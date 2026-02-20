Más de 90 fraternidades participarán del Corso de Corsos de Cochabamba

Más de 90 fraternidades participarán del gran Corso de Corsos, que se llevará a cabo, en la ciudad de Cochabamba, el sábado 21 de febrero, a partir de las 8.00.

“Invitamos a toda la población cochabambina nacional e internacional que nos van a visitar en este día tan importante para Cochabamba en el Gran Corso de Corsos”, convocó el director de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, Edson Ontiveros, en contacto con Bolivia Tv.

El funcionario detalló que el Corso de Corsos está organizado en tres bloques: comparsas tradicionales y urbanas, unidades militares y fraternidades autóctonas y folclóricas.

La entrada iniciará a las 8.00 y, como cada año, los ojos se centrarán en el ingreso de las guarniciones militares que con mucha creatividad crean sus propios disfraces y carrozas; además ensayan su presentación con bailes modernos y folclóricos.

El recorrido que harán las fraternidades será de cuatro kilómetros; comenzará en la avenida Belzu y Heroínas, seguirá por la calle San Martín, luego el Prado cochabambino hasta la Ramón Rivero y Luis Quintín Vila.

Desde la Dirección de Género y Generacional informaron que para este Corso de Corsos se dispondrán de puntos fijos y brigadas móviles que distribuirán manillas de seguridad a las niñas y niños para evitar casos de extravío.

Seguridad

La Alcaldía de Cochabamba activará un operativo interinstitucional para garantizar el orden, la seguridad y el resguardo ambiental durante el desarrollo del Corso de Corsos. Más de 500 funcionarios municipales y personal de apoyo serán movilizados antes, durante y después de la entrada folclórica, con el objetivo de asegurar el normal desarrollo de la jornada.

El director de Movilidad Urbana, Hever Rojas, informó que el trabajo comenzará a las 5:00 con el cierre de los cuatro kilómetros del recorrido. Explicó que se emplearán tres grúas para realizar el barrido del trayecto y despejar la vía antes del ingreso de las carrozas y comparsas. Además, 200 personas serán destinadas al control de vías, mientras que personal de Tránsito acompañará las labores hasta restituir completamente la circulación vehicular una vez concluida la actividad.

Graderías

En cuanto a la instalación de graderías, el director de la Intendencia Municipal, Enrique Navia, señaló ayer que se sugirió un rango de precios a los comerciantes de entre Bs 80 y Bs 180 para graderías y de Bs 50 a Bs 150 para sillas. Indicó que algunos espacios incluyen souvenirs, lo que puede influir en el costo final; sin embargo, advirtió que quienes incurran en cobros abusivos serán sancionados con la no adjudicación del espacio el próximo año.