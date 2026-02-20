La Alcaldía de Cochabamba alcanzó una ejecución presupuestaria del 91% en 2025

La Alcaldía de Cochabamba alcanzó en la gestión 2025 una ejecución presupuestaria superior al 91%, consolidando uno de los niveles más altos de cumplimiento financiero de los últimos años, según el informe que brindó el alcalde Manfred Reyes Villa.

Durante su Rendición Pública de Cuentas, la autoridad destacó que este porcentaje refleja no solo una planificación responsable, sino una ejecución efectiva orientada a resultados concretos para la población. Los recursos fueron canalizados estratégicamente hacia salud, educación, infraestructura urbana, servicios básicos y modernización tecnológica.

En salud, se implementó el fichaje virtual, se vacunó a 279.597 mascotas contra la rabia y se fortaleció la capacidad diagnóstica con un laboratorio de inmunofluorescencia directa, además de la consolidación de un parque temático para mascotas.

En educación, se intervinieron 143 infraestructuras educativas con mantenimiento y refacción, se entregó mobiliario a 15 unidades beneficiando a 4.900 estudiantes y se distribuyó el desayuno escolar a 162.225 alumnos.

La gestión ambiental avanzó con el funcionamiento del Centro de Educación Ambiental Municipal en predios del Jardín Botánico, implementación de viveros, talleres de robótica, programas educativos y el mantenimiento de 869 áreas verdes.

En infraestructura y desarrollo urbano destacan la construcción del Prado Humberto Asín, el distribuidor de las avenidas Blanco Galindo y Perú, el Edificio Municipal y el mejoramiento del Cristo de la Concordia. Asimismo, se ejecutaron 550.000 m² de pavimento rígido, 80.000 m² de asfalto y 180.000 m² de bacheo, además de la recuperación del Complejo Recreacional de Coña Coña con la ejecución de la Playa Turquesa, que registra un 30% de avance.

En servicios básicos, se concretaron 34.000 conexiones de agua, junto a 4.000 nuevas conexiones de agua potable y 1.497 de alcantarillado en 2025, además de proyectos financiados por el BIS para ampliar la cobertura sanitaria en la zona sur.

La modernización del alumbrado público alcanzó el 75% de avance con el cambio de 82.149 luminarias a tecnología LED, proyectando su conclusión en mayo de 2026.

Finalmente, en el área deportiva funcionan 13 escuelas municipales en ocho distritos, promoviendo disciplinas como raquetbol, fútbol, fútsal, gimnasia, voleibol, natación, BMX y tenis.

La gestión municipal consolida una administración con alta ejecución presupuestaria, inversión sostenida y obras tangibles que fortalecen el desarrollo integral de Cochabamba.