La Alcaldía de Cochabamba alcanzó una ejecución presupuestaria del 91% en 2025

Cochabamba
Redacción Central
Publicado el 20/02/2026 a las 22h01
ESCUCHA LA NOTICIA

La Alcaldía de Cochabamba alcanzó en la gestión 2025 una ejecución presupuestaria superior al 91%, consolidando uno de los niveles más altos de cumplimiento financiero de los últimos años, según el informe que brindó el alcalde Manfred Reyes Villa.

Durante su Rendición Pública de Cuentas, la autoridad destacó que este porcentaje refleja no solo una planificación responsable, sino una ejecución efectiva orientada a resultados concretos para la población. Los recursos fueron canalizados estratégicamente hacia salud, educación, infraestructura urbana, servicios básicos y modernización tecnológica.

En salud, se implementó el fichaje virtual, se vacunó a 279.597 mascotas contra la rabia y se fortaleció la capacidad diagnóstica con un laboratorio de inmunofluorescencia directa, además de la consolidación de un parque temático para mascotas.

En educación, se intervinieron 143 infraestructuras educativas con mantenimiento y refacción, se entregó mobiliario a 15 unidades beneficiando a 4.900 estudiantes y se distribuyó el desayuno escolar a 162.225 alumnos.

La gestión ambiental avanzó con el funcionamiento del Centro de Educación Ambiental Municipal en predios del Jardín Botánico, implementación de viveros, talleres de robótica, programas educativos y el mantenimiento de 869 áreas verdes.

En infraestructura y desarrollo urbano destacan la construcción del Prado Humberto Asín, el distribuidor de las avenidas Blanco Galindo y Perú, el Edificio Municipal y el mejoramiento del Cristo de la Concordia. Asimismo, se ejecutaron 550.000 m² de pavimento rígido, 80.000 m² de asfalto y 180.000 m² de bacheo, además de la recuperación del Complejo Recreacional de Coña Coña con la ejecución de la Playa Turquesa, que registra un 30% de avance.

En servicios básicos, se concretaron 34.000 conexiones de agua, junto a 4.000 nuevas conexiones de agua potable y 1.497 de alcantarillado en 2025, además de proyectos financiados por el BIS para ampliar la cobertura sanitaria en la zona sur.

La modernización del alumbrado público alcanzó el 75% de avance con el cambio de 82.149 luminarias a tecnología LED, proyectando su conclusión en mayo de 2026.

Finalmente, en el área deportiva funcionan 13 escuelas municipales en ocho distritos, promoviendo disciplinas como raquetbol, fútbol, fútsal, gimnasia, voleibol, natación, BMX y tenis.

La gestión municipal consolida una administración con alta ejecución presupuestaria, inversión sostenida y obras tangibles que fortalecen el desarrollo integral de Cochabamba.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más compartido

1
Transporte libre de Cochabamba rompe diálogo por gasolina desestabilizada y amenaza con bloqueo
2
Cochabamba se alista para vibrar este sábado con el Corso de Corsos
3
Huelga paralizó ayer Argentina en rechazo a la reforma laboral
4
"Almacenaje están en niveles máximos", dice YPFB ante filas de cisternas en la refinería de Santa Cruz
5
Evo reaparece tras 46 días aquejado por chikunguña y critica al Gobierno

