Emiten orden de aprehensión contra Nemesia Achacollo

Tras conocerse la orden de aprehensión contra la exministra Nemesia Achacollo por el caso Fondo Indígena, la Fiscalía informó ayer que se emitió una alerta migratoria para evitar que la sindicada salga del territorio nacional.

“Dentro del proceso se ha emitido una alerta migratoria para que la misma no salga del país”, informó el fiscal Miguel Cardozo a Unitel.

El fiscal explicó que Achacollo no se presentó en dos oportunidades ante la Fiscalía de La Paz para prestar su declaración informativa, alegando problemas de salud; sin embargo, el Ministerio Público solicitó que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) valore su situación.

“Un certificado forense estableció que la misma estaba en condiciones físicas de apersonarse a la ciudad de La Paz y por ello, se emitió una orden de aprehensión”, agregó.

Cardozo señaló que existen otras órdenes de aprehensión contra personas implicadas en los manejos irregulares del Fondo Indígena. Asimismo, indicó que la exministra de Evo Morales es investigada por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias.

“Existen otras órdenes de aprehensión que se encuentran en manos de la Policía; son ellos quienes deben ejecutarlas”, afirmó.

Además, Cardozo recalcó que la orden de aprehensión se emitió luego de que la exministra no se presentara a declarar en dos convocatorias. “Se ha emitido la orden de aprehensión en vista de que la señora no se hizo presente a dos llamados de la autoridad. En una primera instancia justificó su inasistencia con un certificado particular”, explicó.