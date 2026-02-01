Corso dedicado a las mascotas llama a "adoptar y no a comprar"

Cientos de cochabambinos participaron este domingo del hermoso corso dedicado a las mascotas, perros y gatos, que cada año hace un llamado a cuidar al "mejor amigo" y este 2026, además, pide “adoptar y no comprar” animales.

En esta ocasión sobresalieron el colorido y la creatividad de los disfraces que realizaron los amantes de los animales para presentarse en este evento, que es un preámbulo del Corso de Corsos del 21 de febrero. Y, todos los participantes, sin excepción, ganaron el primer lugar. Todos los disfraces cautivaron al público que acudió a El Prado para apreciar este singular evento.

El alcalde Manfred Reyes Villa y su equipo de trabajo también fueron parte del corso llevando a unos cachorritos, recién adoptados.

Más allá del derroche de alegría e ingenio el mensaje del Corso de Mascotas fue: "Adopta, no compres".