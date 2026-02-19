TSE confirma la habilitación plena de Manfred Reyes Villa

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió este jueves las demandas de inhabilitación que se presentaron y declaró infundada la denuncia contra Manfred Reyes Villa. Manifestó que el candidato de la alianza APB-Súmate a la Alcaldía de Cochabamba está plenamente habilitado.

Con esta decisión, el candidato a la reelección continúa en la carrera electoral con miras a los comicios del próximo 22 de marzo de 2026.

El TSE también declaró infundadas las demandas de inhabilitación de NPG Carlos Sánchez, candidato a la Alcaldía de Cochabamba, y de Héctor Cartagena, candidato a la Alcaldía de Quillacollo.