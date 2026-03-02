Elaboran un proyecto privado para reforzar el Seguro Único de Salud

La Prensa
Publicado el 02/03/2026 a las 8h44
En un esfuerzo por revertir las deficiencias estructurales del sistema sanitario nacional, el consorcio liderado por el Hospital Universitario Martín Dockweiler, la Udabol y Nilarisgroup, presentó el Proyecto Fénix, una iniciativa privada pone a disposición del Estado una inversión de 600 millones de dólares para reforzar el Sistema Único de Salud (SUS) e implementar un modelo sanitario de alta complejidad basado en la inmediatez y la tecnología de vanguardia. 

Más datos 

El proyecto introduce el concepto de Capacidad Sanitaria Inmediata como Servicio (CSIS), un esquema que permitirá al sistema público acceder a infraestructura médica de gran escala y tecnología avanzada sin las demoras propias de hospitales tradicionales.  “No podemos responder a una crisis del siglo XXI con herramientas del siglo XX”, afirmó el presidente de Udabol y del hospital universitario privado, Javier Martín Dockweiler Cárdenas, al destacar que la propuesta busca evitar muertes prevenibles mediante una atención oportuna y eficiente.  

Innovación sobre ruedas Uno de los pilares de cambio de la propuesta es la puesta en marcha de una flota de hospitales móviles, inédita en Sudamérica, remolcados por vehículos eléctricos cybertruck.  Estas unidades están equipadas con quirófanos y centros de diagnóstico avanzado, diseñados específicamente para operar en regiones de difícil acceso como la Chiquitania y el altiplano al romper las barreras geográficas que históricamente limitaron el derecho a la salud en el área rural, específicamente del SUS.

El sistema sanitario privado se apoya en el Hospital Universitario Martín Dockweiler, una infraestructura de 120 mil metros cuadrados que funcionará como un centro logístico o hub nacional de referencia.  Este centro utilizará Inteligencia Artificial y tecnología blockchain o cadena de bloques para la gestión de procesos a fin de garantizar la trazabilidad de los recursos y reducir significativamente costos operativos. El rector de la Udabol, Antonio Saavedra y el vicerrector, Marcelo Arroyo, coincidieron en señalar que el Proyecto Fénix surge de la urgencia social tras las más de 20 mil vidas perdidas durante el periodo 2020-2021.

“Es momento de que la salud deje de ser una espera y pase a ser un derecho inmediato”, dijo Saavedra, quien agregó que el proyecto consolidará una concordancia que busca fortalecer el SUS bajo principios de eficiencia y soberanía tecnológica. La sinergia entre la academia y la tecnología privada parece ser, finalmente, la ruta crítica para que la salud en Bolivia deje de ser una promesa de largo plazo y se convierta en un derecho de ejecución inmediata para todas las personas.

Alcance

El seguro brinda más de 1.200 “prestaciones” ,  que son cubiertas, entre apendicitis, infartos, fisioterapia, diabetes, odontología, vesícula, cirugías y medicamentos.

El Seguro Universal de Salud rige en todo el territorio nacional, gracias a una base de datos. Si un paciente, por ejemplo, se afilia en Cochabamba al Seguro Único de Salud, puede solicitar atención en cualquier hospital de primer, segundo o tercer nivel de los otros departamentos del país.



