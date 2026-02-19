"Cometí un error": Barrientos pide disculpas por sus declaraciones sobre el 50/50





La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, a través de un video en redes sociales, pidió disculpas sobre sus declaraciones sobre la distribución del 50/50 para las regiones.







"Cometí un error", reconoció este jueves, un día después de su declaración que provocó rechazo en Santa Cruz.







En declaraciones a un medio cruceño, Barrientos se refirió a los plazos y la forma en la que se aplicaría la propuesta de Paz sobre la distribución de los recursos estatales bajo el modelo de 50% para el nivel central del Estado y el otro 50% para las regiones.







Sus declaraciones provocaron rechazo en Santa Cruz. Por ejemplo, el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, señaló que estas palabras y el tono hacen recordar "lo peor de la burocracia centralista".







Ante ello, Barrientos reconoció que sus palabras provocaron rechazo en Santa Cruz y dijo que se está trabajando que el 50/50 sea una realidad.