Más en Cochabamba

20/02/2026
Cochabamba se alista para vibrar este sábado con el Corso de Corsos
Con el despliegue de un equipo multidisciplinario, ya se ultiman detalles para que mañana sábado Cochabamba vibre y se convierta en el escenario del Carnaval...
Ver más
20/02/2026
Más de 90 fraternidades participarán del Corso de Corsos de Cochabamba
Más de 90 fraternidades participarán del gran Corso de Corsos, que se llevará a cabo, en la ciudad de Cochabamba, el sábado 21 de febrero, a partir de las 8.00.
Ver más
En una jornada calificada de histórica, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) llevó adelante el Congreso Empresarial 2026 que contó con la presencia del presidente...
Ver más
20/02/2026
“Visión Cochabamba 2030”: la FEPC y Gobierno impulsan la agenda regional
Los candidatos a la alcaldía de Cercado en  Cochabamba, Manfred Reyes Villa, Rocío Molina y Javier Bellott lideran la encuesta que anoche presentó la red Unitel.
Ver más
20/02/2026
Reyes Villa, Molina y Bellott lideran preferencias en 1ra encuesta de Unitel
El Congreso Empresarial FEPC 2026 concluyó este 19 de febrero con la presencia del Presidente del Estado y su gabinete ministerial, consolidando el respaldo institucional a la Visión Cochabamba como...
Ver más
19/02/2026
El presidente Paz y su gabinete respaldan la “Visión Cochabamba” en el Congreso Empresarial 2026
Con la participación de 650 líderes empresariales y autoridades nacionales y subnacionales, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) inauguró este jueves el congreso en...
Ver más
19/02/2026
Empresarios inauguran congreso en Cochabamba con proyectos sobre conectividad, energía e industrialización
En Portada
20/02/2026 Cochabamba
Cochabamba se alista para vibrar este sábado con el Corso de Corsos
Con el despliegue de un equipo multidisciplinario, ya se ultiman detalles para que mañana sábado Cochabamba vibre y se convierta en el escenario del Carnaval...
vista
20/02/2026 Seguridad
Esclarecen el caso de la niña Yuvinca, hay un aprehendido
Tras casi dos meses del crimen, se conocen avances en las investigaciones del infanticidio de Yuvinca Segarra, la niña de ocho años que fue hallada sin vida,...
vista
20/02/2026 Mundo
Trump condena fallo judicial y anuncia arancel global de 10%
El presidente de EE.UU., Donald Trump, condenó duramente este viernes (20.02.2026) el fallo "terrible" del Supremo que invalida los aranceles "recíprocos" y de...
vista
20/02/2026 Economía
Huevos verdes y azules, con mayor proteína, se comercializan en La Paz con apoyo de la UMSA
Huevos verdes, azules y rosados, además de los tradicionales blancos y marrones, ya se comercializan en la ciudad de La Paz como parte de un emprendimiento...
vista
20/02/2026 Economía
Gobierno lanza un paquete de decretos clave para importar crudo y soya sin arancel
El presidente Rodrigo Paz promulgó ayer cuatro decretos supremos como parte de sus 100 días de gestión.
vista
20/02/2026 Seguridad
Hallan más droga en Viru Viru y abren una nueva investigación
Las investigaciones por presunto tráfico de drogas en el aeropuerto internacional Viru Viru continúan tras la intervención de varias bodegas de la Aduana...
vista
Actualidad
La Alcaldía de Cochabamba alcanzó en la gestión 2025 una ejecución presupuestaria superior al 91%, consolidando uno de...
Ver más
20/02/2026 Cochabamba
La Alcaldía de Cochabamba alcanzó una ejecución presupuestaria del 91% en 2025
Con el despliegue de un equipo multidisciplinario, ya se ultiman detalles para que mañana sábado Cochabamba vibre y se...
Ver más
20/02/2026 Cochabamba
Cochabamba se alista para vibrar este sábado con el Corso de Corsos
Huevos verdes, azules y rosados, además de los tradicionales blancos y marrones, ya se comercializan en la ciudad de La...
Ver más
20/02/2026 Economía
Huevos verdes y azules, con mayor proteína, se comercializan en La Paz con apoyo de la UMSA
El presidente de EE.UU., Donald Trump, condenó duramente este viernes (20.02.2026) el fallo "terrible" del Supremo que...
Ver más
20/02/2026 Mundo
Trump condena fallo judicial y anuncia arancel global de 10%
Deportes
San Antonio y Aurora no pudieron celebrar en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Verano que...
Ver más
20/02/2026 Fútbol
San Antonio y Aurora no se hicieron daño en el estadio Félix Capriles
Con profundo pesar se expresaron, este domnigo, las más sinceras condolencias al exjugador de fútbol Daniel Vaca y a su...
Ver más
15/02/2026 Fútbol
Fallece la esposa del exjugador de fútbol Daniel Vaca
El estadio Tahuichi Aguilera vibró con la presentación oficial de Marcelo Martins, quien recibió la camiseta del club...
Ver más
14/02/2026 Fútbol
Oriente presentó a Marcelo Martins frente a toda su hinchada en el estadio Tahuichi Aguilera
Tendencias
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Feliz Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
Lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos, en el Día Internacional del Gato
Este viernes, 20 de febrero, celebramos a esos pequeños (y a veces no tan pequeños) reyes y reinas del hogar que llenan...
Ver más
20/02/2026 Interesante
En el Día Internacional del Gato, lectores y seguidores de Los Tiempos enviaron una salutación a sus peluditos
Doble Click
La cafetería boliviana Typica Café está incluida en el ranking internacional “Las 100 mejores cafeterías del mundo 2025...
Ver más
20/02/2026 Cultura
Excelencia. Typica está entre las 100 mejores cafeterías del mundo
Entre lágrimas, abrazos y canciones, familiares y amigos dieron este lunes el último adiós a Leo Rosas, el joven...
Ver más
16/02/2026 Música
Entre mariachis y rosas, familiares y amigos dieron el último adiós a Leo
El actor estadounidense Robert Duvall, quien interpretó al elegante abogado de la mafia en "El Padrino" y brilló en el...
Ver más
16/02/2026 Cine
A los 95 años muere el reconocido actor Robert Duvall
Tras confirmarse el fallecimiento https://www.lostiempos.com/node/add/noticia#undefinedeste domingo del artista y...
Ver más
15/02/2026 Música
"Estaba con tratamiento": Familiares de Leo Rosas afirman que el artista sufría depresión