Fiscalía emite orden de aprehensión contra Karina Serrudo, expresidenta de la Aduana

El Ministerio Público emitió este jueves una orden de aprehensión en contra de la expresidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, quien se encuentra investigada por presuntos hechos de corrupción.

La determinación fue emitida por la Fiscalía Especializada en Delitos Anticorrupción, Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Tributarios y Aduaneros de la ciudad de La Paz.

La orden de aprehensión indica que el proceso en contra de la exfuncionaria del gobierno de Luis Arce es por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, tipificados en el Código Penal.

Serrudo enfrenta un proceso abierto por la supuesta firma irregular de contratos para la adquisición de dos escáneres de la Aduana Nacional, que representan un perjuicio económico adicional de más de 10 millones de bolivianos.

Otra investigación en su contra se centra en irregularidades en la compra de un terreno y la construcción de un edificio de la institución aduanera en Tarija, que habría generado un daño económico superior a los 10 millones de bolivianos.