“Visión Cochabamba 2030”: la FEPC y Gobierno impulsan la agenda regional

En una jornada calificada de histórica, la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) llevó adelante el Congreso Empresarial 2026 que contó con la presencia del presidente Rodrigo Paz Pereira y de prácticamente todo el gabinete, compuesto por los ministros José Luis Lupo, José Gabriel Espinoza, Óscar Mario Justiniano, Beatriz García, Cinthia Yáñez, Edgar Morales, Omar Salinas y Mauricio Zamora.

Los empresarios ponderaron la apertura del nuevo gobierno para escuchar a Cochabamba, el departamento más golpeado por los conflictos y bloqueos en más de 20 años, que requiere impulsar su economía para ampliar las oportunidades para todos y el desarrollo regional.

El Congreso Empresarial se desarrolló con el enfoque de la “Visión de Cochabamba 2030” y reunió a más de 650 líderes empresariales y autoridades nacionales marcando un hito en la articulación público - privada.

En el encuentro, desarrollado en el recinto ferial de Alalay, se presentó un portafolio de proyectos estratégicos orientados a fortalecer la conectividad, la energía, la industrialización y los servicios especializados con el objetivo de posicionar a Cochabamba como centro productivo nacional con proyección internacional.

El presidente de la FEPC, Juan Pablo Demeure, explicó que el congreso fue planificado como un espacio técnico de articulación público privada para mejorar el clima de inversión, fortalecer la competitividad y conectar a Cochabamba con nuevas oportunidades económicas.

Cuatro pilares

La “Visión Cochabamba 2030” se estructura en cuatro pilares estratégico: Nodo Estratégico de Integración y Logística, orientado a consolidar al departamento como articulador territorial y comercial del país.

Polo de Transformación Industrial y Agroexportadora, enfocado en generar mayor valor agregado y ampliar mercados externos.

Capital Boliviana de Comercio y Servicios Especializados, con énfasis en dinamizar sectores estratégicos y fortalecer la formalización.

Zona Energética Estratégica, destinada a garantizar seguridad y competitividad energética para el desarrollo industrial.

Desde la FEPC se destacó que la Visión Cochabamba 2030 no se limita al desarrollo departamental, sino que se proyecta como un modelo replicable de planificación productiva a nivel nacional, articulando infraestructura, energía, industria y servicios bajo criterios de competitividad y sostenibilidad.

Estos pilares se sostienen sobre un eje transversal de Seguridad Jurídica y Competitividad Regulatoria, considerado fundamental para atraer inversión y generar previsibilidad en el entorno empresarial. Según la FEPC, el modelo no plantea iniciativas aisladas, sino un sistema integrado que articula infraestructura, energía, industria y servicios bajo una agenda normativa estructurada y una hoja de ruta de seguimiento.

Durante la jornada se desarrollaron análisis técnicos, exposiciones de propuestas y espacios de diálogo directo con autoridades del Estado, en un formato técnico - empresarial que incluyó paneles de análisis económico y la presentación de documentos estratégicos orientados a resultados concretos.

Durante su intervención, la vicepresidenta de la FEPC, Magaly Castro, destacó la amplia cartera de proyectos estratégicos de ejecución inmediata y alto impacto estructural, orientados a fortalecer la competitividad regional. Asimismo, señaló que la articulación entre energía, industria, seguridad hídrica, agroindustria y servicios especializados responde a una visión sistémica que proyecta a Cochabamba como eje productivo nacional, y remarcó el rol creciente de la mujer empresaria en la construcción de esta agenda estratégica público-privada.

Agenda técnica

Cochabamba representa una oportunidad estratégica para el desarrollo energético nacional, en un contexto en el que Bolivia cuenta con una capacidad instalada de 3.612 megavatios dentro del Sistema Interconectado Nacional (SIN), de acuerdo con el análisis presentado por el especialista en el sector eléctrico y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, Jorge Arturo Iporre.

El especialista detalló que la matriz energética del país está compuesta en un 68% por generación termoeléctrica y un 20% hidroeléctrica; sin embargo, la producción efectiva refleja un 66% de participación térmica y un 25% hidráulica, y remarcó que la energía debe convertirse en una ventaja competitiva para impulsar la industrialización y mejorar la eficiencia productiva del país.

El congreso fue clausurado por el presidente Rodrigo Paz. Sostuvo que Bolivia atraviesa un proceso de estabilización económica tras los primeros 100 días de gestión, destacando avances en la reducción del riesgo país, la estabilidad cambiaria y la recuperación de la confianza interna y externa.

La visión se perfila como una hoja de ruta para posicionar al departamento como motor del nuevo ciclo.

productivo del país, con énfasis en el fortalecimiento de la articulación público–privada, la inversión y la competitividad regional.

Autoridades y representantes empresariales señalaron que el principal reto será trasladar la planificación a la ejecución efectiva, mediante mecanismos de seguimiento, evaluación y corresponsabilidad entre el sector público y privado, que permitan asegurar la continuidad de los proyectos y su impacto real en el desarrollo productivo del departamento y del país.