Más de 90 fraternidades participarán del Corso de Corsos de Cochabamba

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 20/02/2026 a las 8h31
ESCUCHA LA NOTICIA

Más de 90 fraternidades participarán del gran Corso de Corsos, que se llevará a cabo, en la ciudad de Cochabamba, el sábado 21 de febrero, a partir de las 8.00.

“Invitamos a toda la población cochabambina nacional e internacional que nos van a visitar en este día tan importante para Cochabamba en el Gran Corso de Corsos”, convocó el director de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Edson Ontiveros, en contacto con Bolivia Tv.

El funcionario detalló que el Corso de Corsos está organizado en tres bloques: comparsas tradicionales y urbanas, unidades militares y fraternidades autóctonas y folclóricas.

La entrada iniciará a las 8.00 y, como cada año, los ojos se centrarán en el ingreso de las guarniciones militares que con mucha creatividad crean sus propios disfraces y carrozas; además ensayan su presentación con bailes modernos y folclóricos.

El recorrido que harán las fraternidades será de cuatro kilómetros; comenzará en la avenida Belzu y Heroínas, seguirá por la calle San Martín, luego el Prado cochabambino hasta la Ramón Rivero y Luis Quintín Vila.

Desde la Dirección de Género y Generacional informaron que para este Corso de Corsos se dispondrán de puntos fijos y brigadas móviles que distribuirán manillas de seguridad a las niñas y niños para evitar casos de extravío.

Seguridad

La Alcaldía de Cochabamba activará un operativo interinstitucional para garantizar el orden, la seguridad y el resguardo ambiental durante el desarrollo del Corso de Corsos. Más de 500 funcionarios municipales y personal de apoyo serán movilizados antes, durante y después de la entrada folclórica, con el objetivo de asegurar el normal desarrollo de la jornada.

El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, informó que el trabajo comenzará a las 5:00 con el cierre de los cuatro kilómetros del recorrido. Explicó que se emplearán tres grúas para realizar el barrido del trayecto y despejar la vía antes del ingreso de las carrozas y comparsas. Además, 200 personas serán destinadas al control de vías, mientras que personal de Tránsito acompañará las labores hasta restituir completamente la circulación vehicular una vez concluida la actividad.

Graderías

En cuanto a la instalación de graderías, el director de la Intendencia Municipal, Enrique Navia, señaló ayer que se sugirió un rango de precios a los comerciantes de entre Bs 80 y Bs 180 para graderías y de Bs 50 a Bs 150 para sillas. Indicó que algunos espacios incluyen souvenirs, lo que puede influir en el costo final; sin embargo, advirtió que quienes incurran en cobros abusivos serán sancionados con la no adjudicación del espacio el próximo año.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Transporte libre de Cochabamba rompe diálogo por gasolina desestabilizada y amenaza con bloqueo
2
Huelga paralizó ayer Argentina en rechazo a la reforma laboral
3
Evo reaparece tras 46 días aquejado por chikunguña y critica al Gobierno
4
Reyes Villa, Molina y Bellott lideran preferencias en 1ra encuesta de Unitel
5
Emiten orden de aprehensión contra Nemesia Achacollo

Lo más compartido

1
Cómo evitar el dolor de espalda y la tensión muscular en viajes largos en avión
2
Transporte libre de Cochabamba rompe diálogo por gasolina desestabilizada y amenaza con bloqueo
3
Vuelve el ferrobús a la Chiquitanía. Turismo sobre rieles tras seis años de ausencia
4
Huelga paralizó ayer Argentina en rechazo a la reforma laboral
5
Empresarios inauguran congreso en Cochabamba con proyectos sobre conectividad, energía e industrialización

