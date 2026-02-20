“Visión Cochabamba 2030”: la FEPC y Gobierno impulsan la agenda regional

Cochabamba
Evelyn Rojas
Publicado el 20/02/2026 a las 8h24
ESCUCHA LA NOTICIA

En una jornada calificada de histórica, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) llevó adelante el Congreso Empresarial 2026 que contó con la presencia del presidente Rodrigo Paz Pereira y de prácticamente todo el gabinete, compuesto por los ministros José Luis Lupo, José Gabriel Espinoza, Óscar Mario Justiniano, Beatriz García, Cinthia Yáñez, Edgar Morales, Omar Salinas y Mauricio Zamora. 

Los empresarios ponderaron la apertura del nuevo gobierno para escuchar a Cochabamba, el departamento más golpeado por los conflictos y bloqueos en más de 20 años, que requiere impulsar su economía para ampliar las oportunidades para todos y el desarrollo regional.     

El Congreso Empresarial se desarrolló con el enfoque de la “Visión de Cochabamba 2030” y reunió a más de 650 líderes empresariales y autoridades nacionales marcando un hito en la articulación público - privada.

En el encuentro, desarrollado en el recinto ferial de Alalay, se presentó un portafolio de proyectos estratégicos orientados a fortalecer la conectividad, la energía, la industrialización y los servicios especializados con el objetivo de posicionar a Cochabamba como centro productivo nacional con proyección internacional.

El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, explicó que el congreso fue planificado como un espacio técnico de articulación público privada para mejorar el clima de inversión, fortalecer la competitividad y conectar a Cochabamba con nuevas oportunidades económicas.

Cuatro pilares 

La “Visión Cochabamba 2030” se estructura en cuatro pilares estratégico: Nodo Estratégico de Integración y Logística, orientado a consolidar al departamento como articulador territorial y comercial del país.

Polo de Transformación Industrial y Agroexportadora, enfocado en generar mayor valor agregado y ampliar mercados externos.

Capital Boliviana de Comercio y Servicios Especializados, con énfasis en dinamizar sectores estratégicos y fortalecer la formalización.

Zona Energética Estratégica, destinada a garantizar seguridad y competitividad energética para el desarrollo industrial.

Desde la FEPC se destacó que la Visión Cochabamba 2030 no se limita al desarrollo departamental, sino que se proyecta como un modelo replicable de planificación productiva a nivel nacional, articulando infraestructura, energía, industria y servicios bajo criterios de competitividad y sostenibilidad.

Estos pilares se sostienen sobre un eje transversal de Seguridad Jurídica y Competitividad Regulatoria, considerado fundamental para atraer inversión y generar previsibilidad en el entorno empresarial. Según la FEPC, el modelo no plantea iniciativas aisladas, sino un sistema integrado que articula infraestructura, energía, industria y servicios bajo una agenda normativa estructurada y una hoja de ruta de seguimiento.

Durante la jornada se desarrollaron análisis técnicos, exposiciones de propuestas y espacios de diálogo directo con autoridades del Estado, en un formato técnico - empresarial que incluyó paneles de análisis económico y la presentación de documentos estratégicos orientados a resultados concretos.

Durante su intervención, la vicepresidenta de la FEPC, Magaly Castro, destacó la amplia cartera de proyectos estratégicos de ejecución inmediata y alto impacto estructural, orientados a fortalecer la competitividad regional. Asimismo, señaló que la articulación entre energía, industria, seguridad hídrica, agroindustria y servicios especializados responde a una visión sistémica que proyecta a Cochabamba como eje productivo nacional, y remarcó el rol creciente de la mujer empresaria en la construcción de esta agenda estratégica público-privada.

Agenda técnica

Cochabamba representa una oportunidad estratégica para el desarrollo energético nacional, en un contexto en el que Bolivia cuenta con una capacidad instalada de 3.612 megavatios dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN), de acuerdo con el análisis presentado por el especialista en el sector eléctrico y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, Jorge Arturo Iporre. 

