corso de Corsos de Cochabamba
Deportes
San Antonio y Aurora no pudieron celebrar en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Verano que...
Ver más
20/02/2026 Fútbol
San Antonio y Aurora no se hicieron daño en el estadio Félix Capriles
Con profundo pesar se expresaron, este domnigo, las más sinceras condolencias al exjugador de fútbol Daniel Vaca y a su...
Ver más
15/02/2026 Fútbol
Fallece la esposa del exjugador de fútbol Daniel Vaca
El estadio Tahuichi Aguilera vibró con la presentación oficial de Marcelo Martins, quien recibió la camiseta del club...
Ver más
14/02/2026 Fútbol
Oriente presentó a Marcelo Martins frente a toda su hinchada en el estadio Tahuichi Aguilera
Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en...
Ver más
13/02/2026 Fútbol
Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
La cafetería boliviana Typica Café está incluida en el ranking internacional “Las 100 mejores cafeterías del mundo 2025...
Ver más
20/02/2026 Cultura
Excelencia. Typica está entre las 100 mejores cafeterías del mundo
Entre lágrimas, abrazos y canciones, familiares y amigos dieron este lunes el último adiós a Leo Rosas, el joven...
Ver más
16/02/2026 Música
Entre mariachis y rosas, familiares y amigos dieron el último adiós a Leo
El actor estadounidense Robert Duvall, quien interpretó al elegante abogado de la mafia en "El Padrino" y brilló en el...
Ver más
16/02/2026 Cine
A los 95 años muere el reconocido actor Robert Duvall
Tras confirmarse el fallecimiento https://www.lostiempos.com/node/add/noticia#undefinedeste domingo del artista y...
Ver más
15/02/2026 Música
"Estaba con tratamiento": Familiares de Leo Rosas afirman que el artista sufría depresión