Más en Cochabamba

20/02/2026
“Visión Cochabamba 2030”: la FEPC y Gobierno impulsan la agenda regional
En una jornada calificada de histórica, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) llevó adelante el Congreso Empresarial 2026 que...
Ver más
20/02/2026
Reyes Villa, Molina y Bellott lideran preferencias en 1ra encuesta de Unitel
Los candidatos a la alcaldía de Cercado en  Cochabamba, Manfred Reyes Villa, Rocío Molina y Javier Bellott lideran la encuesta que anoche presentó la red...
Ver más
El Congreso Empresarial FEPC 2026 concluyó este 19 de febrero con la presencia del Presidente del Estado y su gabinete ministerial, consolidando el respaldo institucional a la Visión Cochabamba como...
Ver más
19/02/2026
El presidente Paz y su gabinete respaldan la “Visión Cochabamba” en el Congreso Empresarial 2026
Con la participación de 650 líderes empresariales y autoridades nacionales y subnacionales, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) inauguró este jueves el congreso en...
Ver más
19/02/2026
Empresarios inauguran congreso en Cochabamba con proyectos sobre conectividad, energía e industrialización
La terminal de buses de Cochabamba informó que suspendió las salidas de viaje al occidente del país por el derrumbe de rocas que afecta la circulación en la región de Pongo, en Ch’alla Grnde, desde...
Ver más
16/02/2026
La terminal suspende salidas al occidente por derrumbe; ABC prevé reabrir el paso luego de mediodía
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) presentó oficialmente el Congreso Empresarial FEPC 2026, que se realizará el 19 de febrero de 2026, a horas 08:30, en el...
Ver más
15/02/2026
Congreso Empresarial FEPC 2026 apunta a fortalecer la agenda estratégica cochabambina
En Portada
20/02/2026 Cochabamba
“Visión Cochabamba 2030”: la FEPC y Gobierno impulsan la agenda regional
En una jornada calificada de histórica, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) llevó adelante el Congreso Empresarial 2026 que...
vista
20/02/2026 Economía
Gobierno lanza un paquete de decretos clave para importar crudo y soya sin arancel
El presidente Rodrigo Paz promulgó ayer cuatro decretos supremos como parte de sus 100 días de gestión.
vista
20/02/2026 Cochabamba
Reyes Villa, Molina y Bellott lideran preferencias en 1ra encuesta de Unitel
Los candidatos a la alcaldía de Cercado en  Cochabamba, Manfred Reyes Villa, Rocío Molina y Javier Bellott lideran la encuesta que anoche presentó la red...
vista
20/02/2026 Cochabamba
Más de 90 fraternidades participarán del Corso de Corsos de Cochabamba
Más de 90 fraternidades participarán del gran Corso de Corsos, que se llevará a cabo, en la ciudad de Cochabamba, el sábado 21 de febrero, a partir de las 8.00.
vista
16/02/2026 Economía
Paz destaca que el Carnaval de Bolivia impacta al mundo y logra niveles récords de turistas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destacó este lunes que el Carnaval en el país despertó un interés “extraordinario” en el extranjero y logró niveles...
vista
16/02/2026 Música
Entre mariachis y rosas, familiares y amigos dieron el último adiós a Leo
Entre lágrimas, abrazos y canciones, familiares y amigos dieron este lunes el último adiós a Leo Rosas, el joven artista que conquistó escenarios...
vista
Actualidad
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, anunció este viernes (20.02.2026) el inicio de...
Ver más
20/02/2026 Mundo
La ONU impulsa una comisión de "control humano" de la IA
Más de 90 fraternidades participarán del gran Corso de Corsos, que se llevará a cabo, en la ciudad de Cochabamba, el...
Ver más
20/02/2026 Cochabamba
Más de 90 fraternidades participarán del Corso de Corsos de Cochabamba
El presidente Rodrigo Paz promulgó ayer cuatro decretos supremos como parte de sus 100 días de gestión.
Ver más
20/02/2026 Economía
Gobierno lanza un paquete de decretos clave para importar crudo y soya sin arancel
En una jornada calificada de histórica, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) llevó...
Ver más
20/02/2026 Cochabamba
“Visión Cochabamba 2030”: la FEPC y Gobierno impulsan la agenda regional
Deportes
San Antonio y Aurora no pudieron celebrar en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Verano que...
Ver más
20/02/2026 Fútbol
San Antonio y Aurora no se hicieron daño en el estadio Félix Capriles
Con profundo pesar se expresaron, este domnigo, las más sinceras condolencias al exjugador de fútbol Daniel Vaca y a su...
Ver más
15/02/2026 Fútbol
Fallece la esposa del exjugador de fútbol Daniel Vaca
El estadio Tahuichi Aguilera vibró con la presentación oficial de Marcelo Martins, quien recibió la camiseta del club...
Ver más
14/02/2026 Fútbol
Oriente presentó a Marcelo Martins frente a toda su hinchada en el estadio Tahuichi Aguilera
Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en...
Ver más
13/02/2026 Fútbol
Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF
Doble Click
La cafetería boliviana Typica Café está incluida en el ranking internacional “Las 100 mejores cafeterías del mundo 2025...
Ver más
20/02/2026 Cultura
Excelencia. Typica está entre las 100 mejores cafeterías del mundo
Entre lágrimas, abrazos y canciones, familiares y amigos dieron este lunes el último adiós a Leo Rosas, el joven...
Ver más
16/02/2026 Música
Entre mariachis y rosas, familiares y amigos dieron el último adiós a Leo
El actor estadounidense Robert Duvall, quien interpretó al elegante abogado de la mafia en "El Padrino" y brilló en el...
Ver más
16/02/2026 Cine
A los 95 años muere el reconocido actor Robert Duvall
Tras confirmarse el fallecimiento https://www.lostiempos.com/node/add/noticia#undefinedeste domingo del artista y...
Ver más
15/02/2026 Música
"Estaba con tratamiento": Familiares de Leo Rosas afirman que el artista sufría depresión