El especialista detalló que la matriz energética del país está compuesta en un 68% por generación termoeléctrica y un 20% hidroeléctrica; sin embargo, la producción efectiva refleja un 66% de participación térmica y un 25% hidráulica, y remarcó que la energía debe convertirse en una ventaja competitiva para impulsar la industrialización y mejorar la eficiencia productiva del país.

El congreso fue clausurado por el presidente Rodrigo Paz. Sostuvo que Bolivia atraviesa un proceso de estabilización económica tras los primeros 100 días de gestión, destacando avances en la reducción del riesgo país, la estabilidad cambiaria y la recuperación de la confianza interna y externa.

La visión se perfila como una hoja de ruta para posicionar al departamento como motor del nuevo ciclo. 

productivo del país, con énfasis en el fortalecimiento de la articulación público–privada, la inversión y la competitividad regional. 

Autoridades y representantes empresariales señalaron que el principal reto será trasladar la planificación a la ejecución efectiva, mediante mecanismos de seguimiento, evaluación y corresponsabilidad entre el sector público y privado, que permitan asegurar la continuidad de los proyectos y su impacto real en el desarrollo productivo del departamento y del país.

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Transporte libre de Cochabamba rompe diálogo por gasolina desestabilizada y amenaza con bloqueo
2
Huelga paralizó ayer Argentina en rechazo a la reforma laboral
3
Evo reaparece tras 46 días aquejado por chikunguña y critica al Gobierno
4
Reyes Villa, Molina y Bellott lideran preferencias en 1ra encuesta de Unitel
5
Emiten orden de aprehensión contra Nemesia Achacollo

Lo más compartido

1
Cómo evitar el dolor de espalda y la tensión muscular en viajes largos en avión
2
Transporte libre de Cochabamba rompe diálogo por gasolina desestabilizada y amenaza con bloqueo
3
Vuelve el ferrobús a la Chiquitanía. Turismo sobre rieles tras seis años de ausencia
4
Huelga paralizó ayer Argentina en rechazo a la reforma laboral
5
Empresarios inauguran congreso en Cochabamba con proyectos sobre conectividad, energía e industrialización

Más en Cochabamba

20/02/2026
Más de 90 fraternidades participarán del Corso de Corsos de Cochabamba
Más de 90 fraternidades participarán del gran Corso de Corsos, que se llevará a cabo, en la ciudad de Cochabamba, el sábado 21 de febrero, a partir de las 8.00.
Ver más
20/02/2026
Reyes Villa, Molina y Bellott lideran preferencias en 1ra encuesta de Unitel
Los candidatos a la alcaldía de Cercado en  Cochabamba, Manfred Reyes Villa, Rocío Molina y Javier Bellott lideran la encuesta que anoche presentó la red...
Ver más
El Congreso Empresarial FEPC 2026 concluyó este 19 de febrero con la presencia del Presidente del Estado y su gabinete ministerial, consolidando el respaldo institucional a la Visión Cochabamba como...
Ver más
19/02/2026
El presidente Paz y su gabinete respaldan la “Visión Cochabamba” en el Congreso Empresarial 2026
Con la participación de 650 líderes empresariales y autoridades nacionales y subnacionales, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) inauguró este jueves el congreso en...
Ver más
19/02/2026
Empresarios inauguran congreso en Cochabamba con proyectos sobre conectividad, energía e industrialización
La terminal de buses de Cochabamba informó que suspendió las salidas de viaje al occidente del país por el derrumbe de rocas que afecta la circulación en la región de Pongo, en Ch’alla Grnde, desde...
Ver más
16/02/2026
La terminal suspende salidas al occidente por derrumbe; ABC prevé reabrir el paso luego de mediodía
La Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) presentó oficialmente el Congreso Empresarial FEPC 2026, que se realizará el 19 de febrero de 2026, a horas 08:30, en el...
Ver más
15/02/2026
Congreso Empresarial FEPC 2026 apunta a fortalecer la agenda estratégica cochabambina
En Portada
20/02/2026 Cochabamba
“Visión Cochabamba 2030”: la FEPC y Gobierno impulsan la agenda regional
En una jornada calificada de histórica, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) llevó adelante el Congreso Empresarial 2026 que...
vista
20/02/2026 Economía
Gobierno lanza un paquete de decretos clave para importar crudo y soya sin arancel
El presidente Rodrigo Paz promulgó ayer cuatro decretos supremos como parte de sus 100 días de gestión.
vista
20/02/2026 Cochabamba
Reyes Villa, Molina y Bellott lideran preferencias en 1ra encuesta de Unitel
Los candidatos a la alcaldía de Cercado en  Cochabamba, Manfred Reyes Villa, Rocío Molina y Javier Bellott lideran la encuesta que anoche presentó la red...
vista
20/02/2026 Cochabamba
Más de 90 fraternidades participarán del Corso de Corsos de Cochabamba
Más de 90 fraternidades participarán del gran Corso de Corsos, que se llevará a cabo, en la ciudad de Cochabamba, el sábado 21 de febrero, a partir de las 8.00.
vista
16/02/2026 Economía
Paz destaca que el Carnaval de Bolivia impacta al mundo y logra niveles récords de turistas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destacó este lunes que el Carnaval en el país despertó un interés “extraordinario” en el extranjero y logró niveles...
vista
16/02/2026 Música
Entre mariachis y rosas, familiares y amigos dieron el último adiós a Leo
Entre lágrimas, abrazos y canciones, familiares y amigos dieron este lunes el último adiós a Leo Rosas, el joven artista que conquistó escenarios...
vista
Actualidad
El secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, anunció este viernes (20.02.2026) el inicio de...
Ver más
20/02/2026 Mundo
La ONU impulsa una comisión de "control humano" de la IA
Más de 90 fraternidades participarán del gran Corso de Corsos, que se llevará a cabo, en la ciudad de Cochabamba, el...
Ver más
20/02/2026 Cochabamba
Más de 90 fraternidades participarán del Corso de Corsos de Cochabamba
El presidente Rodrigo Paz promulgó ayer cuatro decretos supremos como parte de sus 100 días de gestión.
Ver más
20/02/2026 Economía
Gobierno lanza un paquete de decretos clave para importar crudo y soya sin arancel
En una jornada calificada de histórica, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) llevó...
Ver más
20/02/2026 Cochabamba
“Visión Cochabamba 2030”: la FEPC y Gobierno impulsan la agenda regional
Deportes
San Antonio y Aurora no pudieron celebrar en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa de Verano que...
Ver más
20/02/2026 Fútbol
San Antonio y Aurora no se hicieron daño en el estadio Félix Capriles
Con profundo pesar se expresaron, este domnigo, las más sinceras condolencias al exjugador de fútbol Daniel Vaca y a su...
Ver más
15/02/2026 Fútbol
Fallece la esposa del exjugador de fútbol Daniel Vaca
El estadio Tahuichi Aguilera vibró con la presentación oficial de Marcelo Martins, quien recibió la camiseta del club...
Ver más
14/02/2026 Fútbol
Oriente presentó a Marcelo Martins frente a toda su hinchada en el estadio Tahuichi Aguilera
Luego de que Wilstermann presentó un recurso de nulidad al amparo constitucional presentado por dos particulares en...
Ver más
13/02/2026 Fútbol
Dos particulares, no socios de Wilster, desisten del amparo contra de la FBF
Doble Click
La cafetería boliviana Typica Café está incluida en el ranking internacional “Las 100 mejores cafeterías del mundo 2025...
Ver más
20/02/2026 Cultura
Excelencia. Typica está entre las 100 mejores cafeterías del mundo
Entre lágrimas, abrazos y canciones, familiares y amigos dieron este lunes el último adiós a Leo Rosas, el joven...
Ver más
16/02/2026 Música
Entre mariachis y rosas, familiares y amigos dieron el último adiós a Leo
El actor estadounidense Robert Duvall, quien interpretó al elegante abogado de la mafia en "El Padrino" y brilló en el...
Ver más
16/02/2026 Cine
A los 95 años muere el reconocido actor Robert Duvall
Tras confirmarse el fallecimiento https://www.lostiempos.com/node/add/noticia#undefinedeste domingo del artista y...
Ver más
15/02/2026 Música
"Estaba con tratamiento": Familiares de Leo Rosas afirman que el artista sufría depresión